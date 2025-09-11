Bữa cơm tối 120 nghìn: Cá nục kho cà chua, rau luộc chấm mắm nêm
Hương Phố
11/09/2025 2:50 PM (GMT+7)
Ẩm thực miền Trung, đặc biệt ở Đà Nẵng, nổi bật bởi sự dân dã, đậm đà và chút cay nồng làm ấm lòng thực khách. Một mâm cơm gia đình không cầu kỳ nhưng trọn vị, với cá nục kho thơm lừng, canh hến ngọt thanh, rau muống luộc chấm mắm nêm, thêm đĩa dưa món giòn giòn và trái thanh trà mát lành, chính là gợi ý lý tưởng cho bữa tối hôm nay. Chỉ với 120 nghìn đồng, bạn đã có thể mang hương vị miền Trung về mâm cơm nhà.
Thực đơn bữa cơm tối 120 nghìn
1. Cơm trắng: 10.000 đồng
2. Cá nục kho cà chua: 55.000 đồng
3. Canh hến nấu mồng tơi: 20.000 đồng
4. Rau muống luộc chấm mắm nêm: 15.000 đồng
5. Dưa món (cà rốt, đu đủ, su hào muối): 10.000 đồng
6. Tráng miệng: dứa ngọt – 10.000 đồng
Cách thực hiện
Cá nục kho cà chua
• Cá nục làm sạch, ướp với muối, tiêu, hành băm và ít ớt cho dậy vị.
• Phi thơm hành, cho cà chua vào xào nhuyễn, sau đó xếp cá vào kho.
• Thêm chút nước mắm ngon, đường và nước sôi, rim lửa nhỏ đến khi cá thấm gia vị, sốt sánh lại.
Canh hến nấu mồng tơi
• Hến rửa sạch, luộc lấy thịt, giữ lại nước trong.
• Phi hành, xào hến cùng ít gia vị.
• Đun nước luộc hến, cho mồng tơi vào, sau cùng thêm thịt hến, nêm vừa miệng.
Rau muống luộc chấm mắm nêm
• Rau muống nhặt, rửa sạch, luộc nhanh tay trong nồi nước sôi có chút muối.
• Vớt rau ra để xanh giòn, giữ lại phần nước làm canh.
• Pha mắm nêm với tỏi, ớt, đường, chanh cho hài hòa.
Dưa món
• Cà rốt, đu đủ, su hào cắt sợi, ngâm muối loãng cho giòn.
• Ngâm cùng nước mắm pha đường, giấm, ớt cho ngấm vị chua ngọt.
• Để trong hũ 1–2 ngày, ăn kèm món mặn rất hợp.
Thanh trà/dứa tráng miệng
• Trái cây rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng vừa ăn.
• Hương vị ngọt mát, chua nhẹ giúp kết thúc bữa ăn đầy dễ chịu.
Một bữa cơm đậm chất miền Trung – Đà Nẵng chỉ với 120 nghìn đồng đã đầy đủ sắc hương: cá nục kho đậm đà, canh hến mát lành, rau muống chấm mắm nêm dân dã, dưa món giòn giòn và trái cây tráng miệng. Đây không chỉ là bữa ăn ngon miệng mà còn gợi nhắc đến nét mộc mạc, chan hòa tình cảm của con người miền Trung.
