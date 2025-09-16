Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá nục hấp bánh tráng, canh chua dọc mùng

Với mức chi 120.000 đồng, bà nội trợ khéo tay hoàn toàn có thể chuẩn bị một bữa ăn thanh đạm mà đậm vị, vừa “vừa miệng người lớn, hợp khẩu trẻ con”, lại dễ thực hiện trong buổi chiều bận rộn. Dưới đây là gợi ý thực đơn tối nay mang đậm hơi thở miền Trung mà bạn nên thử một lần.

Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn đồng

1. Cơm trắng (2 lon gạo) 10.000

2. Cá nục hấp cuốn bánh tráng 50.000

3. Rau sống (xà lách, tía tô, dưa leo) 10.000

4. Bắp cải xào tỏi 10.000

5. Canh chua dọc mùng cá lóc 30.000

6. Tráng miệng: Mít tố nữ chín cây 10.000

Cách thực hiện

1. Cá nục hấp cuốn bánh tráng – món chính “ăn hoài không chán”

Cá nục nhỏ thân dày, cắt bỏ đầu đuôi, ướp với sả băm, gừng đập dập, chút tiêu và muối trong 15 phút rồi hấp cách thủy đến khi thịt cá chín mềm, thơm nức. Ăn kèm bánh tráng, rau sống, chấm nước mắm tỏi ớt là “chuẩn bài” miền Trung. Vị cá ngọt thơm, miếng rau giòn, bánh tráng dẻo mềm… tất cả hòa quyện trong từng cuốn nhỏ, ăn bao nhiêu cũng không thấy ngán.

2. Rau sống – dưa leo – tía tô – xà lách

Rau rửa sạch, ngâm nước muối loãng, để ráo. Rau sống không chỉ giúp cân bằng vị giác khi ăn món hấp mà còn tăng thêm lượng chất xơ cần thiết, hỗ trợ tiêu hóa và làm mát cơ thể.

3. Bắp cải xào tỏi – món xào tiết kiệm mà ngon miệng

Bắp cải non thái sợi, xào nhanh tay trên lửa lớn với tỏi phi thơm, nêm chút nước mắm và tiêu là hoàn thành. Món xào này giòn nhẹ, vị ngọt thanh, không chỉ làm dịu vị đạm của món chính mà còn dễ ăn, phù hợp cả người lớn lẫn trẻ em.

4. Canh chua dọc mùng cá lóc – món canh mùa hè lý tưởng

Cá lóc cắt khúc, ướp sơ gia vị rồi xào săn cùng hành tím. Thêm nước, me chua (hoặc khế, thơm), cà chua bổ múi cau vào nồi. Khi nước canh sôi, thả dọc mùng đã tước vỏ, cắt xéo vào nấu chín. Canh có vị chua nhẹ, ngọt thanh, thanh mát và giải nhiệt rất tốt, đặc biệt phù hợp với tiết trời hanh nóng của miền Trung.

5. Mít tố nữ tráng miệng – dẻo thơm ngọt ngào

Không cần bánh trái gì cầu kỳ, chỉ vài múi mít tố nữ chín cây, dẻo thơm, vị ngọt hậu là đã đủ kết thúc bữa ăn một cách nhẹ nhàng và đầy dư vị quê nhà.

Trong bữa cơm miền Trung, có cá nục là có tình quê. Có rau sống, dưa leo là có mát lành ruộng đồng. Có mít chín cây là có ký ức tuổi thơ. 120 ngàn đồng, không mua được cao lương mỹ vị, nhưng đủ nấu nên mâm cơm thơm thảo, đủ để gắn kết cả nhà. Đó chính là tinh thần ẩm thực miền Trung – đơn sơ mà sâu sắc.

*Thực đơn mang tính tham khảo, giá tiền bạn có thể điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu của gia đình.