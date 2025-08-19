Tin hot thị trường ngày 19/8: Hà Nội tiêu huỷ hơn 90 nghìn mỹ phẩm vi phạm
P.V (tổng hợp)
19/08/2025 8:17 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 19/8 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Xử phạt và tiêu huỷ hơn 90 nghìn mỹ phẩm vi phạm; Áp thuế chống bán phá giá thép mạ từ Trung Quốc tới hơn 37%; Phát hiện hơn 10 tấn lạp xưởng, nầm lợn đông lạnh nhập lậu…
Tin hot thị trường ngày 19/8: Xử phạt và tiêu huỷ hơn 90 nghìn mỹ phẩm vi phạm
Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 22, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội tổ chức tiêu huỷ toàn bộ 91.036 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm, vụ việc được phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội.
Trước đó, Đội QLTT số 22 phối hợp với Công an quận Bắc Từ Liêm kiểm tra cơ sở kinh doanh do Lại Vũ Thắng làm chủ tại khu vực đối diện Trường THCS Đoàn Thị Điểm (đường Nguyễn Đình Tứ, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh mỹ phẩm và đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật cho cơ quan điều tra để làm rõ.
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lại Vũ Thắng. Theo quyết định, ông Thắng bị xử phạt tổng số tiền 352,5 triệu đồng, gồm tiền phạt và khoản thu lợi bất hợp pháp buộc nộp ngân sách nhà nước. Ngoài ra, ông còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu 02 máy bắn date laser, 02 máy dập date, 01 máy cắt tem nhãn cùng các công cụ liên quan.
Tin hot thị trường ngày 19/8: Áp thuế chống bán phá giá thép mạ từ Trung Quốc tới hơn 37%
Bộ Công Thương áp thuế chống bán phá giá với một số sản phẩm thép mạ xuất xứ Trung Quốc, mức cao nhất 37,13%. Quyết định được ban hành sau điều tra theo yêu cầu của 5 doanh nghiệp: Hoa Sen, Nam Kim, Tôn Phương Nam, Tôn Đông Á và China Steel & Nippon Steel Việt Nam. Cơ quan điều tra kết luận thép mạ Trung Quốc bán phá giá, gây thiệt hại cho sản xuất trong nước.
Từ tháng 4, cơ quan quản lý đã áp thuế tạm thời; các nhà sản xuất không thuộc diện áp thuế hoặc có mức chính thức thấp hơn sẽ được hoàn phần đã nộp thừa. Mức thuế mới có thể được rà soát, điều chỉnh theo quy định.
Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, sau khi biện pháp trước đó hết hiệu lực (5/2022), thép mạ Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam, chiếm 64–67% tổng lượng thép nhập khẩu giai đoạn 2022–2023, gây áp lực lớn lên doanh nghiệp nội. Đầu tháng 7, Bộ Công Thương cũng áp thuế chống bán phá giá 23,1–27,83% với sản phẩm thép cán nóng từ Trung Quốc, thời hạn 5 năm kể từ 6/7.
Tin hot thị trường ngày 19/8: Phát hiện hơn 10 tấn lạp xưởng, nầm lợn đông lạnh nhập lậu
Lực lượng hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai và Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu tuần tra, kiểm soát tại khu vực cách ly cửa khẩu quốc tế Lào Cai, phát hiện 86 thùng xốp (kích thước 40 x 60 cm) dán kín bằng băng dính màu vàng và 120 bao tải dứa được cất giấu các nơi trong khu vực vườn hoa.
Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng xác định các mặt hàng không rõ nguồn gốc, trên các túi đựng hàng đều in chữ nước ngoài. Số lượng hàng gồm 7 tấn kg lạp xưởng, gần 2.6 tấn trứng gà non và 750 kg nầm lợn.
Đại diện hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cho biết phương thức, thủ đoạn vi phạm được các đối tượng thực hiện nhằm qua mặt cơ quan chức năng là xé lẻ để vận chuyển hàng không có chứng từ hợp pháp từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Giá vàng miếng chính thức vượt ngưỡng 125 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, ghi nhận mức kỷ lục chưa từng có.
Giá bạc hôm nay 18/8 tăng tại cả thị trường trong nước và thế giới. Bạc thỏi Phú Quý 999 giao dịch ở mức 38,79 triệu đồng (mua vào) và gần 40 triệu đồng (bán ra) - mức cao nhất từ trước đến nay.
Tin hot thị trường ngày 18/8 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Thu giữ 10 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu ở Lào Cai; Lập xưởng sản xuất trong thùng container, làm giả 1.000 tấn gas; TP.HCM đề xuất thành lập 4 khu thương mại tự do…
Giá vàng hôm nay 18/8, giá vàng miếng có kỷ lục mới với 124,5 triệu đồng/lượng. Giá vàng nhẫn và vàng thế giới giảm mạnh, người mua vàng nhẫn lỗ tới 3,2 triệu đồng/lượng.
Theo ghi nhận của giabac.net, giá bạc hôm nay 17/8 trong nước và quốc tế đang ở mức cao, song xu hướng biến động trên thị trường thế giới có dấu hiệu chững lại sau nhịp tăng mạnh trước đó.
Tin hot thị trường ngày 17/8: Hà Nội siết chặt quản lý cơ sở kinh doanh có điều kiện; Hưng Yên đấu giá 30 thửa đất, giá khởi điểm cao nhất hơn 25 triệu đồng/m2; Siết an toàn, minh bạch giá vé, đồng loạt tăng chuyến dịp 2/9…