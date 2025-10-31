Trung Quốc “nuốt trọn” thị trường thương mại điện tử Đông Nam Á

Bain & Company cho biết, tại Indonesia, Thái Lan và Philippines, các nền tảng đến từ Trung Quốc hiện chiếm khoảng một nửa tổng thị phần thương mại điện tử, theo số liệu năm 2024. Những doanh nghiệp này cũng đang mở rộng nhanh sang các thị trường đang phát triển khác như Mỹ và Brazil, bất chấp căng thẳng thương mại Mỹ - Trung ngày càng leo thang.

“Trái với dự đoán rằng các hàng rào thuế quan sẽ bóp nghẹt sự bành trướng, quá trình quốc tế hóa của ngành bán lẻ Trung Quốc đang bước sang một giai đoạn mới”, Bain & Company nhận định.

Mở rộng ra toàn cầu giữa lúc tăng trưởng chậm trong nước

Việc mở rộng mạnh mẽ ra nước ngoài diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Các tập đoàn bán lẻ trực tuyến lớn đang tìm kiếm động lực mới ở nước ngoài, đồng thời mang theo những mô hình thành công trong nước như livestream bán hàng, đổi mới sản phẩm nhanh và hệ thống giao hàng thần tốc.

Theo Bain, Alibaba đang biến Lễ hội Mua sắm Ngày Độc thân (Singles Day) – sự kiện thương mại điện tử lớn nhất thế giới – thành một chiến dịch toàn cầu. Năm nay, Taobao sẽ mở rộng chương trình khuyến mại ra 20 khu vực, bao gồm cả những thị trường nơi Amazon thường thống trị với chương trình Black Friday.

Năm ngoái, Taobao tại Malaysia lần đầu tiên quảng bá Ngày Độc thân bằng tiếng Anh song song với tiếng Trung, đánh dấu nỗ lực quốc tế hóa rõ nét hơn.

Doanh thu quốc tế tăng nhanh

Bộ phận kinh doanh quốc tế của Alibaba – International Digital Commerce Group – ghi nhận doanh thu quý II/2025 đạt 34,74 tỷ nhân dân tệ (4,85 tỷ USD), tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này vượt nhẹ mảng điện toán đám mây của tập đoàn, nhưng vẫn kém xa 140 tỷ nhân dân tệ doanh thu từ mảng thương mại điện tử trong nước, vốn tăng trưởng chậm hơn (10%).

Một chỉ dấu khác cho thấy sự mở rộng chóng mặt của doanh nghiệp Trung Quốc là dữ liệu từ FundPark, startup fintech chuyên cho vay các doanh nghiệp bán hàng trực tuyến ra nước ngoài. Trong hơn một năm qua, FundPark đã giải ngân 3 tỷ USD cho các tiểu thương Trung Quốc bán hàng trên các nền tảng toàn cầu — một mốc mà trước đây công ty phải mất 6 năm mới đạt được.

FundPark, được hậu thuẫn bởi Goldman Sachs và HSBC với tổng tài trợ 750 triệu USD, vừa huy động thêm 71 triệu USD để phát triển công cụ AI “dynamic funding”, giúp người bán ứng phó với rủi ro thuế quan biến động.

Kinh nghiệm thực chiến

Theo Bain, sức mạnh của các nền tảng Trung Quốc đến từ kinh nghiệm thực chiến trên thị trường nội địa khổng lồ — nơi Amazon từng phải rút lui khỏi thị trường năm 2019 do không thể cạnh tranh.

Năm ngoái, tổng giá trị giao dịch (GMV) thương mại điện tử Trung Quốc đạt 2.320 tỷ USD, gấp đôi quy mô thị trường Mỹ (1.050 tỷ USD). Ở Đông Nam Á, tại Indonesia, GMV thương mại điện tử Trung Quốc dẫn đầu với 62 tỷ USD, tiếp theo là Thái Lan và Việt Nam (mỗi nước khoảng 30 tỷ USD), Philippines 20 tỷ USD và Singapore 8,55 tỷ USD.

Dù đang thắng lớn tại nhiều nơi, các nền tảng Trung Quốc vẫn gặp khó ở một số thị trường. Tại Singapore, Lazada của Alibaba đã mất thị phần vào tay Shopee – nền tảng nội địa thuộc Sea Group. Trong khi đó, tại Mỹ, Amazon và Walmart vẫn giữ thế thống trị tuyệt đối, chiếm 95% thị phần thương mại điện tử theo dữ liệu của Bain.

Amazon ghi nhận doanh thu thuần quý II/2025 đạt 100,1 tỷ USD tại Bắc Mỹ và 36,76 tỷ USD quốc tế, vượt xa tổng doanh thu nội – ngoại của Alibaba. Còn Walmart báo cáo 23,7 tỷ USD doanh thu trực tuyến tại Mỹ và 8,3 tỷ USD ở nước ngoài, tăng 22% so với năm trước.