Tin hot thị trường ngày 20/11: Toyota và Honda Việt Nam đồng loạt triệu hồi xe do lỗi kỹ thuật

Tin hot thị trường ngày 20/11: Toyota Việt Nam và Honda Việt Nam đồng loạt triệu hồi xe do lỗi kỹ thuật

Toyota Việt Nam và Honda Việt Nam vừa đồng loạt thông báo các chương trình triệu hồi xe do lỗi kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến an toàn khi vận hành. Với ô tô, Toyota triển khai từ tháng 11/2025 việc triệu hồi tổng cộng 7.579 xe Toyota và Lexus để cập nhật phần mềm điều khiển cụm đồng hồ táp-lô. Lỗi có thể khiến màn hình kỹ thuật số 12,3 inch không sáng khi bật khóa điện, làm tài xế bỏ sót các cảnh báo quan trọng.

Các mẫu bị ảnh hưởng gồm Alphard, Camry, Corolla, Corolla Cross, cùng một số dòng Lexus LM, LS sản xuất từ 6-2023 đến 5-2025; trong đó Corolla Cross chiếm hơn 5.100 xe. Chủ xe được kiểm tra, cập nhật miễn phí tại hệ thống đại lý Toyota và Lexus, kể cả xe nhập khẩu không chính hãng sau khi xác minh.

Ở mảng mô tô, Honda Việt Nam triệu hồi gần 4.000 xe CBF150 và CBF300 do lỗi cụm đèn pha có thể nhấp nháy hoặc tắt trong quá trình sử dụng, bắt đầu từ tháng 10-2025 tại các cửa hàng HEAD. Trước đó, đầu tháng 9-2025, Honda cũng đã triệu hồi dòng Africa Twin 2020–2025 vì lỗi công tắc xi nhan.

Tin hot thị trường ngày 20/11: Sẽ bổ sung 81 thuốc điều trị ung thư, tiểu đường mới vào danh mục bảo hiểm y tế chi trả

Bộ Y tế cho biết đang xây dựng dự thảo thông tư mới về danh mục thuốc hóa dược, sinh phẩm, chất phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế. Hiện danh mục theo Thông tư 20 gồm 1.037 hoạt chất với hàng ngàn thuốc, sinh phẩm đang được quỹ bảo hiểm chi trả. Qua rà soát, dự thảo mới dự kiến loại khoảng 130 thuốc không còn số đăng ký lưu hành, không phải thuốc hiếm, không có giấy phép nhập khẩu hoặc ít được sử dụng, đồng thời bổ sung nhiều hoạt chất mới, thuốc phát minh. Tổng số hoạt chất, sinh phẩm trong danh mục mới ước khoảng 1.050.

Bước đầu, ban soạn thảo đề xuất cập nhật thêm 81 thuốc mới, chủ yếu điều trị ung thư, tim mạch, tiểu đường, huyết áp, chống nhiễm khuẩn, kháng nấm; mở rộng phạm vi sử dụng 357 thuốc xuống tới trạm y tế xã và cơ sở y tế ban đầu; đồng thời điều chỉnh tỉ lệ thanh toán với 47 thuốc đã có trong danh mục. Dự thảo sẽ được công bố trên cổng thông tin Bộ Y tế để lấy ý kiến, theo hướng tăng tiếp cận thuốc cần thiết cho người bệnh nhưng vẫn bảo đảm an toàn Quỹ bảo hiểm y tế.

Tin hot thị trường ngày 20/11: Sắp kiểm tra 180 điểm kinh doanh vàng ở TP HCM

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP HCM cho biết sau gần một tháng ra quân cao điểm dịp cuối năm, lực lượng chức năng đã phát hiện 348 vụ vi phạm, tạm giữ 529.694 đơn vị hàng hóa với tổng trị giá ước tính hơn 11 tỉ đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu liên quan buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phục vụ nhu cầu tiêu dùng trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Cụ thể, lực lượng QLTT đã phát hiện 32 vụ nhập lậu với hơn 31.000 sản phẩm; 181 vụ hàng không rõ nguồn gốc với trên 341.000 đơn vị; 109 vụ hàng giả với hơn 12.600 sản phẩm. Riêng lĩnh vực thương mại điện tử ghi nhận 90 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 138.700 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc. Thực phẩm cũng là lĩnh vực đáng lo ngại với 57 vụ, 3,1 tấn và hơn 200.000 sản phẩm không bảo đảm nguồn gốc; cùng 2 vụ thực phẩm chức năng nhập lậu (18.119 hộp) và 50 vụ mỹ phẩm vi phạm.

Ông Nguyễn Quang Huy, Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT TP HCM, cho biết đơn vị sẽ tiếp tục tập trung kiểm tra mạnh hàng hóa kinh doanh online; đồng thời triển khai các chuyên đề kiểm tra sữa, yến trong năm 2025 và kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng tại khoảng 180 điểm trên địa bàn thành phố, tập trung vào điều kiện kinh doanh, nhãn hàng hóa, sở hữu công nghiệp và niêm yết giá.