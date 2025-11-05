Elon Musk từng sốc vì tỷ phú Warren Buffett lãi 'khủng' nhờ đầu tư vào Coca-Cola, đây là 3 cách để 'tiền đẻ ra tiền'

Tỷ phú Elon Musk (phải) và huyền thoại đầu tư Warren Buffett. Ảnh Getty.

"Berkshire Hathaway 'quá phê' vì Coca-Cola”, ông Musk đùa trên mạng X khi nghe tin vào năm 2023, ám chỉ rằng tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đang “ngất ngây” vì khoản lợi nhuận khổng lồ mà họ kiếm được từ cổ phiếu Coca-Cola.

Theo tính toán, Berkshire Hathaway – tập đoàn đầu tư của tỷ phú Buffett – đang nắm 400 triệu cổ phiếu Coca-Cola, và chỉ riêng mức cổ tức 0,44 USD mỗi quý trong năm 2022 đã mang lại con số khổng lồ nói trên.

Đến năm 2024, Coca-Cola tiếp tục tăng cổ tức lên 0,485 USD mỗi quý, giúp ông Buffett “ngồi chơi vẫn lãi” 776 triệu USD/năm. Đó là ví dụ điển hình cho sức mạnh của đầu tư dài hạn và thu nhập thụ động – thứ mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể xây dựng cho riêng mình.

Dưới đây là 3 chiến lược phổ biến giúp bạn bắt đầu hành trình tạo thu nhập thụ động như Warren Buffett.

1. Đầu tư cổ phiếu cổ tức

Thị trường chứng khoán ngày nay đã trở nên dễ tiếp cận hơn bao giờ hết, giúp nhà đầu tư cá nhân tạo nguồn thu nhập thụ động thông qua các cổ phiếu trả cổ tức định kỳ - tương tự cách Buffett đầu tư vào Coca-Cola.

Các doanh nghiệp chất lượng cao thường duy trì cổ tức ổn định và thậm chí tăng dần theo thời gian, giúp khoản đầu tư sinh lời bền vững.

Trong thư gửi cổ đông năm 2022, tỷ phú Buffett viết: “Cổ tức tiền mặt chúng tôi nhận từ Coca-Cola năm 1994 là 75 triệu USD. Đến 2022, con số đó đã tăng lên 704 triệu USD. Tăng trưởng đều đặn, năm nào cũng có, như những ngày sinh nhật vậy".

Coca-Cola đã tăng cổ tức liên tục suốt 62 năm, thể hiện cam kết mạnh mẽ với cổ đông. Tuy nhiên, ông Buffett cũng nhấn mạnh: “Đừng chỉ nhìn vào lợi suất cổ tức, mà hãy hiểu rõ nền tảng kinh doanh của công ty và ưu tiên những doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh bền vững".

2. Bất động sản và đầu tư gián tiếp

Bất động sản từ lâu là “mỏ vàng” của thu nhập thụ động. Nhà đầu tư có thể nhận dòng tiền hàng tháng từ tiền thuê nhà, đồng thời hưởng lợi từ tăng giá trị tài sản – một hình thức chống lạm phát hiệu quả.

Tuy nhiên, làm chủ nhà không hề “nhàn”. Bạn sẽ phải đối mặt với việc sửa chữa, bảo trì, quản lý người thuê…

Tin vui là ngày nay, bạn không cần phải có nhà mới kiếm được khoản thu nhập thụ động từ bất động sản. Các quỹ đầu tư bất động sản (REITs) hoặc nền tảng đầu tư chia nhỏ như Mogul hay First National Realty Partners (FNRP) cho phép bạn sở hữu một phần tài sản sinh lời mà không cần số vốn lớn hay lo chuyện bảo trì.

Đây là những lựa chọn giúp nhà đầu tư cá nhân đa dạng hóa danh mục và nhận dòng tiền đều đặn, mà không phải “thức dậy lúc 3 giờ sáng vì ống nước rò rỉ".

3. Tài khoản tiết kiệm lãi suất cao và chứng chỉ tiền gửi (CD)

Nếu bạn muốn an toàn tuyệt đối, các tài khoản tiết kiệm lãi suất cao (High-Yield Savings) là lựa chọn lý tưởng. Chúng cho phép tiền nhàn rỗi sinh lời đều đặn mà vẫn dễ dàng rút ra khi cần.

Ngoài ra, chứng chỉ tiền gửi (CD) cũng là kênh hấp dẫn cho người muốn khóa tiền trong thời gian nhất định để hưởng lãi suất cao hơn. Một số nền tảng như MyBankTracker cho phép so sánh lãi suất CD từ nhiều ngân hàng để chọn mức tốt nhất.

Ví dụ, tài khoản Wealthfront Cash Account hiện cung cấp lãi suất 4,00%/năm, được bảo hiểm FDIC tới 8 triệu USD, không phí quản lý và rút tiền linh hoạt.



Từ câu chuyện Buffett “ngồi không vẫn lãi” gần 800 triệu USD mỗi năm từ Coca-Cola, có thể thấy sức mạnh của đầu tư dài hạn, tái đầu tư cổ tức và để tiền tự sinh tiền.

Tỷ phú Elon Musk giàu nhờ đổi mới công nghệ, nhưng huyền thoại đầu tư Warren Buffett chứng minh rằng sự kiên nhẫn và chiến lược đầu tư bền vững mới là con đường chắc chắn để giàu có - dù bạn khởi đầu với số vốn khiêm tốn.