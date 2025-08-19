Tin hot thị trường ngày 19/8: Xử phạt và tiêu huỷ hơn 90 nghìn mỹ phẩm vi phạm

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 22, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội tổ chức tiêu huỷ toàn bộ 91.036 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm, vụ việc được phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội.

Trước đó, Đội QLTT số 22 phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra cơ sở kinh doanh do Lại Vũ Thắng làm chủ tại khu vực đối diện Trường THCS Đoàn Thị Điểm (đường Nguyễn Đình Tứ, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh mỹ phẩm và đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật cho cơ quan điều tra để làm rõ.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lại Vũ Thắng. Theo quyết định, ông Thắng bị xử phạt tổng số tiền 352,5 triệu đồng, gồm tiền phạt và khoản thu lợi bất hợp pháp buộc nộp ngân sách nhà nước. Ngoài ra, ông còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu 02 máy bắn date laser, 02 máy dập date, 01 máy cắt tem nhãn cùng các công cụ liên quan.

Tin hot thị trường ngày 19/8: Áp thuế chống bán phá giá thép mạ từ Trung Quốc tới hơn 37%

Bộ Công Thương áp thuế chống bán phá giá với một số sản phẩm thép mạ xuất xứ Trung Quốc, mức cao nhất 37,13%. Quyết định được ban hành sau điều tra theo yêu cầu của 5 doanh nghiệp: Hoa Sen, Nam Kim, Tôn Phương Nam, Tôn Đông Á và China Steel & Nippon Steel Việt Nam. Cơ quan điều tra kết luận thép mạ Trung Quốc bán phá giá, gây thiệt hại cho sản xuất trong nước.

Từ tháng 4, cơ quan quản lý đã áp thuế tạm thời; các nhà sản xuất không thuộc diện áp thuế hoặc có mức chính thức thấp hơn sẽ được hoàn phần đã nộp thừa. Mức thuế mới có thể được rà soát, điều chỉnh theo quy định.

Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, sau khi biện pháp trước đó hết hiệu lực (5/2022), thép mạ Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam, chiếm 64–67% tổng lượng thép nhập khẩu giai đoạn 2022–2023, gây áp lực lớn lên doanh nghiệp nội. Đầu tháng 7, Bộ Công Thương cũng áp thuế chống bán phá giá 23,1–27,83% với sản phẩm thép cán nóng từ Trung Quốc, thời hạn 5 năm kể từ 6/7.

Tin hot thị trường ngày 19/8: Phát hiện hơn 10 tấn lạp xưởng, nầm lợn đông lạnh nhập lậu

Lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu tuần tra, kiểm soát tại khu vực cách ly cửa khẩu quốc tế Lào Cai, phát hiện 86 thùng xốp (kích thước 40 x 60 cm) dán kín bằng băng dính màu vàng và 120 bao tải dứa được cất giấu các nơi trong khu vực vườn hoa.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng xác định các mặt hàng không rõ nguồn gốc, trên các túi đựng hàng đều in chữ nước ngoài. Số lượng hàng gồm 7 tấn kg lạp xưởng, gần 2.6 tấn trứng gà non và 750 kg nầm lợn.

Đại diện hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết phương thức, thủ đoạn vi phạm được các đối tượng thực hiện nhằm qua mặt cơ quan chức năng là xé lẻ để vận chuyển hàng không có chứng từ hợp pháp từ Trung Quốc vào Việt Nam.