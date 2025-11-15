Tin hot thị trường ngày 15/11: Dược Medypharm thu hồi 3 số công bố sản phẩm xịt họng, xịt mũi, thông kinh lạc

Tin hot thị trường ngày 15/11: TP.HCM tiếp tục khởi động Shopping Season đợt 2

Tại buổi họp báo chiều 13/11, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó trưởng phòng Quản lý Thương mại (Sở Công Thương TP.HCM), cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa 10 tháng đầu năm của thành phố tăng khoảng 15% so với cùng kỳ, đạt mức cao nhất nhiều năm. Để giữ đà tăng và kích cầu mua sắm cuối năm, TP.HCM sẽ triển khai loạt chương trình khuyến mãi.

Từ ngày 15/11, thành phố khởi động Shopping Season đợt 2, cho phép doanh nghiệp giảm giá vượt 50%, có sự tham gia của các ví điện tử hoàn tiền và hãng xe công nghệ giảm giá cước. Sự kiện City Sale – mua sắm hàng hiệu cũng diễn ra tại ga metro Bến Thành và nhiều trung tâm thương mại.

Tháng 12, Sở Công Thương phát động tháng cao điểm tiêu dùng “Tích xanh trách nhiệm” tại 12 hệ thống bán lẻ, chuẩn bị nguồn hàng Tết. Cùng với đó, chương trình ưu đãi cho công nhân và hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa 2025 tại Vũng Tàu (19-21/12) được kỳ vọng giúp doanh nghiệp bứt phá doanh số, mang đến cho người dân mùa Tết đủ đầy, an toàn.

Tin hot thị trường ngày 15/11: Hà Nội đồng ý chuyển đổi gần 3 ha đất nông nghiệp xây chung cư, văn phòng

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Tân Á (thành viên Tập đoàn Tân Á Đại Thành) chuyển mục đích sử dụng gần 3 ha đất nông nghiệp tại khu Đồng Quan, phường Vĩnh Hưng (quận Hoàng Mai cũ) để thực hiện dự án tổ hợp nhà ở và văn phòng. Khu đất thuộc ô quy hoạch F1, phân khu H2-4.

Theo quyết định, khoảng 2,9 ha đất nông nghiệp sẽ được chuyển đổi, trong đó hơn 1 ha dùng để xây công trình thương mại dịch vụ thấp tầng và 0,9 ha xây trường THPT, đều theo hình thức Nhà nước cho thuê đất, thu tiền thuê hàng năm. Phần ô đất rộng 1 ha xây dựng tòa chung cư được giao đất có thu tiền sử dụng; chủ sở hữu căn hộ sẽ được cấp sổ theo thời hạn ổn định lâu dài.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng, tiền thuê và các nghĩa vụ tài chính liên quan đến nhà ở xã hội. Công ty Tân Á có trách nhiệm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật dự án và bàn giao cho thành phố quản lý. Tân Á Đại Thành hiện là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản như Meyhomes Capital Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng Bãi Lữ…

Tin hot thị trường ngày 15/11: Dược Medypharm thu hồi 3 số công bố sản phẩm

Công ty Cổ phần Dược Trung ương Medypharm ngày 8/11 có văn bản gửi Sở Y tế Hà Nội tự nguyện thu hồi 3 số công bố sản phẩm là thiết bị y tế dạng xịt mũi, họng.

3 sản phẩm bao gồm: Dung dịch xịt mũi Anka Dortor medicine có số công bố 230001779/PCBA-HN ban hành ngày 19/9/2023. Dung dịch xịt họng Medy Vovirin - số công bố 230001785/PCBA-HN ngày 20/9/2023 và sản phẩm Thông kinh lạc nano Plus - số công bố 240000696/PCBA-HN ngày ban hành 26/4/2024.

Theo văn bản thu hồi số công bố, Medypharm căn cứ tại khoản 13, điều 38, Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 8/11/2021 về quản lý thiết bị y tế và tình hình kinh doanh thực tế, Công ty tự nguyện thu hồi hồ sơ công bố tiêu chuẩn trang thiết bị y tế loại A nêu trên.

Lý do thù hồi là hãng đã dừng sản xuất và doanh nghiệp không tiếp tục kinh doanh các trang thiết bị y tế này.