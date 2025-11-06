Bitcoin lao dốc xuống dưới 100.000 USD, “thổi bay” 1.000 tỷ USD khỏi thị trường tiền số
Phương Đăng (theo Cryptonews)
06/11/2025 1:58 PM (GMT+7)
Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới mốc 100.000 USD và chính thức rơi vào vùng thị trường giá xuống (bear market) khi tổng giá trị thị trường tiền mã hóa bị “bốc hơi” hơn 1.000 tỷ USD, theo Cryptonews.
Bitcoin rơi khỏi mốc 100.000 USD
Lần đầu tiên kể từ tháng 6/2025, Bitcoin rơi xuống dưới 100.000 USD vào ngày 4-5/11, đánh dấu mức giảm 20% so với đỉnh kỷ lục ngày 6/10. Theo dữ liệu thị trường, hơn 1.000 tỷ USD giá trị vốn hóa đã “bốc hơi” khỏi thị trường tiền điện tử chỉ trong vài tuần.
Nguyên nhân chủ yếu đến từ tình trạng đòn bẩy (leverage) quá mức – tức vay mượn để đầu tư – khiến các đợt điều chỉnh bị khuếch đại. Trung bình mỗi ngày, khoảng 300.000 nhà giao dịch bị thanh lý vị thế, dù các yếu tố nền tảng như sự chấp nhận tiền số, nới lỏng quy định và phát triển công nghệ vẫn ở mức cao nhất từ trước đến nay.
Đợt bán tháo mạnh nhất bắt đầu từ sự kiện thanh lý 20 tỷ USD hôm 10/10, được các nhà phân tích mô tả là “cú sốc đòn bẩy lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử”.
“Theo dõi thị trường lúc này giống như xem phản ứng dây chuyền — chỉ một tin tức hay một dòng đăng của ông Trump cũng khiến giá biến động dữ dội”, tờ The Kobessi Letter bình luận.
Theo dữ liệu của Glassnode, Bitcoin đã đánh mất ngưỡng hỗ trợ quan trọng ở mức chi phí trung bình 85% – khoảng 109.000 USD – và hiện dao động quanh 103.500 USD.
Mức hỗ trợ tiếp theo được dự báo nằm tại 99.000 USD, tương ứng với chi phí trung bình 75%, vốn từng là vùng bật lại mạnh trong các đợt điều chỉnh trước.
Báo cáo từ CryptoQuant cho biết nhà đầu tư ngắn hạn đang chịu áp lực lớn, khi hơn 30.000 Bitcoin được đưa lên sàn trong tình trạng “lỗ”, cho thấy làn sóng đầu hàng (capitulation) đang gia tăng.
“Cứ mỗi khi giá tiến gần mức 112.500 USD – giá vốn trung bình của nhà đầu tư ngắn hạn – lập tức xuất hiện bán chốt lời hoặc thoát hàng hòa vốn”, CryptoQuant nhận định và tuyên bố điều này “tạo thành rào cản lớn khiến giá khó hồi phục nhanh".
Vì sao nhiều tổ chức vẫn tiếp tục mua vào
Dữ liệu từ Binance cho thấy giá Bitcoin hiện đang dưới mức trung bình động 112.245 USD, nhưng tỷ lệ lỗ chưa thực hiện chỉ ở mức 0,06%, nghĩa là phần lớn nhà đầu tư vẫn đang giữ vị thế có lãi hoặc hòa vốn.
CryptoQuant nhận định điều này cho thấy chưa có sự hoảng loạn lan rộng hay làn sóng bán tháo quy mô lớn nào.
Dù thị trường sụt giảm trong tháng 10, tâm lý nhà đầu tư tổ chức vẫn tương đối lạc quan khi bước sang tháng 11. Các quỹ ETF Bitcoin ghi nhận dòng tiền chảy vào gần 50.000 BTC trong 30 ngày qua, phản ánh quá trình tích lũy tiếp diễn.
Ông Shawn Young, chuyên gia trưởng tại MEXC Research, cho biết: “Việc các tổ chức lớn tiếp tục gom hàng, cùng với thỏa thuận thương mại Washington – Bắc Kinh và sự ổn định của thị trường chứng khoán, đang mở đường cho khả năng phục hồi trong tháng 11".
Theo ông, tháng 11 thường là giai đoạn tích cực đối với tiền số: “Nếu vượt qua vùng kháng cự 111.000 – 113.000 USD, Bitcoin có thể bật lên 117.000 USD, thậm chí tái kiểm định đỉnh lịch sử 126.000 USD nếu tin tức vĩ mô thuận lợi".
Nhà phân tích nổi tiếng Plan C cũng giữ quan điểm lạc quan, cho rằng xu hướng tăng dài hạn chưa kết thúc, và thị trường chỉ đang điều chỉnh tạm thời dưới đường trung bình 50 tuần.
Ông thừa nhận nỗi sợ hiện tại bắt nguồn từ “chấn thương tâm lý” sau các cú sập như FTX hay Luna, hoặc đợt thanh lý hàng loạt gần đây.
Trong kịch bản xấu nhất, ông dự đoán xác suất Bitcoin rơi xuống dưới 70.000 USD (-45%) là rất thấp, và nếu thực sự kết thúc chu kỳ tăng, mức 80.000–90.000 USD sẽ là vùng đáy hợp lý hơn.
