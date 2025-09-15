Bữa cơm tối 120 nghìn: Mực xào dứa, gỏi gà xé phay

Thực đơn bữa tối 120 nghìn

1. Cơm trắng: 10.000 đồng

2. Mực xào dứa và cần tây: 70.000 đồng

3. Gỏi bắp cải gà xé phay: 20.000 đồng

4. Canh rau muống nấu tôm khô: 10.000 đồng

5. Dưa leo muối chua ngọt: 10.000 đồng

Cách thực hiện

1. Mực xào dứa và cần tây

• Nguyên liệu: 300g mực tươi, ½ quả dứa, ½ củ hành tây, 1 quả cà chua, vài nhánh cần tây, gia vị.

• Chế biến:

1. Mực làm sạch, khứa nhẹ, cắt miếng vừa ăn, chần qua nước gừng cho bớt tanh.

2. Phi thơm hành tỏi, cho mực vào xào nhanh tay lửa lớn.

3. Thêm dứa, hành tây, cà chua, nêm nếm vừa miệng.

4. Cho cần tây vào sau cùng, đảo đều rồi tắt bếp.

Món này giòn ngọt, vị chua nhẹ của dứa hòa quyện cùng mực, rất hợp cơm nóng.

2. Gỏi bắp cải gà xé phay

• Nguyên liệu: ½ con gà ta nhỏ, ½ cái bắp cải, 1 củ cà rốt, rau răm, đậu phộng rang, gia vị chua ngọt.

• Chế biến:

1. Luộc gà, để nguội, xé phay.

2. Bắp cải, cà rốt thái sợi, ngâm nước muối loãng rồi vắt ráo.

3. Pha nước mắm chua ngọt: 3 thìa nước mắm + 2 thìa đường + 2 thìa nước cốt chanh + ớt tỏi băm.

4. Trộn gà, bắp cải, cà rốt với nước mắm, rắc rau răm và đậu phộng.

Gỏi giòn mát, vị chua cay ngọt hài hòa, chống ngán rất tốt.

3. Canh rau muống nấu tôm khô

• Nguyên liệu: 1 bó rau muống non, 50g tôm khô, gia vị.

• Chế biến:

1. Tôm khô rửa sạch, ngâm mềm, giã sơ cho dậy mùi.

2. Phi hành, cho tôm vào xào sơ, đổ nước nấu sôi.

3. Thả rau muống đã nhặt rửa vào, nêm vừa miệng.

Nước canh trong, vị ngọt tự nhiên từ tôm khô, thanh mát, dễ ăn.

4. Dưa leo muối chua ngọt

• Nguyên liệu: 2 quả dưa leo, 1 củ cà rốt nhỏ, ớt, tỏi, nước mắm, giấm, đường.

• Chế biến:

1. Dưa leo cắt lát mỏng, cà rốt thái chỉ.

2. Pha nước trộn: 2 thìa đường + 2 thìa giấm + 1 thìa nước mắm + tỏi, ớt băm.

3. Trộn đều, để 15 phút là có món dưa giòn giòn, chua ngọt vừa miệng.

Với 120 nghìn đồng, bữa tối thứ Bảy mang phong vị Sài Gòn trở nên vừa giản dị vừa hấp dẫn: mực xào dứa chua ngọt, gỏi gà giòn mát, canh rau muống thanh đạm và dưa muối chua nhẹ. Không chỉ ngon cơm, thực đơn còn tạo cảm giác “đổi gió” cho cuối tuần, để cả nhà cùng quây quần bên nhau, thưởng thức trọn vẹn hương vị của sự gắn kết.

*Thực đơn chỉ mang tính tham khảo, bạn có thể điều chỉnh mức giá để phù hợp với nhu cầu thực tế của gia đình