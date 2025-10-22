Giá Bitcoin có thể lao dốc xuống 70.000 USD khi chuyên gia cảnh báo sốc “chu kỳ tăng đã kết thúc!”





Theo chuyên gia Glover, sau khi Bitcoin rơi từ đỉnh 126.000 USD xuống 104.000 USD, xu hướng đã đảo chiều và giai đoạn tăng giá kéo dài suốt từ đầu năm 2023 nay đã kết thúc. Ông dự đoán giá Bitcoin có thể giảm sâu xuống mức 70.000 USD, thậm chí thấp hơn, tương đương mức sụt hơn 35% so với giá hiện tại khoảng 108.000 USD.

“Tôi tin rằng chu kỳ 5 sóng tăng đã hoàn tất và giờ đây Bitcoin đang bước vào chu kỳ giá giảm có thể kéo dài ít nhất đến cuối năm 2026"', ông Glover nhận định.

“Trong giai đoạn này, tôi dự báo Bitcoin sẽ dao động trong vùng 70.000–80.000 USD, và không loại trừ khả năng rơi sâu hơn", chuyên gia này nói thêm.

Dù không loại trừ kịch bản giá có thể bật lại vùng đỉnh cũ 124.000 USD, Glover cho rằng xu thế tổng thể đã chuyển sang bearish (xu hướng giảm của tài sản) – theo đó, giá Bitcoin sẽ thấp hơn hiện nay trong vài tháng tới.

Lý thuyết Elliott Wave và “5 sóng tăng” của Bitcoin

Lý thuyết Elliott Wave, được Ralph Nelson Elliott giới thiệu từ năm 1938, cho rằng tâm lý nhà đầu tư vận hành theo những chu kỳ lặp lại có thể dự đoán được. Mỗi chu kỳ hoàn chỉnh thường gồm 5 sóng tăng theo xu hướng chính (3 sóng xung và 2 sóng điều chỉnh).

Với Bitcoin, chu kỳ 5 sóng tăng mới nhất bắt đầu từ cuối năm 2022, khi giá còn dưới 20.000 USD, và kết thúc vào đầu tháng 10/2025 khi đồng tiền số này đạt đỉnh lịch sử hơn 126.000 USD.

Ban đầu, ông Glover dự báo “sóng 5” có thể đẩy giá Bitcoin lên tới 140.000–150.000 USD trước cuối năm 2025, bất chấp nhiều lo ngại giảm giá hồi tháng 8. Thực tế, Bitcoin đã tăng đúng như ông dự đoán, nhưng khi tiến gần mốc 125.000 USD, đà tăng chững lại, báo hiệu sức mua suy yếu.

Sau đó, khi Bitcoin rớt xuống dưới 105.000 USD vào tuần trước, ông Glover tuyên bố chu kỳ tăng giá đã khép lại.

“Giờ khi Bitcoin đã phá mốc hỗ trợ 108.000 USD, tôi sẵn sàng đưa ra tuyên bố chắc nịch: "Đà tăng của Bitcoin đã kết thúc!".

Dấu hiệu thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh

Nhận định của ông Glover phù hợp với quy luật lịch sử của Bitcoin: sau mỗi lần halving (sự kiện giảm một nửa phần thưởng khối), giá thường đạt đỉnh rồi bước vào chu kỳ giảm kéo dài khoảng 18 tháng. Lần halving gần nhất diễn ra vào tháng 4/2024, khiến kịch bản suy giảm vào cuối 2025 càng có cơ sở.

Dữ liệu từ Amberdata cũng cho thấy xu hướng tương tự: quyền chọn bán (put options) trên sàn Deribit – vốn bảo vệ nhà đầu tư khi giá giảm – đang được giao dịch ở mức giá cao hơn quyền chọn mua (call options) cho đến kỳ hạn tháng 9/2026. Điều này chứng tỏ nhiều nhà giao dịch đang đặt cược vào khả năng Bitcoin tiếp tục giảm sâu trong năm tới.

Thị trường vẫn chia rẽ

Bất chấp cảnh báo từ Glover, nhiều nhà đầu tư vẫn tin rằng Bitcoin chỉ đang tạm điều chỉnh trong xu hướng tăng dài hạn, được hỗ trợ bởi nhu cầu từ quỹ ETF và các tổ chức tài chính. Tuy nhiên, giới phân tích kỹ thuật cho rằng nếu giá phá mốc 100.000 USD, tâm lý hoảng loạn có thể lan rộng, kích hoạt làn sóng bán tháo.

Ở thời điểm hiện tại, giá Bitcoin dao động quanh 108.000 USD, thấp hơn khoảng 15% so với đỉnh kỷ lục đầu tháng, trong khi vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu cũng giảm nhẹ.

Ông Glover kết luận: “Nhà đầu tư cần thực tế hơn. Bitcoin không thể mãi tăng. Lịch sử đã chứng minh – mọi chu kỳ tăng đều có hồi kết".