Phố Wall đang hứng chịu làn sóng bán tháo toàn cầu, các chuyên gia nói gì?
Phương Đăng (theo Reuters)
15/11/2025 5:05 PM (GMT+7)
Phố Wall khép lại phiên cuối tuần trong trạng thái “xanh – đỏ đan xen”, giữa lúc làn sóng bán tháo lan rộng từ châu Á sang châu Âu và nỗi lo về khả năng Fed không cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tiếp tục phủ bóng lên tâm lý thị trường. Bên cạnh sức nóng lạm phát và dữ liệu bị gián đoạn sau đợt chính phủ Mỹ đóng cửa, nhà đầu tư còn đối mặt thêm mối lo mới: liệu bong bóng AI có đang hình thành và đe dọa kéo thị trường vào vòng xoáy điều chỉnh mạnh hơn?
Theo Reuters, dù vậy, thị trường Mỹ vẫn diễn biến tốt hơn so với châu Á và châu Âu. Giá vàng - tài sản trú ẩn truyền thống - giảm, trong khi chỉ số USD nhích lên, sau khi hàng loạt thị trường chứng khoán từ Tokyo tới Paris đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Tại London, mối lo mới về ngân sách sắp công bố của Anh đã khiến thị trường càng thêm u ám.
Trong những ngày gần đây, nhà đầu tư lo ngại về tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed cùng mức định giá quá cao của các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) - nhóm dẫn dắt phần lớn đà tăng của thị trường Mỹ trong những năm gần đây.
Các chuyên gia nói gì?
Trước diễn biến trên, Ohsung Kwon, chiến lược gia trưởng mảng cổ phiếu, Wells Fargo, New York bình luận: “Chúng tôi nghiêng về xu hướng lạc quan. Tâm lý thị trường đã trở nên quá tiêu cực, theo đánh giá của chúng tôi, và điều này kích hoạt tín hiệu Mua theo chỉ báo tâm lý nghịch đảo. Trong lịch sử, sau những tín hiệu như vậy, S&P 500 tăng trung bình 7,5% trong ba tháng tiếp theo và tăng trong 90% số lần".
“Miễn là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) tiếp tục tăng mạnh hơn xu hướng lịch sử - chúng tôi dự báo +10% trong giai đoạn 2026–2027 - thị trường cổ phiếu vẫn sẽ diễn biến tích cực. Chúng tôi không nghĩ đây là bong bóng", ông Kwon nói thêm.
Trong khi đó, Michael McGowan, Giám đốc chiến lược đầu tư, Pathstone, Boulder, Colorado nhấn mạnh: “Thị trường chắc chắn có phần ‘nổi bọt’ cả về định giá lẫn kỳ vọng. Chúng ta đã đi qua giai đoạn cao điểm mùa báo cáo lợi nhuận, nhiều công ty vượt kỳ vọng, nhưng giá cổ phiếu lại không tăng mạnh. Đây giống như việc chiếc bóng bay xì ra một chút".
“Có sự hoài nghi xuất hiện trong thị trường, và điều đó có thể còn kéo dài thêm", ông McGowan cho hay.
Adam Hetts, Trưởng bộ phận đầu tư đa tài sản, Janus Henderson, Denver bình luận: “Nhà đầu tư đang cố tránh cảm giác ‘quay cuồng’ - điều thường xảy ra khi định giá thị trường lên quá cao. Điều này tạo ra sự mong manh, dễ dẫn đến các phiên giảm sốc hoặc tăng nóng".
Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng khi tâm lý e ngại rủi ro vẫn tiếp diễn
Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng vào thứ Sáu, khi làn sóng bán tháo tài sản rủi ro lan rộng, giữa bối cảnh hy vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp sắp tới ngày càng mờ nhạt.
Phố Wall đang hứng chịu làn sóng bán tháo toàn cầu, các chuyên gia nói gì?
Phố Wall khép lại phiên cuối tuần trong trạng thái “xanh – đỏ đan xen”, giữa lúc làn sóng bán tháo lan rộng từ châu Á sang châu Âu và nỗi lo về khả năng Fed không cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tiếp tục phủ bóng lên tâm lý thị trường. Bên cạnh sức nóng lạm phát và dữ liệu bị gián đoạn sau đợt chính phủ Mỹ đóng cửa, nhà đầu tư còn đối mặt thêm mối lo mới: liệu bong bóng AI có đang hình thành và đe dọa kéo thị trường vào vòng xoáy điều chỉnh mạnh hơn?
Cập nhật kết quả xổ số miền bắc và dự đoán xổ số miền Bắc mỗi ngày – Chơi vui, sống tích cực
Giữa nhịp sống hiện đại đầy bận rộn, khi mọi thứ đều được số hóa và tự động hóa, xổ số miền Bắc vẫn giữ một vị trí riêng biệt trong lòng người Việt. Đó không chỉ là một trò chơi may rủi, mà còn là thói quen, là niềm háo hức mỗi chiều khi tiếng quay số vang lên – khoảnh khắc mà bao người cùng chờ đợi với hy vọng và niềm tin nhỏ bé.
Mỹ - Hàn Quốc công bố chi tiết thỏa thuận thương mại
Sáng nay thứ Sáu 14/11, Mỹ và Hàn Quốc đã công bố các chi tiết của thỏa thuận thương mại giữa hai nước, đạt được tại hội nghị thượng đỉnh tháng trước giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Doanh nghiệp Trung Quốc than khó ở châu Âu: 6 năm liên tiếp môi trường kinh doanh đi xuống
Các doanh nghiệp Trung Quốc tại Liên minh châu Âu (EU) cho biết môi trường kinh doanh trong khối đã xấu đi năm thứ sáu liên tiếp, khi chi phí lao động tăng và các thách thức chính trị tiếp tục gây áp lực lên hoạt động của họ, theo một khảo sát công bố hôm thứ Tư.
Sốc: Chuyên gia cảnh báo giá Bitcoin có 'khả năng cao' lao dốc xuống dưới 60.000 USD
Một nhà phân tích tiền điện tử nổi tiếng mới đây chia sẻ quan điểm thận trọng về giá Bitcoin và cảnh báo về sự sụt giảm mạnh so với mức hiện tại, xuống dưới 60.000 USD, thậm chí sâu hơn nếu không giữ được mốc then chốt, theo Benzinga.
Bitcoin giảm xuống mức thấp nhất trong 6 tháng khi tâm lý e ngại rủi ro vẫn tiếp diễn
Phố Wall đang hứng chịu làn sóng bán tháo toàn cầu, các chuyên gia nói gì?
Phố Wall khép lại phiên cuối tuần trong trạng thái “xanh – đỏ đan xen”, giữa lúc làn sóng bán tháo lan rộng từ châu Á sang châu Âu và nỗi lo về khả năng Fed không cắt giảm lãi suất vào tháng 12 tiếp tục phủ bóng lên tâm lý thị trường. Bên cạnh sức nóng lạm phát và dữ liệu bị gián đoạn sau đợt chính phủ Mỹ đóng cửa, nhà đầu tư còn đối mặt thêm mối lo mới: liệu bong bóng AI có đang hình thành và đe dọa kéo thị trường vào vòng xoáy điều chỉnh mạnh hơn?
Cập nhật kết quả xổ số miền bắc và dự đoán xổ số miền Bắc mỗi ngày – Chơi vui, sống tích cực
Giữa nhịp sống hiện đại đầy bận rộn, khi mọi thứ đều được số hóa và tự động hóa, xổ số miền Bắc vẫn giữ một vị trí riêng biệt trong lòng người Việt. Đó không chỉ là một trò chơi may rủi, mà còn là thói quen, là niềm háo hức mỗi chiều khi tiếng quay số vang lên – khoảnh khắc mà bao người cùng chờ đợi với hy vọng và niềm tin nhỏ bé.