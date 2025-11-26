Giá vàng hôm nay 26/11 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 26/11 ở trong nước neo ở nước khá cao, cụ thể, giá vàng miếng SJC tăng lên 152,9 triệu đồng chiều bán ra.

Giá vàng hôm nay 26/11: Vàng thế giới "nóng" trở lại, trong nước chờ bứt phá

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 150,9 triệu đồng/lượng mua vào và 152,9 triệu đồng/lượng bán ra, giá vàng tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 150,9 triệu đồng/lượng mua vào và 152,9 triệu đồng/lượng bán ra, mức giá tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với ngày 25/11 hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151,4 triệu đồng/lượng mua vào và 152,9 triệu đồng/lượng bán ra, mức giá tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,4 triệu đồng/lượng mua vào và 152,9 triệu đồng/lượng bán ra, giá vàng tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,9 triệu đồng/lượng mua vào và 152,9 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng tăng 2 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 2,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua vào ở mức 148,7 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 151,7 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Trong khi đó, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long mua vào ở mức 149,6 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 152,6 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán ra.

Còn giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý tiếp tục được niêm yết giá mua vào ở mức 149,2 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 152,2 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 tăng 2,4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo được niêm yết mua vào ở mức 149,6 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 152,6 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tăng 2,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng hôm nay 26/11 trên thế giới: Bật tăng mạnh nhờ kỳ vọng Fed hạ lãi suất lần ba

Theo số liệu từ Kitco, lúc 7h00 ngày 26/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận ở mức 4.125,01 USD/ounce, tăng thêm 43,08 USD/ounce so với phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.403 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 131,2 triệu đồng/lượng, chưa bao gồm thuế và các khoản phí liên quan.

Đà tăng của giá vàng được duy trì khi thị trường quốc tế liên tục tiếp nhận những tín hiệu cho thấy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có khả năng thực hiện lần cắt giảm lãi suất thứ ba trong năm nay. Việc nhiều quan chức Fed đồng loạt bày tỏ quan điểm ủng hộ nới lỏng chính sách tiền tệ đã góp phần thúc đẩy tâm lý lạc quan, giúp kim loại quý giữ vững vùng giá cao quanh 4.130 USD/ounce.



Giá vàng giao ngay bật tăng áp sát đỉnh trong ngày sau khi Bộ Thương mại Mỹ công bố số liệu bán lẻ tháng 9 chỉ tăng 0,2%, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng 0,4%. Việc tiêu dùng chậm lại khiến giới đầu tư tin rằng áp lực lạm phát có thể dịu bớt, qua đó giảm áp lực giữ lãi suất ở mức cao — yếu tố luôn gây bất lợi đối với vàng.

Trong khi đó, báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 tăng 0,3%, đúng như dự báo, sau mức giảm 0,1% của tháng 8. Trên cơ sở 12 tháng, PPI tăng 2,7%, phản ánh mức độ lạm phát không quá căng thẳng. Sự ổn định này giúp giá vàng duy trì nhịp phục hồi vững chắc.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng có phần chững lại sau khi thị trường tiếp nhận dữ liệu tích cực từ lĩnh vực bất động sản. Báo cáo của Hiệp hội Môi giới Bất động sản Mỹ (NAR) cho biết chỉ số hợp đồng mua nhà chờ xử lý trong tháng 10 tăng 1,9%, vượt xa mức dự báo 0,5%. Thị trường nhà đất có dấu hiệu khởi sắc khiến kỳ vọng hạ lãi suất của Fed phần nào bị điều chỉnh.

Diễn biến thị trường phái sinh và kỳ vọng chính sách của Fed

Ở thị trường hợp đồng tương lai, vàng giao tháng 12 tăng 0,8%, lên mức 4.127,40 USD/ounce. Theo CME, nhà đầu tư hiện đặt cược tới 85% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12, tăng mạnh so với mức chỉ 30% của tuần trước đó. Dù vậy, giới phân tích lại tỏ ra thận trọng hơn, cho rằng khả năng Fed nới lỏng chính sách là 50/50, bởi ngân hàng trung ương Mỹ vẫn đang theo sát diễn biến lạm phát trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Sự khác biệt trong kỳ vọng giữa nhà đầu tư và chuyên gia phân tích khiến thị trường vàng dự kiến sẽ còn biến động mạnh trong các phiên tới.

Dự báo giá vàng: Cơ hội tăng tiếp hay đối mặt áp lực điều chỉnh?

Tuần giao dịch rút ngắn bởi kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn được dự báo sẽ là giai đoạn nhạy cảm đối với kim loại quý. Các nhà đầu tư theo dõi sát sao độ “hạ nhiệt” của lạm phát Mỹ để phán đoán bước đi tiếp theo của Fed. Nếu dữ liệu mới cho thấy Fed có thể trì hoãn việc giảm lãi suất, vàng có nguy cơ chịu sức ép điều chỉnh.

Ông Naeem Aslam từ Zaye Capital Markets nhận định: đồng USD đang trong xu hướng suy yếu khi kỳ vọng giảm lãi suất lan rộng. Theo ông, vàng hưởng lợi trong bối cảnh này và nếu duy trì vững trên 4.150 USD/ounce, giá vàng hoàn toàn có thể hướng đến vùng 4.200 USD/ounce. Yếu tố tâm lý trú ẩn và mặt bằng lợi suất thấp vẫn đang đóng vai trò thúc đẩy mạnh mẽ đà tăng.

Theo Kitco News, vùng giá quanh 4.100 USD/ounce đang mở ra cơ hội mua chiến lược cho các nhà đầu tư theo xu hướng. Công cụ FedWatch cho thấy thị trường định giá khoảng 79% khả năng Fed nới lỏng tiền tệ ngay trong tháng 12, dù vẫn có nhiều chuyên gia cho rằng khả năng thực sự chỉ ở mức cân bằng.

Chuyên gia Kathy Lien đánh giá vàng đã duy trì được sự ổn định khi tiếp cận mốc 4.000 USD/ounce. Bà cho rằng các nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể kích hoạt nhu cầu mua mới, tạo cơ hội hình thành đỉnh giá mới nếu dòng tiền quay trở lại mạnh.

Rủi ro tiềm ẩn: Chứng khoán và tiền số có thể gây sức ép lên vàng

Mặc dù triển vọng chung của vàng vẫn tích cực, Standard Chartered đưa ra cảnh báo rằng kim loại quý có thể chịu rủi ro nếu thị trường chứng khoán và tài sản số biến động mạnh. Ngân hàng này lưu ý: vàng không phải lúc nào cũng tăng giá khi chứng khoán giảm, đặc biệt trong bối cảnh điều chỉnh đến từ các nhóm cổ phiếu công nghệ hoặc khi tiền điện tử lao dốc mạnh, kéo theo sự xáo trộn tâm lý trên diện rộng.

Dù vậy, chuyên gia Suki Cooper cho rằng dư địa giảm giá của vàng hiện vẫn khá hạn chế do lực mua ổn định. Dòng vốn vào các quỹ ETP từng tăng mạnh trong tháng 10, tạo cú hích đáng kể cho thị trường. Dù tốc độ rót vốn đã chậm lại, nhu cầu vàng vật chất vẫn duy trì ở mức khá tốt.

Một điểm đáng chú ý khác là dòng vốn từ các quỹ hưu trí và nhà đầu tư dài hạn vẫn cho thấy sự bền bỉ. Lượng vị thế bán khống giảm mạnh cuối tháng 10 cũng góp phần giữ thị trường ở trạng thái cân bằng. Những yếu tố này cho thấy giới đầu tư đã dần thích ứng với mặt bằng giá mới trên 4.000 USD/ounce, xem đây là vùng tích lũy quan trọng của thị trường vàng toàn cầu.