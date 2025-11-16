Giá bạc hôm nay 16/11 ở trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm

Giá bạc hôm nay 16/11: Đà giảm sâu lan rộng, thị trường chịu áp lực bán mạnh cuối tuần

Tại Hà Nội, thị trường bạc ghi nhận mức giảm đáng kể ở hầu hết các thương hiệu lớn. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý công bố giá bạc đang niêm yết ở mức 1.937.000 đồng/lượng mua vào và 1.997.000 đồng/lượng bán ra, đánh dấu thêm một phiên giảm sâu so với các ngày trước. Đà giảm này cho thấy lực cầu trên thị trường vẫn yếu, trong khi nhiều nhà đầu tư tạm thời đứng ngoài quan sát.

Bên cạnh đó, khảo sát tại nhiều điểm giao dịch trong khu vực trung tâm Hà Nội cho thấy giá bạc 99.9 tiếp tục đi xuống. Cụ thể, bạc 99.9 hiện còn 1.653.000 đồng/lượng mua vào và 1.683.000 đồng/lượng bán ra. Mức giá này phản ánh xu hướng giảm lan rộng không chỉ ở một số đơn vị mà trên toàn thị trường.

Tại TP.HCM, giá bạc diễn biến tương tự, khi thị trường ghi nhận mức giảm về 1.655.000 đồng/lượng mua vào và 1.689.000 đồng/lượng bán ra. Nhìn chung, đà giảm tại hai thành phố lớn cho thấy lực bán chủ động đang chiếm ưu thế, trong khi nhà đầu tư cá nhân tỏ ra dè dặt do lo ngại xu hướng giảm chưa dừng lại.

Giá bạc theo kg và theo phân loại đồng loạt đi xuống

Không chỉ giảm ở đơn vị lượng, giá bạc hôm nay còn suy yếu mạnh ở phân khúc bạc 99.9 và 99.99 theo đơn vị kg.

Tại Hà Nội, giá bạc 99.9 loại 1 kg được các doanh nghiệp điều chỉnh giảm về 44.085.000 đồng mua vào và 44.883.000 đồng bán ra. Bạc 99.99 loại 1 kg cũng chứng kiến mức giảm tương ứng, hiện đứng ở 44.291.000 đồng mua vào và 45.095.000 đồng bán ra.

Tại TP.HCM, xu hướng giảm cũng tương tự, cho thấy sự đồng nhất trên thị trường giữa hai khu vực Nam – Bắc. Tập đoàn Phú Quý theo đó cũng tiến hành điều chỉnh mạnh, đưa giá bạc miếng 999 về mức 1.937.000 đồng/lượng mua vào và 1.997.000 đồng/lượng bán ra. Đây được xem là một trong những mức giá thấp nhất được ghi nhận trong nhiều tuần gần đây.

Đà giảm ở cả hai phân khúc lượng và kg cho thấy thị trường đang phản ứng với các yếu tố bất lợi từ thị trường quốc tế. Việc nhà đầu tư hạn chế bắt đáy khiến giá khó có khả năng phục hồi trong ngắn hạn.

Giá bạc hôm nay 16/11 trên thế giới lao dốc mạnh, áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế

Trên thị trường quốc tế, giá bạc ghi nhận mức giảm đáng kể trong phiên 16/11. Theo cập nhật, giá bạc thế giới hiện đứng ở 50,55 USD/ounce, tương đương mức giảm 2,48 USD so với phiên sáng 15/11.

Khi quy đổi sang VND, giá bạc thế giới đạt khoảng 1.332.000 đồng/ounce mua vào và 1.337.000 đồng/ounce bán ra, tiếp tục tạo áp lực lên giá bạc trong nước. Các chuyên gia nhận định lực mua yếu trong suốt tuần giao dịch đã khiến thị trường trở nên nhạy cảm hơn trước mọi biến động giảm giá.

Theo đánh giá chung, thị trường bạc hiện đang chịu tác động tiêu cực từ tâm lý e ngại rủi ro. Khối lượng giao dịch suy giảm, trong khi dòng tiền chuyển sang các tài sản phòng thủ khác, làm gia tăng áp lực lên giá.

Rủi ro mô hình đỉnh kép – tín hiệu cảnh báo xu hướng giảm mạnh

Chuyên gia phân tích Christopher Lewis từ FX Empire đưa ra cảnh báo quan trọng rằng giá bạc có thể đã thiết lập mô hình đỉnh kép quanh vùng 54 USD/ounce. Đây là tín hiệu kỹ thuật thường báo hiệu khả năng đảo chiều sâu, đặc biệt khi các yếu tố nền tảng không đủ mạnh để hỗ trợ xu hướng tăng.

Ông cho biết nếu giá phá vỡ vùng hỗ trợ then chốt tại 50 USD/ounce, thị trường có thể bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh hơn. Điều khiến chuyên gia này lo ngại là khối lượng mua suy giảm ngay cả trong những nhịp hồi ngắn hạn, cho thấy đà tăng trước đó thiếu bền vững.

Nhận định này phù hợp với thực tế thị trường hiện tại: giá bạc vốn biến động mạnh hơn vàng do phụ thuộc nhiều vào nhóm ngành công nghiệp, đặc biệt là năng lượng sạch và điện tử. Khi nhu cầu sản xuất không ổn định hoặc tâm lý ngại rủi ro tăng cao, bạc thường chịu áp lực mạnh mẽ hơn.

Nhà đầu tư chuyển sang trạng thái phòng thủ

Sự sụt giảm kéo dài của giá bạc trong nhiều phiên liên tiếp phản ánh rõ xu hướng chuyển dịch của dòng tiền. Nhà đầu tư đang trong trạng thái phòng thủ, chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường và các báo cáo kinh tế sắp tới.

Trong bối cảnh đó, tâm lý phòng ngừa rủi ro được đặt lên hàng đầu. Dù giá giảm sâu có thể tạo cơ hội mua mới, nhưng xu hướng yếu hiện tại khiến nhiều nhà đầu tư chưa sẵn sàng tham gia, dẫn đến sự sụt giảm liên tục của khối lượng giao dịch.

Áp lực bán mạnh cũng khiến thị trường trở nên nhạy cảm với những thông tin tiêu cực, đặc biệt là từ thị trường Mỹ – nơi công bố các chỉ số sản xuất và tiêu dùng có ảnh hưởng lớn đến nhu cầu bạc công nghiệp.

Triển vọng giá bạc thời gian tới: Rủi ro vẫn lớn

Với tình hình giao dịch hiện tại, giới phân tích nhận định thị trường bạc nhiều khả năng còn tiếp tục bước vào giai đoạn điều chỉnh trong thời gian tới. Xu hướng giảm có thể duy trì nếu giá không giữ được vùng hỗ trợ tâm lý 50 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, các yếu tố sau được đánh giá ảnh hưởng trực tiếp đến giá bạc:

Lực cầu yếu, đặc biệt từ các quỹ ETF.

Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư toàn cầu.

Tình hình kinh tế vĩ mô chưa ổn định, kéo theo nhu cầu công nghiệp suy giảm.

Phân tích kỹ thuật cho thấy mô hình đảo chiều đang hình thành.

Tổng hợp các yếu tố trên, thị trường bạc tiếp tục được dự báo đối mặt với nhiều phiên biến động mạnh. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư theo dõi sát các ngưỡng hỗ trợ quan trọng và hạn chế giao dịch theo cảm tính để tránh rủi ro trong bối cảnh nhạy cảm hiện nay.