Tỷ phú Warren Buffett tiết lộ cách biến 10.000 USD thành 30 tỷ USD

Tỷ phú Warren Buffett. Ảnh GI

Tại đại hội cổ đông Berkshire Hathaway năm 1999, giữa hàng nghìn câu hỏi, một người đàn ông ở New York đã hỏi tỷ phú Warren Buffett điều mà hầu hết mọi người đều thầm muốn biết: "Thưa ông Buffett, làm sao để tôi có thể kiếm được 30 tỷ USD?”.

Cả khán phòng bật cười, nhưng câu hỏi ấy chạm đến cốt lõi. Khi đó trị giá tài sản của tỷ phú Buffett ước tính khoảng 30 tỷ USD. Giờ đây, năm 2025, khối tài sản của ông đã vượt 145 tỷ USD, khiến câu hỏi ấy càng đáng giá hơn bao giờ hết.

“Hãy bắt đầu càng sớm càng tốt”

Trả lời câu hỏi trên, tỷ phú Buffett không do dự nói: “Hãy bắt đầu sớm”. Đó là quy tắc đầu tiên. Ông cho biết thành công của mình không chỉ nhờ kỹ năng, mà còn nhờ thời gian tích lũy và sức mạnh của lãi kép.

“Charlie Munger (đối tác lâu năm của tôi) luôn nói, điều quan trọng là chúng tôi bắt đầu lăn quả cầu tuyết trên một ngọn đồi rất sớm, từ khi còn rất trẻ. Và quả cầu ấy cứ lớn dần, vì lãi kép hoạt động như một quả cầu tuyết dính — bạn chỉ cần có một ngọn đồi thật xa, nghĩa là hoặc bắt đầu sớm, hoặc sống thật lâu".

Nếu chỉ có 10.000 USD?

Buffett nói, nếu hôm nay ông rời trường đại học với 10.000 USD, ông vẫn sẽ đầu tư theo cách cũ.

“Tôi sẽ làm y hệt như trước. Tôi sẽ bắt đầu từ chữ A trong danh sách các công ty, xem từng doanh nghiệp một. Tôi sẽ tập trung vào các công ty nhỏ, vì làm việc với số tiền nhỏ cho phép bạn tìm thấy những thứ bị thị trường bỏ qua", ông chủ Berkshire Hathaway nhấn mạnh.

Đó cũng chính là cách ông tìm ra Geico vào năm 1951. Khi ông đem ý tưởng ấy tới các hãng đầu tư lớn, họ tuyên bố, ông chẳng hiểu gì về đầu tư. Bài học ấy khiến ông thấm thía. “Bạn không thể mong người khác chỉ cho bạn những cơ hội đầu tư tuyệt vời. Thị trường không vận hành như vậy. Bạn phải tự học, tự biết thế mạnh - yếu của mình và khi thấy cơ hội trong lĩnh vực mình hiểu rõ — hãy hành động, dù người khác có ủng hộ hay không".

Tư duy độc lập

Tỷ phú Buffett nhấn mạnh rằng nhà đầu tư phải dám nghĩ khác và hành động khác: “Đừng chờ người khác đồng ý. Đừng mong họ hiểu bạn đang nói gì. Hãy tự mình suy nghĩ. Nếu làm được điều đó, bạn sẽ tìm thấy cơ hội".

Khi Buffett nói xong, ông chuyển micro cho Charlie Munger, Phó Chủ tịch Berkshire Hathaway. Ông Munger thực tế hơn khi nhấn mạnh: “Phần khó nhất đối với hầu hết mọi người là kiếm được 100.000 USD đầu tiên. Nếu bạn bắt đầu từ con số 0, đó là một hành trình dài và gian khổ.”

Theo Munger, những người đạt được điều đó thường có ba phẩm chất chung: Một là họ luôn suy nghĩ và hành động dựa trên lý trí. Hai là họ ham học hỏi, tò mò và biết nắm bắt cơ hội khi thấy nó. Ba là họ tiêu ít hơn thu nhập một cách triệt để, kỷ luật trong chi tiêu để duy trì vốn đầu tư.

“Ba yếu tố đó cực kỳ quan trọng", ông Munger nói.

Bài học từ “nhà hiền triết xứ Omaha”

Câu trả lời của Buffett gần như là một bản tóm lược cho triết lý đầu tư của ông suốt 70 năm qua:

- Hãy bắt đầu sớm, để lãi kép có thời gian phát huy sức mạnh.

- Tập trung vào điều bạn hiểu rõ, đừng chạy theo đám đông.

- Kỷ luật, kiên nhẫn và độc lập — đó là cách biến 10.000 USD thành 30 tỷ USD, dù phải mất cả đời.



“Nếu bạn không tìm ra cách kiếm tiền khi đang ngủ, bạn sẽ phải làm việc cho đến chết", Buffett nhấn mạnh.