Một năm đầy biến động của Elon Musk: Cả thế giới tưởng CEO Tesla sụp đổ, hóa ra ông đang leo lên đỉnh mới

Trong một năm đầy biến động, tỷ phú giàu nhất thế giới không những không nghèo đi, mà còn tiếp tục phình to khối tài sản. Và sắp tới, cổ đông của Tesla – công ty xe điện do Musk sáng lập – có thể khiến ông giàu hơn nữa, khi bỏ phiếu thông qua gói thù lao khổng lồ trị giá 1.000 tỷ USD, đặt cược rằng Musk sẽ thành công với kế hoạch xây dựng “đội quân robot” và những đột phá công nghệ mới, dù nhiều lời hứa trong quá khứ vẫn chưa thành hiện thực.

Tỷ phú Elon Musk. Ảnh Reuters.

“Sự thiên tài của Elon Musk là khiến nhà đầu tư luôn tập trung vào những gì Tesla có thể trở thành trong 5–10 năm tới, thay vì nhìn vào khó khăn trước mắt”, Garrett Nelson, chuyên gia của CFRA Research nhận xét. Còn Brian Mulberry của Zacks Investment nói thẳng: “Một CEO bình thường chắc đã không sống sót nổi qua ngần ấy chuyện".

“Quan chức chính phủ” gây tranh cãi

Musk khởi đầu năm 2025 bằng một “nghề tay trái” – đứng đầu Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, cam kết cắt giảm 2.000 tỷ USD chi tiêu công. Sau đó, ông giảm mục tiêu xuống còn một nửa. Tuy nhiên, con số tiết kiệm cuối cùng chỉ đạt 240 tỷ USD, theo ước tính “khó tin” của chính DOGE. Và khi Nhà Trắng phải khẩn trương tuyển lại hàng chục nghìn vị trí bị cắt nhầm, người ta bắt đầu hoài nghi liệu “tiết kiệm” đó có thật hay không.

Elaine Kamarck, chuyên gia của Viện Brookings, nhận xét: “Họ sa thải hàng loạt, rồi quay lại nói ‘à, đó là sai lầm’. Họ cắt mà không có kế hoạch, không hiểu chức năng của từng vị trí".

Cách điều hành “đốt cháy để tái sinh” này gợi lại những gì Musk từng làm với Twitter (nay là X). Và hậu quả đang dần hiện rõ.

Rắc rối chồng rắc rối, nhưng Musk vẫn “giàu lên"

Trong hai tháng qua, Musk đã phải dàn xếp hai vụ kiện của khoảng 2.000 nhân viên cũ của Twitter, cáo buộc họ bị sa thải sai quy định hoặc không được trả tiền bồi thường. Khoản dàn xếp không được tiết lộ, nhưng nếu họ nhận được chỉ một phần nhỏ trong 628 triệu USD mà họ yêu cầu, đó vẫn là cú đòn tài chính nặng nề đối với nền tảng đang mất dần doanh thu quảng cáo kể từ khi Musk tiếp quản.

Rồi đến Tesla: hôm thứ Tư tuần này, hãng công bố lợi nhuận quý III giảm 37%, dù doanh số xe tăng 6% nhờ người mua tranh thủ ưu đãi thuế trước khi hết hạn. Nhưng cả năm, doanh số dự kiến vẫn giảm mạnh, một phần do làn sóng tẩy chay từ khách hàng không đồng tình với lập trường chính trị cực hữu của Musk. Chỉ một năm trước, Musk còn hứa hẹn doanh số tăng 20–30%.



Giữa loạt tin xấu, cổ phiếu Tesla vẫn “hồi sinh”. Sau khi Musk xuất hiện tại Nhà Trắng hồi tháng 5 với vết bầm dưới mắt trong lễ chia tay DOGE, giá cổ phiếu tăng gấp đôi và hiện đã tăng 9% từ đầu năm. Theo Forbes, tài sản ròng của vị tỷ phú cũng tăng thêm 62 tỷ USD, đạt 483 tỷ USD.

Nhà đầu tư dường như tin rằng doanh số xe điện sụt giảm không quá quan trọng, bởi tương lai của Tesla nằm ở dịch vụ taxi tự lái, lưu trữ năng lượng và robot tự động cho gia đình, nhà máy.

Để khuyến khích Musk “toàn tâm toàn ý”, hội đồng quản trị Tesla đang đề nghị cổ đông thông qua gói thưởng khổng lồ 1.000 tỷ USD trong đại hội thường niên tháng tới.



“Lúc nào cũng như đi trên dây”

Thực tế, giấc mơ “xe tự lái hoàn toàn” của Musk vẫn còn xa vời. Dịch vụ robotaxi mà vị tỷ phú khởi động tại Austin (Texas) và San Francisco mùa hè này vẫn cần “giám sát viên an toàn” trên xe – vì thỉnh thoảng hệ thống mất kiểm soát, như vụ xe chạy ngược làn từng gây xôn xao.

Cơ quan chức năng ở nhiều bang chưa phê duyệt mô hình này, trong khi chính phủ liên bang đã mở 4 cuộc điều tra với Tesla chỉ trong năm nay. Một vụ nhằm vào việc công ty chậm báo cáo tai nạn của phần mềm tự lái; một vụ khác, mở đầu tháng này, xem xét hàng chục trường hợp xe Tesla vượt đèn đỏ, gây va chạm và thương tích.



Dù thất hứa và trễ hẹn không ít lần, Musk nhiều lần “chết hụt mà vẫn sống dậy ngoạn mục”. Các nhà đầu tư từng nếm trải điều đó vào năm 2018, khi Tesla vật lộn để sản xuất Model 3 có lãi – rồi sau đó chứng kiến cổ phiếu công ty tăng phi mã.

Nancy Tengler, một nhà quản lý quỹ từng hưởng lợi từ đợt tăng đó và vừa mua thêm cổ phiếu Tesla năm nay, chia sẻ: “Ông ấy thường đứng bên bờ vực thảm họa… rồi kịp kéo mình lại đúng lúc".

Hiện nay, mọi người đều tin vào “phép màu” của Musk – và điều đó khiến thị trường càng mong manh. Trong khi các công ty thuộc chỉ số S&P 500 được định giá trung bình gấp 24 lần lợi nhuận dự kiến, thì Tesla đang ở mức 250 lần – một mức phi thực tế, chỉ phù hợp với những người tin rằng Musk không hề có một năm tồi tệ, mà là một năm vĩ đại.