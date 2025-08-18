Tin hot thị trường ngày 18/8: làm giả 1.000 tấn gas trong thùng container

Tin hot thị trường ngày 18/8: Lập xưởng sản xuất trong thùng container, làm giả 1.000 tấn gas

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP HCM vừa bắt tạm giam Mai Văn Tuấn Đạt cùng đồng phạm về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo đó, vào hồi cuối tháng 7, sau thời gian theo dõi, các trinh sát Đội 2 - PC03 ập vào kiểm tra kho hàng ở đường Xuân Thới Sơn 35A, xã Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn cũ). Bên trong các thùng container, cảnh sát phát hiện 5 người đang sang chiết, nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trái phép vào bình gas.

Đến nay, các bị can đã tiêu thụ khoảng 1.000 tấn gas ra thị trường, thu lợi hơn 500 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nhiều kho hàng và nơi ở của các bị can, cảnh sát thu giữ lượng lớn tang vật được dùng để làm giả 9 nhãn hiệu gas. Trong đó có 213 bình gas thành phẩm, hàng trăm vỏ bình, hàng trăm nghìn niêm màng co và tem chống hàng giả, cùng xe bồn chứa gas, máy bơm, máy khò...

Cơ quan điều tra xác định nhóm này và kho hàng trên không được cấp phép, không được các công ty gas chính hãng ủy quyền sản xuất, sang chiết; số niêm màng co, tem chống hàng giả đều là giả.

Tin hot thị trường ngày 18/8: Thu giữ 10 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu ở Lào Cai

Mới đây, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực cách ly thuộc Trung tâm Quản lý cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Tổ công tác liên ngành gồm Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu và Đội Kiểm soát Hải quan đã phát hiện số lượng lớn hàng hóa nghi nhập lậu.

Tại khu vực vườn hoa trong khu cách ly, tổ công tác phát hiện 86 thùng xốp đồng nhất kích thước 40x60 cm, dán kín băng dính màu vàng, cùng 120 bao tải dứa chứa hàng hóa không rõ nguồn gốc. Thời điểm kiểm tra, không có cá nhân, tổ chức nào nhận là chủ sở hữu lô hàng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trong số hàng hóa trên có: 7.001kg lạp xưởng, 2.578kg trứng gà non, 750kg nầm lợn, toàn bộ bao bì in chữ nước ngoài, không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp.

Theo đại diện Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, phương thức, thủ đoạn vi phạm được các đối tượng thực hiện là xé lẻ để vận chuyển hàng hóa không có chứng từ hợp pháp từ Trung Quốc vào Việt Nam để tiêu thụ nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Hiện toàn bộ số hàng trên đã bị lập biên bản, tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Tin hot thị trường ngày 18/8: TP.HCM đề xuất thành lập 4 khu thương mại tự do

Sở Công Thương TP.HCM cho biết Thành phố đang nghiên cứu 4 khu thương mại tự do (FTZ): Cái Mép Hạ, Cần Giờ, Bàu Bàng và phường An Bình. Trong đó, FTZ Cái Mép Hạ (phường Tân Phước, Tân Hải – thuộc khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 1629/QĐ-TTg ngày 16/12/2024, quy mô 3.764 ha gồm ba phân khu: đầu mối giao thông (1.735 ha), kho bãi - logistics - công nghiệp (1.178 ha) và công nghiệp công nghệ cao, đô thị dịch vụ (850 ha).

FTZ Cần Giờ định hướng 1.000-2.000 ha gắn cảng trung chuyển quốc tế và vịnh Gành Rái, đang hoàn thiện tổ nghiên cứu. FTZ Bàu Bàng (100 ha) và FTZ phường An Bình (100 ha) cùng nằm trên trục đường sắt TP.HCM - Lộc Ninh, hiện chưa thể triển khai do tuyến đường sắt còn ở giai đoạn nghiên cứu.

Sở Công Thương đánh giá các đề án nhận được sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư (DP World, Vingroup, liên danh Geleximco…), song khung pháp lý FTZ còn thiếu các chính sách đặc thù về thuế, ưu đãi đầu tư, đất đai. Cơ quan này kiến nghị UBND TP.HCM đề xuất Chính phủ phê duyệt đề án và chiến lược phát triển 2021-2030; đồng thời đề nghị các bộ, ngành xây dựng cơ chế ưu đãi linh hoạt và Đoàn ĐBQH TP.HCM xem xét khi sửa Nghị quyết 98.