Cổ phiếu Amazon tăng vọt nhờ lợi nhuận 'khủng'

Phương Đăng (theo CNBC)
01/11/2025 11:00 AM (GMT+7)
Cổ phiếu Amazon đã tăng vọt 10,8% trong phiên giao dịch ngày 31/10 sau khi “gã khổng lồ” thương mại điện tử này công bố kết quả kinh doanh quý III vượt xa kỳ vọng và nâng dự báo chi tiêu vốn cả năm do nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI), theo CNBC.
AWS – động lực chính của tăng trưởng
Mảng điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) tiếp tục là đầu tàu lợi nhuận của tập đoàn. Doanh thu AWS đã tăng 20% so với cùng kỳ, đạt 33 tỷ USD, vượt dự báo của giới phân tích. Mảng này mang lại 11,4 tỷ USD lợi nhuận hoạt động, tương đương hai phần ba tổng lợi nhuận của Amazon trong quý.
Ngoài ra, mảng quảng cáo kỹ thuật số – một trụ cột tăng trưởng khác – cũng tăng 24%, đạt 17,7 tỷ USD. Tổng doanh thu Amazon đạt 180,17 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, vượt ước tính trung bình 177,8 tỷ USD (theo LSEG). Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,95 USD, cao hơn đáng kể mức dự báo 1,57 USD.
Mảng bán lẻ trực tuyến cốt lõi của Amazon cũng tăng 10%, phần lớn nhờ sự kiện khuyến mãi Prime Day hồi tháng 7.
Các nhà phân tích tại Pivotal Research đánh giá cao vị thế vững chắc của Amazon.
“Amazon có lợi thế cạnh tranh bền vững nhờ quy mô vượt trội và hệ sinh thái khổng lồ", báo cáo phân tích của Pivotal Research nhấn mạnh.
Nhóm này khuyến nghị nhà đầu tư mua cổ phiếu Amazon, cho rằng tập đoàn đang có nhiều cơ hội tăng trưởng tự nhiên, đặc biệt ở mảng điện toán đám mây có biên lợi nhuận cao và quảng cáo trực tuyến.
Trước khi công bố kết quả, giới đầu tư lo ngại Amazon có thể bị hụt hơi trong cuộc đua với Google Cloud và Microsoft Azure, hai đối thủ cũng vừa công bố báo cáo lợi nhuận ấn tượng. Cụ thể, doanh thu Google Cloud tăng 34%, còn Microsoft Azure tăng 40% trong quý III. Dù vậy, Amazon vẫn giữ vị thế dẫn đầu thị trường hạ tầng đám mây toàn cầu.
Tăng mạnh chi tiêu để đón đầu AI
Amazon cho biết họ sẽ tăng dự báo chi tiêu vốn năm 2025 lên 125 tỷ USD, cao hơn mức 118 tỷ USD dự kiến trước đó. CFO Brian Olsavsky cho biết chi tiêu có thể tiếp tục tăng vào năm 2026.
Động thái này phản ánh chiến lược đầu tư mạnh tay cho AI và hạ tầng dữ liệu – lĩnh vực mà Amazon đang cạnh tranh trực tiếp với Google, Meta và Microsoft, dù mức chi tiêu của các đối thủ vẫn thấp hơn Amazon.
Theo dự báo, doanh thu quý IV của Amazon sẽ đạt 206 – 213 tỷ USD, với mức trung bình 209,5 tỷ USD, cao hơn dự báo của giới phân tích (208 tỷ USD, theo LSEG).
