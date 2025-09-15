Bữa cơm tối 120 nghìn: Mực xào dứa, gỏi gà xé phay
Hương Phố
15/09/2025 3:13 PM (GMT+7)
Cuối tuần rồi, hãy cùng đổi gió với bữa cơm 120 nghìn đồng mang hương vị tươi mới, đúng khẩu vị người Sài Gòn. Thực đơn có hải sản, có gỏi mát, có canh thanh đạm và dưa muối giòn chua – vừa đủ chất, vừa dễ nấu, rất hợp cho bữa tối gia đình.
Thực đơn bữa tối 120 nghìn
1. Cơm trắng: 10.000 đồng
2. Mực xào dứa và cần tây: 70.000 đồng
3. Gỏi bắp cải gà xé phay: 20.000 đồng
4. Canh rau muống nấu tôm khô: 10.000 đồng
5. Dưa leo muối chua ngọt: 10.000 đồng
Cách thực hiện
1. Mực xào dứa và cần tây
• Nguyên liệu: 300g mực tươi, ½ quả dứa, ½ củ hành tây, 1 quả cà chua, vài nhánh cần tây, gia vị.
• Chế biến:
1. Mực làm sạch, khứa nhẹ, cắt miếng vừa ăn, chần qua nước gừng cho bớt tanh.
2. Phi thơm hành tỏi, cho mực vào xào nhanh tay lửa lớn.
3. Thêm dứa, hành tây, cà chua, nêm nếm vừa miệng.
4. Cho cần tây vào sau cùng, đảo đều rồi tắt bếp.
Món này giòn ngọt, vị chua nhẹ của dứa hòa quyện cùng mực, rất hợp cơm nóng.
2. Gỏi bắp cải gà xé phay
• Nguyên liệu: ½ con gà ta nhỏ, ½ cái bắp cải, 1 củ cà rốt, rau răm, đậu phộng rang, gia vị chua ngọt.
• Chế biến:
1. Luộc gà, để nguội, xé phay.
2. Bắp cải, cà rốt thái sợi, ngâm nước muối loãng rồi vắt ráo.
3. Pha nước mắm chua ngọt: 3 thìa nước mắm + 2 thìa đường + 2 thìa nước cốt chanh + ớt tỏi băm.
4. Trộn gà, bắp cải, cà rốt với nước mắm, rắc rau răm và đậu phộng.
Gỏi giòn mát, vị chua cay ngọt hài hòa, chống ngán rất tốt.
3. Canh rau muống nấu tôm khô
• Nguyên liệu: 1 bó rau muống non, 50g tôm khô, gia vị.
• Chế biến:
1. Tôm khô rửa sạch, ngâm mềm, giã sơ cho dậy mùi.
2. Phi hành, cho tôm vào xào sơ, đổ nước nấu sôi.
3. Thả rau muống đã nhặt rửa vào, nêm vừa miệng.
Nước canh trong, vị ngọt tự nhiên từ tôm khô, thanh mát, dễ ăn.
4. Dưa leo muối chua ngọt
• Nguyên liệu: 2 quả dưa leo, 1 củ cà rốt nhỏ, ớt, tỏi, nước mắm, giấm, đường.
• Chế biến:
1. Dưa leo cắt lát mỏng, cà rốt thái chỉ.
2. Pha nước trộn: 2 thìa đường + 2 thìa giấm + 1 thìa nước mắm + tỏi, ớt băm.
3. Trộn đều, để 15 phút là có món dưa giòn giòn, chua ngọt vừa miệng.
Với 120 nghìn đồng, bữa tối thứ Bảy mang phong vị Sài Gòn trở nên vừa giản dị vừa hấp dẫn: mực xào dứa chua ngọt, gỏi gà giòn mát, canh rau muống thanh đạm và dưa muối chua nhẹ. Không chỉ ngon cơm, thực đơn còn tạo cảm giác “đổi gió” cho cuối tuần, để cả nhà cùng quây quần bên nhau, thưởng thức trọn vẹn hương vị của sự gắn kết.
*Thực đơn chỉ mang tính tham khảo, bạn có thể điều chỉnh mức giá để phù hợp với nhu cầu thực tế của gia đình
Thị trường thế giới đang chứng kiến cơn khát matcha với mức tăng trưởng hai con số, trong khi Việt Nam - quốc gia có truyền thống trồng chè lâu đời đang nổi lên như một thị trường tiêu thụ tiềm năng. Tuy nhiên, đằng sau sự bùng nổ ấy là nỗi lo khan hiếm nguồn cung, giá leo thang và thách thức xây dựng chuỗi giá trị bền vững.
Một món ăn tưởng chừng quá đỗi quen thuộc với người Việt, vốn chỉ 10.000 - 15.000 đồng, nay lại bất ngờ trở thành "ngôi sao mới" khiến khách Tây phát cuồng, tạo nên trào lưu săn lùng rầm rộ trên mạng xã hội.
Hãng hàng không giá rẻ Malaysia AirAsia cho biết đang đặc biệt quan tâm đến việc mua máy bay chở khách C919 của Trung Quốc, như một phần trong chiến lược khai thác thị trường 700 triệu dân Đông Nam Á và tận dụng quan hệ kinh doanh ngày càng phát triển giữa Trung Quốc - ASEAN.
Ẩm thực miền Trung, đặc biệt ở Đà Nẵng, nổi bật bởi sự dân dã, đậm đà và chút cay nồng làm ấm lòng thực khách. Một mâm cơm gia đình không cầu kỳ nhưng trọn vị, với cá nục kho thơm lừng, canh hến ngọt thanh, rau muống luộc chấm mắm nêm, thêm đĩa dưa món giòn giòn và trái thanh trà mát lành, chính là gợi ý lý tưởng cho bữa tối hôm nay. Chỉ với 120 nghìn đồng, bạn đã có thể mang hương vị miền Trung về mâm cơm nhà.
Tờ Times of India cho biết, nhiều người Ấn Độ tìm mua sneakers (giày thể thao) hàng hiệu từng băn khoăn rằng, Trung Quốc, Thái Lan hay Việt Nam có giá tốt nhất? Câu trả lời nhanh là: Việt Nam thường có mức giá tốt nhất cho sneakers chính hãng.
Nắm bắt cơ hội sở hữu iPhone 17 chính hãng sớm nhất tại Việt Nam với nhiều ưu đãi độc quyền khi đặt trước tại XTmobile từ ngày 12/9.
