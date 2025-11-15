Phố Wall đang hứng chịu làn sóng bán tháo toàn cầu, các chuyên gia nói gì?

Các nhà giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán New York, ngày 14 tháng 11 năm 2025. Ảnh REUTERS/Jeenah Moon

Theo Reuters, dù vậy, thị trường Mỹ vẫn diễn biến tốt hơn so với châu Á và châu Âu. Giá vàng - tài sản trú ẩn truyền thống - giảm, trong khi chỉ số USD nhích lên, sau khi hàng loạt thị trường chứng khoán từ Tokyo tới Paris đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Tại London, mối lo mới về ngân sách sắp công bố của Anh đã khiến thị trường càng thêm u ám.

Trong những ngày gần đây, nhà đầu tư lo ngại về tốc độ cắt giảm lãi suất của Fed cùng mức định giá quá cao của các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) - nhóm dẫn dắt phần lớn đà tăng của thị trường Mỹ trong những năm gần đây.

Các chuyên gia nói gì?

Trước diễn biến trên, Ohsung Kwon, chiến lược gia trưởng mảng cổ phiếu, Wells Fargo, New York bình luận: “Chúng tôi nghiêng về xu hướng lạc quan. Tâm lý thị trường đã trở nên quá tiêu cực, theo đánh giá của chúng tôi, và điều này kích hoạt tín hiệu Mua theo chỉ báo tâm lý nghịch đảo. Trong lịch sử, sau những tín hiệu như vậy, S&P 500 tăng trung bình 7,5% trong ba tháng tiếp theo và tăng trong 90% số lần".

“Miễn là lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) tiếp tục tăng mạnh hơn xu hướng lịch sử - chúng tôi dự báo +10% trong giai đoạn 2026–2027 - thị trường cổ phiếu vẫn sẽ diễn biến tích cực. Chúng tôi không nghĩ đây là bong bóng", ông Kwon nói thêm.

Trong khi đó, Michael McGowan, Giám đốc chiến lược đầu tư, Pathstone, Boulder, Colorado nhấn mạnh: “Thị trường chắc chắn có phần ‘nổi bọt’ cả về định giá lẫn kỳ vọng. Chúng ta đã đi qua giai đoạn cao điểm mùa báo cáo lợi nhuận, nhiều công ty vượt kỳ vọng, nhưng giá cổ phiếu lại không tăng mạnh. Đây giống như việc chiếc bóng bay xì ra một chút".

“Có sự hoài nghi xuất hiện trong thị trường, và điều đó có thể còn kéo dài thêm", ông McGowan cho hay.

Adam Hetts, Trưởng bộ phận đầu tư đa tài sản, Janus Henderson, Denver bình luận: “Nhà đầu tư đang cố tránh cảm giác ‘quay cuồng’ - điều thường xảy ra khi định giá thị trường lên quá cao. Điều này tạo ra sự mong manh, dễ dẫn đến các phiên giảm sốc hoặc tăng nóng".