Giá vàng hôm nay 22/11 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 22/11 ở trong nước giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm xuống 149,8 triệu đồng. Cụ thể như sau:

Giá vàng hôm nay 22/11: Vàng miếng mất 500.000 đồng/lượng chỉ trong 24 giờ

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 147,8 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 147,8 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,3 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,4 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 146,8 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148,3 - 149,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145,4 - 147,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở mức 146,2 triệu đồng/lượng mua vào và 149,2 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở mức 146,1 triệu đồng/lượng mua vào và 149,1 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 100.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 147 - 150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở mức 146,5 triệu đồng/lượng mua vào và 149,5 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay 22/11 trên thế giới: Áp lực từ dữ liệu việc làm Mỹ khiến vàng mất giá nhưng triển vọng dài hạn vẫn tích cực

Giá vàng hôm nay 22/11 trên thế giới đang cho thấy xu hướng giảm nhẹ, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước loạt dữ liệu kinh tế Mỹ cùng những tín hiệu mới từ chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Theo Kitco, lúc 4h00 sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay ở mức 4.071,62 USD/ounce, giảm 20,6 USD/ounce so với phiên liền trước. Quy đổi với tỷ giá USD tại Vietcombank ở mức 26.392 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,5 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Đây là mức giảm cho thấy thị trường vàng đang đối diện với nhiều sức ép ngắn hạn, dù triển vọng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực.

Dữ liệu việc làm Mỹ gây sức ép lên thị trường vàng

Giá vàng thế giới được dự báo khép lại tuần giao dịch theo chiều hướng giảm. Nguyên nhân chính xuất phát từ báo cáo việc làm Mỹ – yếu tố thường tác động mạnh đến kỳ vọng lãi suất của Fed.

Trong phiên, giá vàng giao ngay giảm 0,5%, còn 4.071,62 USD/ounce; tính chung cả tuần, vàng mất 0,17%. Hợp đồng tương lai vàng kỳ hạn tháng 12 của Mỹ cũng giảm 0,6%, xuống 4.037,10 USD/ounce.

Báo cáo việc làm bị trì hoãn của Mỹ công bố hôm thứ Năm tiếp tục tạo ra nhiều bất ngờ. Số việc làm phi nông nghiệp tăng 119.000, vượt xa dự báo 50.000, trong khi tỷ lệ thất nghiệp lại lên mức cao nhất trong 4 năm. Sự trái chiều này cho thấy thị trường lao động vẫn chưa đồng nhất, nhưng lại đủ mạnh để giảm kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Theo dự báo từ giới giao dịch, khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng tới chỉ còn khoảng 41%. Trong bối cảnh lãi suất cao thường khiến tài sản không sinh lời như vàng kém hấp dẫn, đà giảm hiện tại của thị trường vàng được xem là phản ứng tự nhiên.

Fed thận trọng, nhu cầu vật chất tại châu Á suy yếu

Phát biểu gần đây, Chủ tịch Fed Cleveland Beth Hammack, người từng phản đối đợt cắt giảm lãi suất gần nhất, tiếp tục cảnh báo rằng việc hạ lãi suất quá sớm có thể làm tăng rủi ro lạm phát. Quan điểm này cũng góp phần khiến tâm lý thị trường vàng trở nên dè dặt.

Tại các thị trường châu Á – nơi nhu cầu vàng vật chất thường có vai trò quan trọng – sức mua tuần này vẫn yếu. Biến động về lãi suất và kỳ vọng chính sách khiến người mua ngần ngại giao dịch, đặc biệt khi vàng liên tục điều chỉnh trong biên độ hẹp.

Dù vậy, các tổ chức phân tích quốc tế cho rằng những yếu tố cơ bản hỗ trợ giá vàng – như tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, định giá cổ phiếu cao, rủi ro địa chính trị leo thang và xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối – vẫn hiện hữu và tạo nền tảng cho chu kỳ tăng giá về trung – dài hạn.

Giới chuyên gia nhận định: Vàng đang ở vùng đáy ngắn hạn

Nhiều chuyên viên phân tích tin rằng mức giá hiện tại là vùng tích lũy tốt. Giá vàng có thể điều chỉnh thêm đôi chút nhưng xu hướng chủ đạo trong những tháng tới là tăng trở lại.

Chuyên gia Edward Meir nhấn mạnh biên bản họp mới nhất của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) chỉ phản ánh bức tranh cũ. Fed cần thêm dữ liệu kinh tế mới để xác định hướng đi của lãi suất. Đây là yếu tố có thể tạo biến động mạnh cho vàng trong thời gian ngắn tới.

Trong dài hạn, hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu vẫn duy trì ở mức cao. Nhiều quốc gia đang tăng cường dự trữ vàng thay vì đồng USD, nhằm giảm phụ thuộc vào tài sản tài chính Mỹ. Điều này góp phần tạo ra lực đỡ vững chắc và kéo dài cho xu hướng tăng của giá vàng.

Chứng khoán Mỹ biến động mạnh, có thể hỗ trợ vàng

Cuối tuần này, thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận mức biến động mạnh trở lại. Những lo ngại mới liên quan đến các dự án trí tuệ nhân tạo đã khiến nhà đầu tư bán tháo, xóa đi phần lạc quan tích lũy trước đó về triển vọng hồi phục.

Theo Bloomberg, phiên lao dốc gần đây khiến nhiều chỉ số lớn quay về mức thấp hơn so với cuối tháng 10 – thời điểm thị trường lập đỉnh. Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng, vàng và các kim loại quý có thể hưởng lợi nhờ dòng tiền tìm đến các kênh trú ẩn an toàn.

Ở châu Âu, tình hình địa chính trị tiếp tục thu hút sự chú ý khi các lãnh đạo EU chuẩn bị thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy về kế hoạch ngừng bắn do Mỹ và Nga hậu thuẫn. Đề xuất này bao gồm nhiều điều khoản nhượng bộ cho Nga, khiến bối cảnh khu vực thêm phần nhạy cảm.

Phân tích kỹ thuật: Vàng vẫn trong xu hướng tăng trung hạn

Xét trên biểu đồ kỹ thuật, thị trường vàng đang vận động trong vùng tích lũy với biên độ hẹp. Các mức hỗ trợ – kháng cự quan trọng được xác định như sau:

Kháng cự gần nhất: 4.100 USD/ounce

Kháng cự tiếp theo: 4.134,30 USD/ounce

Hỗ trợ gần nhất: 4.018,10 USD/ounce

Hỗ trợ mạnh: 4.000 USD/ounce

Mục tiêu của phe mua trong thời gian tới là đưa giá hợp đồng tương lai vàng tháng 12 vượt lên trên 4.250 USD/ounce – mức đỉnh quan trọng của tháng 11. Trong khi đó, phe bán sẽ nỗ lực kéo giá xuống dưới mốc 4.000 USD/ounce để hoàn tất xu hướng điều chỉnh.

Đánh giá theo thang điểm Wyckoff, thị trường vàng hiện được xếp loại 6,5, cho thấy xu hướng tăng trung hạn vẫn chiếm ưu thế, dù áp lực giảm trong ngắn hạn chưa hoàn toàn kết thúc.



Giá vàng hôm nay 22/11 ghi nhận đà giảm chủ yếu do dữ liệu việc làm Mỹ mạnh hơn dự báo và khả năng Fed thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất. Tuy nhiên, các yếu tố hỗ trợ dài hạn như xu hướng mua vào của ngân hàng trung ương, rủi ro địa chính trị và sự bất ổn trên thị trường chứng khoán vẫn nâng đỡ triển vọng chung của kim loại quý.

Trong bối cảnh thị trường đang tích lũy, giới phân tích nhận định vùng giá hiện tại là mức đáy tương đối, mở ra kỳ vọng vàng sẽ quay lại xu hướng tăng trong các tháng cuối năm.