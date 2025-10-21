Lý do bất ngờ khiến ngày càng nhiều người lớn chọn suất ăn trẻ em ở nhà hàng McDonald’s

Người Mỹ tìm mọi cách để tiết kiệm

Khi lạm phát tiếp tục tăng, người Mỹ đang tìm cách tiết kiệm theo mọi cách có thể. Ảnh Getty Images

Giữa thời kỳ lạm phát leo thang, người Mỹ đang tìm mọi cách để tiết kiệm – kể cả với đồ ăn McDonald’s. Một xu hướng bất ngờ đang lan rộng khắp nước Mỹ: người lớn ngày càng thích gọi phần ăn dành cho trẻ em. Và điều đó không hề hiếm – nó đang trở thành lựa chọn phổ biến, hợp lý và có… lý do rõ ràng.



Theo khảo sát của Lightspeed Commerce, 44% người Mỹ trưởng thành cho biết họ đã từng mua phần ăn trẻ em cho chính mình tại nhà hàng. Ba yếu tố chính khiến họ chọn như vậy là giá thấp hơn, khẩu phần nhỏ hơn và lựa chọn đơn giản hơn – hoàn toàn phù hợp với thói quen ăn uống hiện đại.

Một nghiên cứu khác của MarketWatch cũng cho kết quả tương tự: gần 34% người tham gia nói rằng họ “thường xuyên” chọn gọi từ menu dành cho trẻ em.



Vì sao người lớn lại chuộng phần ăn trẻ em?

1. Áp lực kinh tế: Giá thực phẩm tại nhà hàng tăng trung bình 3,9% so với cùng kỳ năm trước, khiến việc ăn ngoài ngày càng tốn kém. Trong khi đó, suất ăn trẻ em chỉ từ 4–6 USD tại cửa hàng fastfood, hoặc 6–9 USD tại nhà hàng phục vụ tại bàn – rẻ gần một nửa so với phần ăn thông thường.

2. Thay đổi khẩu vị và lối sống: Nhiều người trưởng thành muốn ăn nhẹ hơn, do thay đổi thói quen sống hoặc dùng thuốc giảm cảm giác thèm ăn. Một phần ăn trẻ em – nhỏ gọn và đủ no – trở thành lựa chọn lý tưởng.

3. Sự hoài niệm và giản đơn: Không ít người tìm thấy niềm an ủi trong những bữa ăn quen thuộc, dễ hiểu. Các chuyên gia còn cho rằng “nỗi nhớ tuổi thơ” chính là yếu tố hấp dẫn nhất. Đó là lý do McDonald’s tung ra “McDonaldland Meal” – phiên bản “Happy Meal cho người lớn” kèm đồ sưu tầm gợi nhớ thập niên 1990.

Tại New York, một suất Happy Meal phô mai của McDonald’s có giá 5,19 USD, trong khi phần Quarter Pounder với phô mai có giá gấp đôi, tới 11,39 USD.



Theo tờ The Independent, xu hướng này không chỉ là trò vui hoài niệm mà còn là chiến lược ăn uống thực tế: người lớn chọn phần ăn trẻ em để tiết kiệm và tránh lãng phí.

CBS MoneyWatch thì nhấn mạnh: các nhà hàng phải đối mặt với chi phí vận hành tăng cao, trong khi khách hàng lại hài lòng với menu đơn giản, giá dễ chịu và khẩu phần vừa vặn.

Tờ The Sun cho biết, số lượng người lớn gọi phần ăn trẻ em đã tăng 30% từ năm 2019 đến 2025, đặc biệt trong giai đoạn kinh tế khó khăn. Các chuỗi fastfood gần như “ngầm chấp nhận” xu hướng này, dù một số nhà hàng phục vụ tại bàn vẫn tỏ ra miễn cưỡng.

Các thương hiệu bắt đầu “chiều lòng” thực khách

McDonald’s là thương hiệu tiên phong với McDonaldland Meal, đánh trúng tâm lý “vừa tiết kiệm vừa gợi nhớ tuổi thơ”.

Trong khi đó, chuỗi Habit Burger Grill công khai ủng hộ khách hàng người lớn gọi món trẻ em, xem đó là “tiết kiệm không áy náy” – vừa ngon, vừa hợp khẩu phần.



Việc người lớn đặt món từ menu trẻ em không còn là điều kỳ lạ, mà là một lựa chọn thông minh trong thời buổi chi tiêu thắt chặt.

Giữa áp lực giá cả, xu hướng ăn uống lành mạnh và nỗi nhớ những bữa ăn đơn giản, “phần trẻ em” đang được người lớn Mỹ coi như một cách ăn vui vẻ – mà vẫn tiết kiệm.

Và nếu các chuỗi nhà hàng bắt kịp xu hướng này – với những phần ăn nhỏ gọn, giá mềm và đủ hấp dẫn người lớn – thì có lẽ mọi người sẽ “ăn hạnh phúc” hơn một chút, đúng như tên gọi của nó.