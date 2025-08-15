Tin hot thị trường ngày 15/8: Giá xăng dầu đồng loạt giảm, siết quản lý thực phẩm dịp Tết Trung thu

Tin hot thị trường ngày 15/8: Giá xăng, dầu đồng loạt giảm

Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa điều chỉnh giá xăng, dầu. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 254 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 190 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 723 đồng/lít; dầu hoả giảm 640 đồng/lít. Chỉ duy nhất dầu mazut 180CST 3.5S giảm 379 đồng/kg.

Sau điều chỉnh giá xăng, dầu trong nước từ 15h00 ngày 14/8 là: Xăng E5RON92: không cao hơn 19.354 đồng/lít. Xăng RON95-III: không cao hơn 19.884 đồng/lít. ⁠Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 18.077 đồng/lít. ⁠Dầu hỏa: không cao hơn 18.020 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.268 đồng/kg.

Trong kỳ điều chỉnh hôm nay, Liên Bộ Tài chính - Công Thương tiếp tục không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng.

Tin hot thị trường ngày 15/8: Yêu cầu kiểm soát chặt hoạt động bán vé máy bay của đại lý

Cục Hàng không vừa yêu cầu các hãng hàng không triển khai đồng bộ giải pháp phục vụ hành khách dịp nghỉ Lễ 2/9, trong đó nhấn mạnh tuân thủ nghiêm quy định pháp luật về giá vé nội địa.

Các hãng phải bán vé trong phạm vi khung giá, chính sách giá của mình, kiểm soát chặt hoạt động bán vé của đại lý, đặc biệt với các đường bay đến/đi Hà Nội trước và sau kỳ nghỉ.

Ngoài ra, Cục đề nghị chủ động phối hợp với địa phương, ngành du lịch xây dựng gói khuyến mại hàng không – du lịch, tăng chuyến và công bố sớm lịch bay, đảm bảo khai thác tối đa năng lực máy bay, phi công, tiếp viên, kỹ thuật viên.

Tại sân bay, yêu cầu thực hiện nghiêm quy định an toàn, giảm ùn tắc tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất; bố trí nhân lực, duy trì chế độ trực, theo dõi sát hoạt động bay. Các đơn vị dịch vụ hàng không phải chuẩn bị hạ tầng, trang thiết bị, bảo đảm phục vụ liên tục, an ninh, an toàn, xử lý kịp thời tình huống phát sinh, đáp ứng nhu cầu vận chuyển và du lịch trong cao điểm Lễ.

Tin hot thị trường ngày 15/8: Siết chặt quản lý thực phẩm dịp Tết Trung thu

Ủy ban Nhân dân TP Hà Nội vừa ban hành yêu cầu siết chặt quản lý thực phẩm, đảm bảo an toàn trong dịp Tết Trung thu năm 2025.

Kế hoạch nhằm kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm Tết Trung thu trên toàn thành phố; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm, bảo vệ sức khỏe người dân. Đồng thời, đánh giá công tác chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành trong quản lý ATTP. Thời gian triển khai từ ngày 15.8.2025 đến 10.10.2025, tại 126 xã, phường.

Các hoạt động kiểm tra tập trung vào việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và thực hành cho người sản xuất, kinh doanh, cũng như người tiêu dùng thực phẩm trong dịp Tết Trung thu.

Nội dung tuyên truyền hướng tới các nhóm đối tượng như: cơ sở sản xuất thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở sản xuất bánh trung thu, bánh kẹo; và người tiêu dùng, với các quy định về điều kiện vệ sinh, nguồn gốc nguyên liệu, ghi nhãn, bảo quản bánh; đồng thời cảnh báo về nguy cơ bánh mốc, quá hạn sử dụng.

Tin hot thị trường ngày 15/8: TP.HCM triệt phá nhiều đường dây sản xuất, buôn bán thuốc và thực phẩm giả trị giá hàng chục tỷ đồng

UBND TP.HCM vừa báo cáo tình hình phòng, chống thuốc giả, thực phẩm giả trên địa bàn, nhận định tình hình rất phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Từ 1/1/2024 đến 30/6/2025, Công an TP đã khởi tố 8 vụ án thực phẩm giả với 27 bị can, thu giữ hơn 5 tấn phụ gia, 24.315 chai thực phẩm chức năng, 7.525 lon sữa bột giả, cùng hàng nghìn chai sữa nước và máy móc sản xuất.

Điển hình, tháng 1/2024, lực lượng chức năng phát hiện đường dây sản xuất hơn 3 tấn bột ngọt, hạt nêm giả thương hiệu; tháng 5/2025 thu giữ hàng nghìn sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc trị giá hơn 777 triệu đồng; và vụ sản xuất sữa giả Abbott trị giá khoảng 14,5 tỷ đồng. Trong lĩnh vực thuốc giả, Công an TP khởi tố 6 vụ với 37 đối tượng.

Đáng chú ý, đường dây do Ngô Kim Diệu và Nguyễn Thị Ngọc Hương cầm đầu đã tự tạo thương hiệu, sản xuất 71 loại thuốc giả từ năm 2018, tiêu thụ tại các tỉnh miền Tây, thu lợi bất chính khoảng 34 tỷ đồng. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.100 thùng thuốc và nguyên liệu, khởi tố 22 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.