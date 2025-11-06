Quỹ mở kiên định chọn nhóm ngân hàng, thép giữa bão VN-Index điều chỉnh

Tháng 10/2025 ghi nhận một nhịp biến động bất ngờ khi VN-Index đảo chiều sau giai đoạn tăng nóng, kết thúc ở mức 1.639,65 điểm và giảm khoảng 1,33% so với cuối tháng 9. Sự điều chỉnh này gây áp lực lên hiệu suất ngắn hạn của các quỹ mở cổ phiếu.

Tuy nhiên, khi nhìn vào khung thời gian 3 tháng (tính đến ngày 31/10/2025), nhiều quỹ vẫn ghi nhận mức sinh lời vượt trội. Thống kê từ Fmarket, nền tảng tập trung nhiều quỹ mở nhất Việt Nam, cho thấy, 5 quỹ có hiệu suất tốt nhất gồm: UVEEF (+15,03%), BVFED (+13,03%), MAGEF (+12,55%), VINACAPITAL-VEOF (+10,45%), VCBF-BCF (+10,42%).

Nhiều quỹ cổ phiếu có hiệu suất tốt hơn so với VN-Index.

Các nhóm quỹ cổ phiếu này đều đạt lợi nhuận trên 10%, cao hơn đáng kể so với mức tăng trưởng 9,2% của VN-Index trong cùng kỳ. Nếu tính từ đầu năm, không ít quỹ cổ phiếu vẫn duy trì mức tăng trên 20%.

Bất chấp thị trường "hạ nhiệt", 5 quỹ mở vẫn "vượt đỉnh"

Đáng chú ý nhất là quỹ UVEEF, dẫn đầu với mức sinh lời 15,03%, cao hơn VN-Index tới 5,83%. Kết quả này cho thấy khả năng chọn lọc cổ phiếu và quản lý danh mục hiệu quả của các nhà quản lý quỹ trong giai đoạn thị trường phân hóa mạnh.

VN-Index “hạ nhiệt”: Quỹ mở chuẩn bị cho chu kỳ mới.

Sự điều chỉnh mạnh của thị trường đã tạo áp lực lên nhóm cổ phiếu trụ cột, khiến các quỹ buộc phải duy trì danh mục phòng thủ hợp lý để bảo toàn hiệu quả đầu tư. Chiến lược được ưu tiên là kiên định nắm giữ các ngành có dòng tiền ổn định và định giá hấp dẫn. Danh mục mới nhất công bố là tháng 9/2025 (theo Fmarket) cho thấy tỷ trọng lớn được tập trung các cổ phiếu ngân hàng, vật liệu xây dựng và bán lẻ, cụ thể:

Ngân hàng được coi là "trụ đỡ" giúp quỹ kiểm soát rủi ro. MBB là cổ phiếu được 24 quỹ cùng nắm giữ, CTG được 21 quỹ và TCB được 19 quỹ lựa chọn.

Tiếp đến nhóm vật liệu xây dựng (Thép) đại diện tiêu biểu là cổ phiếu HPG xuất hiện trong danh mục của 24 quỹ. Đây cũng là cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất trong danh mục các quỹ đạt hiệu suất cao như BVFED, MAGEF, UVEEF.

MWG (nhóm bán lẻ) được 23 quỹ nắm giữ, là cổ phiếu trọng tâm trong danh mục của các quỹ DCDS, TBLF, VLGF.

Bán ròng hơn 75.000 tỷ đồng – Cơ hội “săn” cổ phiếu giá hời cho 2026

Ông Huỳnh Hoàng Phương, chuyên gia quản lý tài chính, cho rằng sự gia tăng mạnh của dòng tiền đầu cơ khiến hiệu suất ngắn hạn chưa phản ánh đúng năng lực quản lý dài hạn. Ông nhấn mạnh: "Không nhiều người có thể "ăn trọn" sóng tăng của nhóm đầu cơ, thậm chí còn thua lỗ do mua sai nhịp hoặc thiếu kỷ luật". Tuy nhiên, theo ông, các quỹ vẫn duy trì lợi nhuận hai chữ số với rủi ro thấp hơn đáng kể.

Bà Nguyễn Hoài Thu, CFA, Phó tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital, đưa ra góc nhìn về cơ hội lớn sắp tới. Dù khối ngoại đã bán ròng hơn 75.000 tỷ đồng từ đầu năm 2025, bà Thu cho rằng đây là lúc để "săn" các cổ phiếu có nền tảng tốt.

"Nếu loại bỏ 13 cổ phiếu đã tăng nóng, P/E dự phóng 12 tháng chỉ còn khoảng 10,5 lần, trong khi lợi nhuận doanh nghiệp vẫn tăng 16%. Nhiều cổ phiếu chưa phản ánh hết tiềm năng, đây chính là cơ hội đầu tư cho năm 2026 ," bà Thu nhận định. Bà kỳ vọng việc FED cắt giảm lãi suất và Việt Nam được nâng hạng sẽ kích hoạt dòng vốn ngoại quay trở lại mạnh mẽ.

Kiên định với chiến lược "lãi kép 20.4%/năm"

Từ chiến lược của các quỹ, nhà đầu tư nên lấy tính nhất quán và chiến lược rõ ràng làm yếu tố cốt lõi. Chiến lược tối ưu được bà Nguyễn Hoài Thu và các chuyên gia quỹ nhấn mạnh là đầu tư dài hạn, chọn lọc cổ phiếu có nền tảng cơ bản vững và định giá hợp lý.

Các quỹ mở có lợi nhuận 5 năm tốt nhất trên Fmarket.

Trong 12 tháng tới, các chính sách vĩ mô được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ. Đặc biệt, việc đẩy mạnh đầu tư công sẽ trở thành động lực then chốt, thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ ở các nhóm ngành vật liệu xây dựng, hạ tầng và ngân hàng.

Thống kê 5 năm (2020–2025) cho thấy các quỹ mở cổ phiếu hàng đầu trên Fmarket vẫn mang lại mức sinh lời lãi kép khoảng 20,4%/năm. Đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy hiệu quả bền vững của chiến lược kiên định với giá trị cơ bản.







