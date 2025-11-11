“Tiết kiệm như kẻ bi quan, đầu tư như người lạc quan”

Đây là lời khuyên nổi tiếng mà Bill Gates từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn chuyên sâu với CNBC — và đến nay vẫn được coi là nguyên tắc vàng.

Gates hiện là người giàu thứ 13 thế giới, đồng sáng lập tập đoàn công nghệ Microsoft (MSFT), và từng giữ vị trí số một trong danh sách của Forbes suốt hai thập kỷ. Ông không chỉ biết cách tạo dựng khối tài sản khổng lồ, mà còn hiểu rõ cách giữ vững giá trị đó qua thời gian.

Nguyên tắc của ông mang tính hai mặt:

“Tiết kiệm như kẻ bi quan”: Luôn chuẩn bị cho những tình huống tồi tệ nhất.

“Đầu tư như người lạc quan”: Tin tưởng vào triển vọng dài hạn của nền kinh tế và công nghệ.

Giữ tiền mặt dự phòng – nhưng để tiền làm việc hiệu quả

Gates nhấn mạnh rằng quỹ dự phòng là điều không thể thiếu. Tuy nhiên, để tiền “ngủ yên” trong tài khoản lại khiến bạn mất cơ hội sinh lời.

Hai lựa chọn phổ biến gồm:

- Tài khoản tiết kiệm lãi suất cao (high-yield savings) – vừa linh hoạt, vừa giúp hạn chế tác động của lạm phát.

- Chứng chỉ tiền gửi (CDs) – tuy kém linh hoạt hơn, nhưng thường mang lại lãi suất cao hơn nếu bạn có thể “khóa” tiền trong thời gian dài.

Đây là cách Gates duy trì tài sản an toàn nhưng vẫn tăng trưởng, giống như “đặt tiền ở nơi vừa ngủ yên, vừa làm việc”.

Đầu tư dài hạn để tận dụng sức mạnh của lãi kép

Gates tin rằng đầu tư dài hạn là “áo giáp” chống lại biến động thị trường.

Tại Mỹ, khoảng 70% giá trị tài sản ròng của các hộ gia đình nằm trong bất động sản - phần lớn là ngôi nhà chính của họ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nhà đầu tư tìm cách đa dạng hóa sang bất động sản cho thuê hoặc nghỉ dưỡng.

Nền tảng Arrived, được hậu thuẫn bởi Jeff Bezos, cho phép mọi người đầu tư vào nhà ở và biệt thự nghỉ dưỡng chỉ với vài trăm USD, mà không cần trở thành chủ nhà hay quản lý người thuê.

Với các nhà đầu tư lớn hơn, Homeshares mở ra cơ hội tiếp cận thị trường vốn chủ sở hữu nhà ở trị giá 36.000 tỷ USD – lĩnh vực từng chỉ dành cho các tổ chức tài chính.

Chỉ với 25.000 USD, họ có thể đầu tư gián tiếp vào hàng trăm ngôi nhà tại các thành phố lớn của Mỹ, mục tiêu lợi nhuận 14–17%, mà không phải lo về việc mua, sở hữu hay quản lý tài sản.

Luôn học hỏi và thích nghi với thị trường

Ngoài bất động sản, phần lớn người Mỹ đầu tư qua thị trường chứng khoán, đặc biệt thông qua quỹ hưu trí 401(k).

Bill Gates luôn khuyến khích nhà đầu tư không ngừng học hỏi – bởi hiểu thị trường là vũ khí mạnh nhất để bảo vệ và nhân tài sản.

Lên kế hoạch cho “những cơn bão 100 năm”

Bill Gates thường nhắc đến khái niệm này để nói về các khủng hoảng hiếm nhưng tàn phá nặng nề, như đại dịch, suy thoái hay biến động công nghệ lớn.

Vì thế, bên cạnh việc đầu tư lạc quan, ông khuyên mỗi người nên xây dựng “lưới an toàn tài chính” để sẵn sàng đối phó với khủng hoảng.

Trang Advisor.com là ví dụ mà Moneywise đề xuất: nó giúp người dùng tìm kiếm cố vấn tài chính uy tín, đưa ra kế hoạch đầu tư hoặc phòng ngừa rủi ro phù hợp với từng cá nhân. Người dùng có thể tra cứu, so sánh và nhận tư vấn miễn phí trước khi quyết định hợp tác lâu dài.



Từ góc nhìn của Gates, thành công trong đầu tư không chỉ là chọn đúng cổ phiếu hay bất động sản, mà là duy trì sự cân bằng giữa bi quan và lạc quan. Đó chính là bí quyết khiến ông trở thành một trong những người giàu nhất và bền vững nhất hành tinh.