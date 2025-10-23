Tỷ phú Warren Buffett tiết lộ lý do thích sống ở căn nhà cũ chứ không phải biệt thự xa hoa
Phương Đăng (theo Benzinga)
23/10/2025 8:00 AM (GMT+7)
Nếu bạn trao cho tỷ phú Warren Buffett chìa khóa của một cung điện, có lẽ ông sẽ đổi nó lấy một chiếc burger, một lon Coca-Cola và một nơi yên tĩnh hơn để sống. Trong một cuộc phỏng vấn Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway đã tiết lộ về ngôi nhà giản dị của mình ở Omaha, bang Nebraska, nơi ông sống suốt hơn 6 thập kỷ qua.
"Tôi có thể mua bất kỳ ngôi nhà nào trên thế giới. Nhưng tôi không muốn bất kỳ ngôi nhà nào khác ngoài ngôi nhà hiện tại của mình", tỷ phú Buffett từng tuyên bố.
Ngôi nhà 5 phòng ngủ, mua từ năm 1958
Ngôi nhà ấy không phải biệt thự thông minh với 19 phòng tắm, cũng không nằm trong khu nghỉ dưỡng xa hoa. Đó là ngôi nhà giản dị kiểu stucco (đặc trưng của kiến trúc Mỹ đầu thế kỷ 20) có 5 phòng ngủ, 2 phòng tắm, được xây dựng từ năm 1921 ở khu Dundee – một khu dân cư trung lưu tại Omaha.
Tỷ phú Buffett mua lại vào năm 1958 với giá 31.500 USD, khi ông mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp đầu tư. Hiện nay, giá trị căn nhà đã tăng lên khoảng 1,4 triệu USD, nhưng vẫn rất khiêm tốn nếu so với tiêu chuẩn của một tỷ phú. Theo dữ liệu từ Zillow, giá trung bình của nhà ở khu Dundee hiện khoảng 416.276 USD, tăng 3,3% so với năm ngoái – và đây chỉ là khu dân cư bình thường, không phải khu biệt lập với bảo vệ hay bãi đỗ trực thăng riêng.
Ông Buffett từng nói: “Ngôi nhà ấy nằm trong một khu phố trung lưu. Tôi hạnh phúc nhất khi mặc quần kaki và áo len".
Với ông, sự thoải mái không đồng nghĩa với xa hoa, mà là sự quen thuộc và ổn định.
Lối sống giản dị giữa thời đại thích khoe mẽ giàu sang
Không giống nhiều tỷ phú khác săn lùng căn hộ Manhattan 35 triệu USD “để hòa nhập”, tỷ phú Buffett vẫn trung thành với căn nhà cũ, nơi ông uống Cherry Coke mỗi ngày và sống cùng những kỷ niệm.
Trong cuộc phỏng vấn nói trên, ông kể rằng cha mình từng mua căn nhà đầu tiên của gia đình vào năm 1925, chỉ hai tuần trước khi kết hôn. Tiền thế chấp mỗi tháng khi đó chỉ 55 USD — con số khiến người nghe hôm nay phải sững sờ.
Dù hiện nay đã 95 tuổi và sở hữu khối tài sản trị giá 147 tỷ USD, ông Buffett vẫn giữ nguyên lối sống giản dị. Ông vẫn ở cùng căn nhà cũ, vẫn lái chiếc Cadillac thay vì siêu xe, và vẫn trung thành với phong cách thời trang cũ kỹ: quần kaki, áo len, thỉnh thoảng mới mặc vest khi thật cần thiết.
Tỷ phú Buffett từ lâu đã được xem là “biểu tượng của sự tiết kiệm”, nhưng sự giản dị của ông còn là một tuyên ngôn chống lại văn hóa khoe mẽ đang lan rộng trong giới siêu giàu. Trong thời đại mà giá trị con người nhiều khi được đo bằng số tài sản hay tài khoản mạng xã hội, Buffett chứng minh rằng hạnh phúc không nằm sau cánh cổng biệt thự, mà ở trong ngôi nhà đầy kỷ niệm – nơi hàng xóm không quan tâm bạn đáng giá bao nhiêu.
“Chỉ đơn giản là nhà – không phải biểu tượng địa vị”
Giá nhà trên đường Farnam gần nơi ông Buffett ở đã tăng mạnh, với mức giá hiện dao động từ 465.000 đến 545.000 USD, theo dữ liệu từ Redfin và Zillow. Tuy nhiên, trong mắt Buffett, căn nhà của ông vẫn như năm 1958 – không phải biểu tượng địa vị, mà đơn giản chỉ là “nhà”.
“Tôi có thể sống ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nhưng tôi chọn ở lại Omaha, nơi khiến tôi hạnh phúc nhất", tỷ phú Buffett nhấn mạnh.
