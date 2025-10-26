Nhà tiên tri mù Vanga dự báo sốc về giá vàng, khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2026

Nhà tiên tri mù Baba Vanga trở thành nhân vật nổi tiếng sau khi một số lời tiên đoán của bà được cho là đã ứng nghiệm, bao gồm cả vụ tấn công khủng bố 11/9 và đại dịch COVID. Ảnh: Timesofindia.

Thời gian gần đây, giá vàng tăng vọt giữa lúc nền kinh tế toàn cầu đối mặt với lạm phát, dao động tỷ giá và rủi ro địa chính trị. Trong bối cảnh ấy, nhiều người quay lại với vàng như một “nơi trú ẩn an toàn”.

Theo The Times of India, bà Baba Vanga – nhà tiên tri nổi tiếng với những dự đoán về tương lai được cho là đã ứng nghiệm, bao gồm vụ thảm họa tàu ngầm Kursk, vụ khủng bố 11/9/2001 và Brexit – đã tiên đoán rằng, năm 2026 sẽ chứng kiến một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nghiêm trọng, khiến hệ thống ngân hàng và tiền tệ lung lay. Trong bối cảnh đó, vàng – thứ kim loại quý vốn được xem là “nơi trú ẩn an toàn” của giới đầu tư – sẽ trở thành tài sản được săn lùng hàng đầu, kéo giá tăng vọt lên mức kỷ lục mới.

Bài báo cho biết, các nhà chiêm tinh và chuyên gia tài chính trích dẫn lại lời tiên tri của bà Vanga, cho rằng những biến động địa chính trị, chiến tranh thương mại và khủng hoảng năng lượng toàn cầu có thể khiến giá vàng tăng từ 25% đến 40% trong năm 2026.

Một số nhà phân tích cho rằng, tiên đoán của Baba Vanga phản ánh nỗi lo sợ chung của thị trường trước nguy cơ suy thoái toàn cầu và tiền tệ mất giá. “Nếu các ngân hàng trung ương tiếp tục in tiền, lãi suất biến động và bất ổn chính trị gia tăng, thì vàng sẽ lại trở thành vua”, chuyên gia hàng hóa của Kotak Securities nhận định.

Trên thực tế, dự đoán của bà Vanga về khủng hoảng kinh tế toàn cầu, giá vàng từng nhiều lần gây chú ý trong quá khứ. Năm 2020, nhiều người cho rằng lời tiên tri của bà về các thảm họa, khủng hoảng kinh tế và sự bất ổn khiến tiền tệ mất giá trị đã ứng nghiệm với đại dịch COVID-19 và khủng hoảng kinh tế sau đó. Giờ đây, lời cảnh báo về một “cuộc khủng hoảng tín dụng – tiền mặt” năm 2026 đang khiến giới đầu tư một lần nữa hướng sự chú ý tới vàng, trong vai trò như “phao cứu sinh” của nền kinh tế toàn cầu.

Tuy vậy, các chuyên gia kinh tế khuyến nghị nhà đầu tư không nên quá phụ thuộc vào các lời tiên tri.

“Bà Vanga là biểu tượng văn hóa, không phải nhà phân tích thị trường. Nhưng thật thú vị là, trong thời điểm bất định, những lời tiên đoán như vậy lại phản ánh chính tâm lý của con người — sự sợ hãi, kỳ vọng và niềm tin vào vàng như biểu tượng của giá trị bền vững”, một chuyên gia tại Viện Chính sách Tài chính Mumbai bình luận.



Như vậy, dù chưa ai có thể khẳng định chắc chắn rằng giá vàng sẽ biến động ra sao vào năm 2026, nhưng nếu lời tiên đoán của “nhà tiên tri mù” Vanga thành hiện thực, năm 2026 có thể trở thành cột mốc vàng mới trong lịch sử giá kim loại quý - đồng thời là lời cảnh báo cho một chu kỳ khủng hoảng mới của kinh tế thế giới.