Diễn biến này đồng thời trùng nhịp với thị trường quốc tế, nơi giá bạc tiếp tục mở rộng đà phục hồi nhờ nhiều yếu tố hỗ trợ, từ sự suy yếu của đồng USD cho tới tâm lý lo ngại về căng thẳng nguồn cung.

Giá bạc hôm nay 27/11: Đà tăng tiếp tục lan rộng

Giá bạc hôm nay 27/11 ở trong nước tiếp tục đi lên

Theo cập nhật mới nhất, giá bạc trong nước hôm nay tăng ở cả hai chiều giao dịch, đưa mặt hàng kim loại quý này lên ngưỡng khá cao so với những ngày trước.

Tại thị trường miền Bắc, bạc được niêm yết ở mức 1.707.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.737.000 đồng/lượng (bán ra).

Mức tăng đồng đều ở cả hai chiều cho thấy nhu cầu thị trường đang ổn định trở lại sau chuỗi ngày trầm lắng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng ghi nhận diễn biến tương tự. Do tác động từ thị trường chung, bạc được giao dịch ở 1.709.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.742.000 đồng/lượng (bán ra).

Chênh lệch giữa hai thị trường không quá lớn, phản ánh xu hướng tăng mang tính chất đồng pha trong nước.

Với việc giá bán ra tiếp tục duy trì trên 1,7 triệu đồng/lượng, thị trường bạc đang trở nên sôi động hơn, nhất là khi giới đầu tư bắt đầu chú ý trở lại nhóm kim loại công nghiệp – kim loại quý.

Giá bạc hôm nay 27/11 trên thế giới tăng nhờ lực đẩy từ vàng và đồng USD suy yếu

Trên thị trường quốc tế, giá bạc thế giới sáng 27/11 ghi nhận ở mức 51,97 USD/ounce, tăng 0,49 USD so với phiên sáng 26/11. Mức tăng không quá mạnh nhưng đủ để củng cố xu thế đi lên đang hình thành từ đầu tuần.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1.377.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.382.000 đồng/ounce (bán ra).

Khoảng cách giữa giá trong nước và thế giới tiếp tục mở rộng, phản ánh các yếu tố thuế, phí và nhu cầu nội địa cao hơn.

Giá bạc leo dốc trong phiên giữa tuần nhờ hai yếu tố chính:

Giá vàng quốc tế đi lên, kéo theo tâm lý tích cực đối với các kim loại quý khác.

Đồng USD giảm khoảng 0,17%, rời khỏi đáy ba ngày trước đó.

Mặc dù mức giảm của USD không quá lớn, nhưng lại đủ để giảm bớt áp lực lên các tài sản định giá bằng đồng tiền này, trong đó có bạc.

Phân tích chuyên gia: Đà tăng chưa mạnh nhưng bền vững

Chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk (FX Empire) nhận định đà tăng của bạc chưa thực sự mang tính bứt phá, tuy nhiên lại mang đặc điểm ổn định hơn so với giai đoạn trước, giúp nhà đầu tư củng cố niềm tin vào vị thế mua.

Ông cho biết:

“Các nhà giao dịch đang theo dõi sát mức 52,47 USD/ounce. Nếu giá vượt qua mốc này, bạc có thể tăng mạnh hơn thay vì chỉ dao động nhẹ và đi ngang như hiện tại.”

Theo Hyerczyk, đồng USD dù vẫn neo gần mức cao nhất tuần trước nhưng đã yếu đi, tạo điều kiện cho giá bạc phục hồi.

Sự suy yếu này “không đủ mạnh để đẩy giá bạc tăng sốc, nhưng lại góp phần giảm áp lực trước đó đã đè nặng lên kim loại này.”

Một năm đầy biến động: Bạc tăng tới 80% vì hàng loạt cú hích

2024–2025 được xem là giai đoạn đặc biệt của thị trường bạc khi giá kim loại này tăng tới 80% – mức tăng được đánh giá là “điên rồ” và hiếm gặp.

Sự bứt phá xuất phát từ nhiều yếu tố kết hợp:

Giá vàng leo thang, kéo theo lực mua đầu cơ bạc.

Nhu cầu công nghiệp tăng mạnh, đặc biệt trong các ngành sử dụng bạc nhiều như năng lượng mặt trời.

Lo ngại về khả năng chính quyền Tổng thống Trump áp thuế với bạc, khiến thị trường dồn dập gom hàng để phòng rủi ro.

Thông tin áp thuế đã khiến một lượng lớn bạc được chuyển vào Mỹ. Điều này vô tình khiến thị trường London thiếu hụt nguồn cung, trong khi nhu cầu tại Ấn Độ lại bùng nổ mạnh.

Đây là một trong những nguyên nhân kích hoạt làn sóng siết cung hiếm thấy trên thị trường bạc toàn cầu.

Trung Quốc giảm dự trữ – thị trường bạc toàn cầu thêm nhạy cảm

Một yếu tố làm thị trường thêm căng thẳng là dự trữ bạc tại Trung Quốc suy giảm, trong khi nước này vốn đóng vai trò như “bộ đệm” giúp ổn định nguồn cung mỗi khi các trung tâm lớn gặp khó.

Chiến lược gia hàng hóa Daniel Ghali (TD Securities) cảnh báo nếu Mỹ thực sự áp thuế:

“Lượng bạc đã đổ vào Mỹ thời gian qua nhiều khả năng sẽ mắc kẹt tại đây. Điều này có thể gây cú sốc lớn nếu Trung Quốc chưa kịp bổ sung lại lượng dự trữ sau đợt xuất khẩu mạnh.”

Tình trạng “tắc nghẽn” nguồn cung khiến thị trường toàn cầu trở nên dễ tổn thương hơn bất kỳ thời điểm nào trong những năm gần đây.

ETF không rút hàng – dấu hiệu của dòng vốn đầu cơ giữ nguyên vị thế

Mặc dù giá bạc đã hạ nhiệt khỏi đỉnh gần đây, nhưng các quỹ ETF bạc – vốn không thể cho vay lượng bạc nắm giữ – vẫn không ghi nhận dòng rút ròng đáng kể.

Điều này chứng tỏ:

Dòng tiền đầu cơ vẫn đang neo chặt vị thế.

Nhu cầu sở hữu bạc danh nghĩa (không giao nhận vật chất) vẫn lớn.

Thị trường chưa xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ rệt.

Hy vọng nằm ở lượng dự trữ “vô hình” ngoài sàn của Trung Quốc

Theo phân tích của Ghali, điểm tựa duy nhất của thị trường lúc này có thể đến từ lượng dự trữ bạc ngoài sàn tại Trung Quốc. Tuy nhiên, quy mô thật sự của nguồn dự trữ này vẫn là ẩn số.

Không ai biết chính xác lượng bạc “vô hình” này nhiều đến đâu, và cũng không chắc chúng có thể nhanh chóng bổ sung cho thị trường trong bối cảnh căng thẳng hiện tại.

Diễn biến thị trường trong nước lẫn quốc tế cho thấy bạc đang bước vào giai đoạn tăng giá đáng chú ý, được hỗ trợ bởi cả yếu tố cung – cầu lẫn bối cảnh kinh tế toàn cầu. Những biến động về dự trữ tại Trung Quốc, nguy cơ Mỹ áp thuế và tình trạng thanh khoản yếu tại London tiếp tục là các biến số có thể khiến thị trường thêm nhạy cảm trong thời gian tới.

Với xu hướng đi lên ổn định và tâm lý đầu cơ duy trì ở mức cao, giá bạc hôm nay 27/11 nhiều khả năng sẽ còn chịu tác động mạnh từ dòng tiền và những thay đổi chính sách trên thị trường quốc tế. Nhà đầu tư vì vậy cần theo dõi sát các mốc giá quan trọng và diễn biến cung ứng toàn cầu để đưa ra quyết định phù hợp.