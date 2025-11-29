Giá bạc hôm nay 29/11 trên thế giới

Giá bạc hôm nay 29/11: Thế giới lập đỉnh cao chưa từng có

Giá bạc thế giới trong phiên giao dịch sáng nay 29/11 trên thị trường châu Á tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ với mức tăng đột biến. Ghi nhận lúc mở cửa, bạc giao ngay đang giữ ở mức 56,38 USD/ounce, tăng tới 2,98 USD/ounce, tương đương 5,59% so với phiên liền trước (53,40 USD/ounce). Trong suốt thời gian giao dịch, kim loại quý này dao động trong biên độ từ 53,34 – 56,54 USD/ounce, phản ánh sức nóng của dòng tiền đầu tư đổ vào thị trường kim loại.



Trước đà tăng mạnh này, Ngân hàng UBS tiếp tục đưa ra quan điểm lạc quan về triển vọng của bạc. Theo đánh giá của chiến lược gia Dominic Schnider, thị trường bạc thời gian gần đây liên tục ổn định quanh vùng 50 USD/ounce, cho thấy quá trình tích lũy vững chắc. Ông cho rằng bạc vẫn còn dư địa tăng trưởng trong năm tới, nhất là khi dòng vốn đầu tư toàn cầu đang cải thiện.

UBS đã nâng dự báo giá bạc thêm 5 – 8 USD/ounce, đồng thời kỳ vọng kim loại này có thể chạm 60 USD/ounce vào năm 2026. Kịch bản giá tăng lên 65 USD/ounce cũng được đánh giá là khả thi, dù ngân hàng nhận định mức giá này khó duy trì trong thời gian dài. Theo đó, UBS tiếp tục ưu tiên chiến lược đầu tư dài hạn trong vùng giá 47 – 50 USD/ounce, xem đây là vùng hấp dẫn để tích lũy.

Một trong những điểm đáng chú ý là mức tăng tới 86% của bạc kể từ đầu năm. Đà tăng này không chỉ đến từ nhu cầu đầu tư mà còn từ nhu cầu công nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và công nghệ cao. UBS cho biết các yếu tố hỗ trợ vẫn rất rõ ràng: lãi suất thực giảm, lo ngại về thâm hụt tài khóa và dự báo đồng USD có thể suy yếu trong các quý tới.

UBS dự báo về khả năng đạt đỉnh vào năm 2026

Dù duy trì quan điểm tích cực, UBS cũng đưa ra dự báo rằng giá bạc có thể đạt đỉnh vào năm 2026. Theo dự báo, giá bạc tháng 12/2026 sẽ ở quanh mức 57 USD/ounce. Nhu cầu bạc toàn cầu được dự báo tăng nhẹ lên 1,34 tỷ ounce, trong khi nguồn cung chỉ tăng nhẹ, duy trì mức thâm hụt khoảng 293 triệu ounce.

Với kỳ vọng giá vàng tăng mạnh lên 4.500 USD/ounce, UBS dự báo tỷ lệ vàng – bạc sẽ ở mức 75, tương ứng giá bạc khoảng 60 USD/ounce. Điều này cho thấy thị trường bạc vẫn nằm trong chu kỳ tăng dài hạn, dù có thể xuất hiện những giai đoạn điều chỉnh.

Giá bạc hôm nay 29/11 ở trong nước: Phân hóa mạnh giữa các thương hiệu

Trong nước, thị trường bạc sáng nay chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý. Một số thương hiệu giảm nhẹ, trong khi một số khác lại tăng mạnh theo xu hướng thế giới.

Bạc Phú Quý giảm nhẹ ở cả hai chiều

Ghi nhận tại hệ thống Phú Quý, giá bạc sáng 29/11 được niêm yết mua vào ở mức 2,015 triệu đồng/lượng và bán ra 2,077 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá giảm lần lượt 19.000 đồng/lượng ở chiều mua và 20.000 đồng/lượng ở chiều bán. Chênh lệch mua – bán tiếp tục duy trì ở mức 62.000 đồng/lượng.

Đối với dòng bạc 1kg của Phú Quý, giá mua vào hôm nay ở mức 53,733 triệu đồng/kg, bán ra 55,386 triệu đồng/kg, giảm tương ứng 506.000 đồng/kg và 533.000 đồng/kg. Chênh lệch hai chiều hiện ở mức 1,653 triệu đồng/kg.

Kim Phúc Lộc SBJ giảm nhẹ theo đà điều chỉnh

Tại hệ thống Sacombank, thương hiệu bạc miếng Kim Phúc Lộc SBJ được niêm yết mua vào ở mức 2,004 triệu đồng/lượng, bán ra 2,055 triệu đồng/lượng. Mỗi chiều giao dịch giảm 6.000 đồng/lượng so với phiên liền trước. Mức chênh lệch mua – bán hiện là 51.000 đồng/lượng.

Bạc Ancarat bật tăng mạnh theo xu hướng quốc tế

Khác với hai thương hiệu trên, hệ thống Ancarat sáng nay ghi nhận đà tăng mạnh.

Bạc miếng 2024 Ancarat 999 mua vào ở mức 2,046 triệu đồng/lượng, bán ra 2,096 triệu đồng/lượng, tăng tương ứng 23.000 đồng/lượng và 31.000 đồng/lượng so với hôm qua. Chênh lệch mua – bán đang ở mức 50.000 đồng/lượng.

Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 loại 1kg tăng mạnh khi mua vào ở mức 53,764 triệu đồng/kg, bán ra 55,394 triệu đồng/kg. Mức tăng lần lượt là 708.000 đồng/kg và 778.000 đồng/kg. Chênh lệch hai chiều đạt 1,63 triệu đồng/kg.

Tổng quan thị trường: Bức tranh phân hóa nhưng có xu hướng tăng mạnh

Đến thời điểm 5 giờ sáng ngày 29/11, thị trường bạc trong nước ghi nhận xu hướng trái chiều. Bạc Phú Quý và Kim Phúc Lộc SBJ tiếp tục giảm nhẹ, trong khi bạc Ancarat tăng mạnh. Điều này phản ánh sự đa dạng trong chính sách định giá và tốc độ cập nhật giá theo thị trường thế giới của từng doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích, mặt bằng giá trong nước nhiều khả năng sẽ tăng mạnh trong phiên hôm nay. Bởi thực tế, diễn biến trên thị trường quốc tế đang rất nóng: giá bạc thế giới đã vọt lên 56,38 USD/ounce, mức cao nhất trong hơn 40 năm. Đây là tín hiệu quan trọng cho thấy xu hướng tăng của bạc đang bước vào giai đoạn mới, với sự hậu thuẫn của nhu cầu công nghiệp và dòng vốn đầu tư đổ vào kim loại quý.

Nhiều chuyên gia dự báo giá bạc Phú Quý, dù đang giảm nhẹ, sẽ nhanh chóng quay đầu tăng lại trong phiên sắp tới, thậm chí có thể vượt mốc 2,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra nếu thị trường quốc tế duy trì đà tăng hiện nay.

Giá bạc hôm nay 29/11 đang ở giai đoạn bứt phá mạnh. Với mức tăng mạnh trên thị trường thế giới và sự phân hóa trong nước, giá bạc hôm nay 29/11 được đánh giá là đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới. Các yếu tố vĩ mô như lãi suất thực giảm, USD suy yếu, thâm hụt nguồn cung và nhu cầu công nghiệp tăng cao đang tạo thành nền tảng vững chắc hỗ trợ xu hướng tăng của bạc. Nhà đầu tư trong nước cần theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế để có chiến lược phù hợp trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp dự kiến điều chỉnh giá theo xu thế chung.