Tin hot thị trường ngày 30/11: Chủ shop bán hàng online bị khởi tố vì trốn thuế

Tin hot thị trường ngày 30/11: Airbus triệu hồi khẩn cấp 6.000 máy bay A320

Ngày 28/11, Airbus phát thông báo triệu hồi khẩn cấp 6.000 máy bay A320, tương đương một nửa số tàu bay dòng này trên toàn cầu, sau khi phát hiện lỗi hệ thống điều khiển bay. Đây là một trong những đợt triệu hồi lớn nhất trong lịch sử 55 năm của hãng, diễn ra chỉ vài tuần sau khi A320 vượt Boeing 737 về số lượng bàn giao.

Sự việc xuất phát từ vụ một chiếc A320 của JetBlue bất ngờ chúi mũi mạnh trên hành trình từ Mexico đến Mỹ ngày 30/10, khiến hành khách bị thương và phải hạ cánh khẩn cấp. Điều tra sơ bộ của Cơ quan An toàn hàng không châu Âu (EASA) cho thấy lỗi có thể liên quan đến ELAC – máy tính điều khiển bánh lái độ cao, dẫn đến tình trạng máy bay tự chúi mũi dù autopilot vẫn bật.

Airbus cho biết biện pháp khắc phục chủ yếu là cài lại phiên bản phần mềm cũ, mất khoảng 1–2 giờ mỗi máy bay. Tuy nhiên, các hãng bay tại Mỹ, Nam Mỹ, châu Âu và châu Á cảnh báo khả năng chậm hoặc hủy chuyến trong quá trình sửa chữa.

American Airlines – hãng khai thác A320 lớn nhất thế giới – cho biết 340/480 máy bay cần cập nhật phần mềm. Tại Việt Nam, một hãng nội địa xác nhận sẽ hoàn tất sửa lỗi cho hơn 60 máy bay ngay trong ngày, đảm bảo khai thác bình thường từ 30/11.

Tin hot thị trường ngày 30/11: Khởi tố chủ shop bán hàng online trốn thuế

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.X.A. (41 tuổi, xã Thái Hòa) về hành vi trốn thuế. Kết quả xác minh cho thấy bị can thường xuyên livestream bán hàng may mặc, đồ gia dụng nhưng khai sai doanh thu.

Từ tháng 10/2024 đến 8/2025, doanh thu thực tế của hộ kinh doanh đạt 50,9 tỷ đồng, song chỉ kê khai 308 triệu đồng, làm thất thu ngân sách gần 837 triệu đồng. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Trước đó, Công an Tuyên Quang cũng đã khởi tố và bắt tạm giam Trần Đình Tho (SN 1986, Phú Thọ), chủ hộ kinh doanh dịch vụ du lịch tại TP Tuyên Quang về hành vi tương tự. Từ 1/5/2023 đến 13/5/2025, bị can kê khai thấp doanh thu, trốn hơn 1,7 tỷ đồng tiền thuế.

Công an tỉnh cho biết thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra các tổ chức, cá nhân lợi dụng thương mại điện tử để trốn thuế, đồng thời kêu gọi người dân cung cấp thông tin khi phát hiện vi phạm.

Tin hot thị trường ngày 30/11: Bảng giá đất lần đầu TP. HCM dự kiến giữ mức cao nhất 687 triệu đồng/m2

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. HCM vừa trình dự thảo bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1/1/2026. Theo đó, giá đất cao nhất tại khu vực TP. HCM cũ vẫn giữ mức 687 triệu đồng/m² trên ba tuyến đường trung tâm Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Lê Lợi; nhiều tuyến lớn như Cao Thắng, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần… cũng giữ nguyên.

Một số tuyến trung tâm như Cao Bá Quát, Chu Mạnh Trinh, Đinh Tiên Hoàng, Đặng Trần Côn, Lương Hữu Khánh, Đề Thám, Phạm Ngũ Lão, Huỳnh Khương Ninh, Hoàng Sa… được điều chỉnh tăng 19–40%, song nhìn chung giá vẫn thấp hơn 20–30% so với mức đơn vị tư vấn đề xuất và khoảng 60% giá thị trường.

Giá đất vùng ven như Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè hầu như không đổi, riêng Cần Giờ tăng khoảng 10–20% ở một số tuyến trục. Bảng giá chia 3 khu vực: khu vực 1 (TP. HCM cũ), khu vực 2 (Bình Dương) với mức tăng mạnh 50–70% do cập nhật giá tái định cư, và khu vực 3 (Bà Rịa – Vũng Tàu) điều chỉnh nhẹ. Bảng giá mới được xây dựng theo Luật Đất đai 2024, hướng tới công cụ quản lý, điều tiết thị trường và áp dụng khung giá thống nhất cho tái định cư, giao đất.