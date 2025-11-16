Tin hot thị trường ngày 16/11: Phát hiện 500kg mỡ nguyên liệu và thành phẩm ở cơ sở khu vực nghĩa trang
P.V (tổng hợp)
16/11/2025 7:30 AM (GMT+7)
Tin hot thị trường ngày 16/11 ghi nhận những thông tin đáng chú ý: Thương mại điện tử Đông Nam Á vượt 180 tỷ USD; Phát hiện số lượng lớn mỡ nguyên liệu và thành phẩm ở cơ sở khu vực nghĩa trang; Phát hiện 2 phụ nữ dùng 19 tài khoản thao túng thị trường chứng khoán…
Tin hot thị trường ngày 16/11: Phát hiện 2 phụ nữ dùng 19 tài khoản thao túng thị trường chứng khoán
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt vi phạm hành chính hai cá nhân tại Hải Phòng là bà Nguyễn Thị Nhung và bà Phạm Thị Hương do có hành vi thao túng thị trường chứng khoán khi giao dịch cổ phiếu PPT của Công ty CP Petro Times.
Từ ngày 17/6/2022 đến 17/10/2024, hai bà đã sử dụng 19 tài khoản để liên tục mua, bán cổ phiếu PPT, tạo cung – cầu giả tạo, làm nhiễu loạn giao dịch. Mỗi người bị phạt 1,5 tỉ đồng. Kết quả kiểm tra cho thấy chưa có cơ sở xác định hai cá nhân này có khoản thu trái pháp luật từ hành vi vi phạm.
Ngoài phạt tiền, bà Nhung và bà Hương bị cấm giao dịch chứng khoán trong thời hạn 2 năm, đồng thời bị cấm đảm nhiệm chức vụ tại công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và công ty đầu tư chứng khoán trong 2 năm, kể từ ngày 17/11/2025.
Liên quan vụ việc, 15 cá nhân khác tại Hải Phòng cho mượn tài khoản dẫn tới hành vi thao túng cũng bị xử phạt, đình chỉ giao dịch chứng khoán 9 tháng và cấm giữ chức vụ tại các tổ chức chứng khoán, quỹ đầu tư trong 2 năm.
Tin hot thị trường ngày 16/11: Phát hiện số lượng lớn mỡ nguyên liệu và thành phẩm ở cơ sở khu vực nghĩa trang
Ngày 15/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết Công an xã Hòa Tiến vừa phối hợp với UBND xã phát hiện một cơ sở chế biến mỡ động vật trái phép với quy mô lớn nằm sâu trong khu vực nghĩa trang trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng của xã đã kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến mỡ động vật tại thôn Phú Sơn Nam (xã Hòa Tiến). Cơ sở này do một người đàn ông trú xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) làm chủ.
Tại hiện trường, có 3 lao động đang trực tiếp chế biến mỡ động vật trong điều kiện không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Công an xã Hòa Tiến đã phát hiện số lượng lớn mỡ nguyên liệu và thành phẩm, gồm khoảng 500kg mỡ động vật, 30 bao xác mỡ (loại 50kg), 80 bao mỡ thành phẩm. Cùng với đó là nhiều thiết bị phục vụ sản xuất như máy xay, máy ép, nồi kim loại cỡ lớn cùng các dụng cụ nấu mỡ.
Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, tiêu hủy toàn bộ số mỡ vi phạm và tạm giữ tang vật, phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.
Tin hot thị trường ngày 16/11: Thương mại điện tử Đông Nam Á vượt 180 tỷ USD
Báo cáo e-Conomy SEA 2025 của Google, Temasek và Bain & Company dự báo thị trường thương mại điện tử tại 6 nước Đông Nam Á (gồm Việt Nam) sẽ đạt 181 tỷ USD trong năm nay, tăng 16% so với 2024. Tính cả giao đồ ăn, gọi xe và du lịch trực tuyến, quy mô kinh tế số khu vực ước đạt 299 tỷ USD, tăng 15%.
Động lực tăng trưởng chính đến từ bán hàng qua video và livestream, dự kiến chiếm 25% tổng giá trị giao dịch TMĐT năm 2025, so với dưới 5% năm 2022. TikTok, Lazada, Shopee đẩy mạnh mô hình “xem – mua liền”, đặc biệt ở nhóm thời trang (27% GMV) và làm đẹp, chăm sóc cá nhân (21% GMV), trong đó nhẫn, khuyên tai, kem chống nắng là mặt hàng bán chạy. Khoảng 68% người mua cho biết AI tác động trực tiếp đến quyết định chi tiêu, giúp cá nhân hoá trải nghiệm và thúc đẩy doanh số.
Ngoài TMĐT, giao đồ ăn dự báo tăng 14% lên 22 tỷ USD; vận chuyển tăng 16% lên 11,1 tỷ USD; du lịch trực tuyến tăng 11% nhưng thời gian lưu trú rút ngắn. Trái lại, đầu tư khởi nghiệp chững lại, số thương vụ nửa đầu năm giảm mạnh; giới đầu tư có xu hướng chờ đợi, song làn sóng rót vốn vào AI được kỳ vọng mở ra động lực mới.
Giá vàng hôm nay 17/11 ở mức 4080,29 USD/ounce, tăng 2% trong tuần. Tuy nhiên, giá vàng vẫn thấp hơn gần 3,5% so với mức đỉnh của ngày thứ 5. Điều này phản ánh sự giằng co mạnh giữa lực mua dài hạn và áp lực bán ngắn hạn.
Giá bạc hôm nay 16/11: Đà giảm sâu lan rộng, thị trường chịu áp lực bán mạnh cuối tuần
Giá bạc hôm nay 16/11 tiếp tục chứng kiến xu hướng giảm rõ rệt trong phiên cuối tuần, khi cả thị trường trong nước và thế giới đều đồng loạt đi xuống. Diễn biến tiêu cực này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh áp lực bán tháo gia tăng và nguy cơ xu hướng giảm có thể kéo dài.
Thị trường ghế ngồi ô tô trẻ em tăng nhiệt trước giờ G
Quy định bắt buộc trang bị thiết bị an toàn cho trẻ trên ô tô từ năm 2026 đang khiến thị trường ghế ngồi cho trẻ em nhộn nhịp chưa từng thấy. Các cửa hàng phụ kiện, shop mẹ & bé và sàn TMĐT đồng loạt “tăng tốc”, khi phụ huynh liên tục tìm hiểu mẫu mã, mức giá để kịp chuẩn bị cho thời điểm luật áp dụng.
Giá vàng hôm nay 16/11 chứng kiến đợt giảm sâu nhất tuần khi các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giá bán ra xuống dưới mốc 151 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc mạnh, mất hơn 3% chỉ trong 24 giờ qua, về sát mốc 4.000 USD/ounce.
