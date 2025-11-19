Giá bạc hôm nay 19/11 ở trong nước bật tăng, các thương hiệu lớn điều chỉnh mạnh

Trên thị trường nội địa, giá bạc có sự điều chỉnh đáng chú ý, tạo đà tâm lý tích cực cho cả nhà đầu tư lẫn người mua tích trữ.

Giá bạc hôm nay 19/11: Đà tăng lan rộng, thị trường trong nước – thế giới đồng loạt sôi động trở lại

Tại Sacombank SBJ, giá bạc hôm nay 19/11 ghi nhận mức 1,941 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,992 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. So với phiên giao dịch trước đó, mỗi lượng bạc tăng thêm 36.000 đồng, thể hiện xu hướng đi lên khá rõ rệt. Đây được xem là mức tăng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường kim loại quý thời gian gần đây có phần trầm lắng.

Tập đoàn Phú Quý cũng công bố mức giá cao hơn mặt bằng chung, khi bạc miếng được mua vào quanh 1,956 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra đạt 2,016 triệu đồng/lượng. Việc giá tại Phú Quý thường nhỉnh hơn so với nhiều thương hiệu khác phần nào phản ánh sức mua ổn định của hệ thống và nhu cầu tích lũy bạc vẫn đang duy trì tốt.

Không chỉ riêng SBJ hay Phú Quý, một số thương hiệu khác như Ancarat và Golden Fun cũng đưa ra mức giá bạc miếng loại 1 lượng xấp xỉ 2 triệu đồng/lượng. Việc các doanh nghiệp lớn đồng loạt điều chỉnh giá lên cùng chiều cho thấy thị trường đang dần mở rộng biên độ giao dịch, phản ánh tâm lý lạc quan của giới đầu tư trong nước.

Doanh nghiệp mở rộng dịch vụ, thị trường bạc thêm sôi động

Cùng với đà tăng của giá, nhiều doanh nghiệp kinh doanh bạc đã triển khai thêm các dịch vụ nhằm thu hút khách hàng và nâng cao thanh khoản thị trường.

Sacombank SBJ cho biết đã mở rộng hoạt động bán bạc trực tiếp tại quầy, đồng thời kết hợp hình thức đặt mua online, đi kèm nhiều ưu đãi để gia tăng trải nghiệm người dùng. Trong khi đó, Tập đoàn Phú Quý tiếp tục vận hành mạnh mẽ kênh mua – bán bạc trực tuyến, đưa mức giá cập nhật theo thời gian thực, giúp khách hàng thuận tiện theo dõi biến động thị trường.

Việc đa dạng hóa các phương thức giao dịch không chỉ giúp giá bạc trong nước bám sát hơn với xu hướng thế giới, mà còn thúc đẩy quy mô giao dịch, tạo vòng xoay thanh khoản linh hoạt hơn. Đây cũng là yếu tố quan trọng hỗ trợ thị trường trong bối cảnh các kim loại quý đang chịu nhiều tác động từ biến động kinh tế toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 19/11 trên thế giới vượt mốc 50 USD/ounce, quay lại vùng đỉnh

Trên thị trường quốc tế, giá bạc tiếp tục duy trì đà phục hồi và tăng mạnh trở lại. Trong phiên 18/11, bạc giao ngay vượt ngưỡng tâm lý quan trọng 50 USD/ounce và được giao dịch quanh mức 50,99 USD/ounce, tăng 0,57% so với phiên trước.

Đáng chú ý, kim loại quý này đã thoát khỏi vùng đáy 45,6 USD/ounce từng ghi nhận vào cuối tháng 10, thể hiện một nhịp phục hồi mạnh mẽ chỉ trong thời gian ngắn. Đà tăng không chỉ phản ánh sự cải thiện của dòng tiền trú ẩn, mà còn cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các dữ liệu kinh tế toàn cầu.

Việc bạc vượt lên trên mốc 50 USD/ounce – vốn là vùng giá mang tính biểu tượng – được các chuyên gia đánh giá là bước ngoặt quan trọng, có thể mở ra chu kỳ tăng mới nếu các yếu tố hỗ trợ tiếp tục duy trì.

Vì sao giá bạc quốc tế tăng mạnh?

Các nhà phân tích thị trường cho rằng có nhiều yếu tố đang cùng lúc tác động khiến giá bạc bật tăng rõ rệt trong những phiên gần đây.

1. Thị trường chứng khoán quốc tế bị bán tháo

Tình trạng bán tháo cổ phiếu tại nhiều sàn chứng khoán lớn đã thúc đẩy dòng tiền tìm đến kim loại quý, trong đó bạc và vàng luôn là hai lựa chọn truyền thống. Khi rủi ro gia tăng, nhà đầu tư thường ưu tiên nắm giữ tài sản có tính phòng ngừa cao, đẩy giá bạc đi lên cùng xu hướng với vàng.

2. Vai trò của bạc trong vai trò trú ẩn vẫn được củng cố

Mặc dù có mức biến động lớn hơn vàng, nhưng bạc vẫn được đánh giá là “tài sản an toàn” trong những giai đoạn bất ổn kinh tế. Sự tăng giá của bạc bất chấp đà mạnh của đồng USD cho thấy lực cầu phòng vệ rủi ro rất lớn.

Hiện chỉ số DXY đang duy trì quanh 99,5 điểm, thuộc vùng cao. Thông thường, đồng USD mạnh sẽ gây áp lực giảm lên giá kim loại quý. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, giá bạc vẫn tiếp tục đi lên, phản ánh nhu cầu đầu tư vào kim loại quý ngày càng rõ nét.

3. Các yếu tố địa chính trị và kinh tế vĩ mô hỗ trợ giá

Căng thẳng địa chính trị, lạm phát trong nhiều nền kinh tế lớn chưa hoàn toàn được kiểm soát, cùng kỳ vọng về việc các ngân hàng trung ương có thể điều chỉnh chính sách tiền tệ theo hướng nới lỏng… đều đang góp phần duy trì sức hấp dẫn của thị trường kim loại quý.

Xu hướng sắp tới: Giá bạc có tiếp tục tăng?

Với diễn biến hiện tại, nhiều tổ chức phân tích dự báo giá bạc có khả năng duy trì quỹ đạo tăng trong ngắn hạn, nhưng biến động sẽ mạnh hơn do chịu tác động kép từ cả yếu tố đầu cơ lẫn dòng tiền trú ẩn.

Trên thị trường trong nước, mức giá quanh 2 triệu đồng/lượng có thể tiếp tục được duy trì khi nhu cầu mua sắm kim loại quý đang có dấu hiệu cải thiện. Việc các thương hiệu lớn đẩy mạnh kênh online và mở rộng dịch vụ được kỳ vọng sẽ kích thích giao dịch trong giai đoạn cuối năm.

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, mốc 51 USD/ounce sẽ là vùng kiểm định quan trọng. Nếu giá phá vỡ thành công, bạc có thể bước vào chu kỳ tăng mới với biên độ mạnh hơn. Ngược lại, nếu áp lực chốt lời gia tăng, giá có thể quay lại vùng dưới 50 USD để tích lũy.



Giá bạc hôm nay 19/11 ghi nhận đà phục hồi ấn tượng cả ở thị trường trong nước và thế giới. Từ mức tăng 36.000 đồng/lượng tại SBJ, đến việc Phú Quý niêm yết giá cao hơn mặt bằng chung, hay xu hướng mua bán sôi động tại nhiều thương hiệu lớn, tất cả đều cho thấy thị trường đang trong giai đoạn khởi sắc rõ nét.

Ở tầm quốc tế, việc bạc vượt mốc 50 USD/ounce và tiến sát 51 USD/ounce là dấu hiệu mạnh mẽ về sự quay trở lại của dòng tiền trú ẩn. Dù còn phải đối mặt với nhiều yếu tố biến động, nhưng triển vọng ngắn hạn của bạc vẫn được đánh giá khả quan.