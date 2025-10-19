Bí kíp để các thương hiệu trà sữa Trung Quốc đánh bật Starbuck trên thị trường nội địa, lấn sân Đông Nam Á và Mỹ

Các thương hiệu trà sữa Trung Quốc đã thành công khi đem lại những niềm vui xa xỉ nho nhỏ cho người tiêu dùng trẻ. Ảnh: Reuters.

Suốt nhiều năm qua, người ta vẫn tự hỏi liệu thương hiệu Luckin Coffee của Trung Quốc có thể lật đổ Starbucks để trở thành chuỗi cà phê được ưa chuộng nhất thế giới hay không. Và Luckin đã vượt qua Starbucks cả về doanh thu lẫn số lượng cửa hàng tại Trung Quốc, và thậm chí đã mở rộng sang New York - dù con đường phát triển của họ không hề bằng phẳng.

Nhưng trong khi cuộc tranh luận về khả năng tồn tại của Starbucks ở Trung Quốc và cơ hội vươn ra toàn cầu của Luckin vẫn tiếp diễn, cả hai thương hiệu lại đang cạnh tranh trên một vùng đất đang thay đổi nhanh chóng.

Và “nhân vật mới” bước lên sân khấu chính là trà sữa.

Theo Hiệp hội Chuỗi cửa hàng và Nhượng quyền thương mại Trung Quốc, từ năm 2017 đến 2022, số lượng cửa hàng trà sữa tại Trung Quốc đã tăng gấp đôi, lên tới 500.000.

Ở Trung Quốc, nơi Starbucks và Luckin đứng ở hai đầu một con phố, thì 10 cửa hàng nằm ở giữa thường đều là các thương hiệu trà sữa. Mỗi quán đều tấp nập khách từ sáng đến tối, nhân viên làm việc không ngơi tay để phục vụ cả khách trực tiếp lẫn shipper giao hàng.

Câu chuyện này lặp lại ở tận Seattle, Washington - quê hương của Starbucks - người ta có thể chứng kiến dòng người dài nhất lại xếp hàng trước cửa hàng Heytea, một thương hiệu trà sữa Trung Quốc. Trong năm qua, Heytea đã mở rộng hoạt động ở nước ngoài gấp 6 lần.

Cuộc tranh luận giữa Starbucks và Luckin chủ yếu xoay quanh giá cả, định vị và chất lượng sản phẩm. Nhưng cả hai thương hiệu đều chưa đáp ứng được một nhu cầu đang lớn dần của khách hàng: Tiêu dùng vì cảm xúc.

Cách mà các thương hiệu trà sữa Trung Quốc đáp ứng nhu cầu đó chính là cẩm nang để hiểu về làn sóng tiêu dùng kế tiếp đang lan tới Đông Nam Á - khu vực vốn thường đi theo xu hướng tiêu dùng của Trung Quốc. Đây là một vài bài học dành cho những thương hiệu và nhà sáng lập muốn chinh phục túi tiền của giới trẻ.

1. Cảm xúc hơn chức năng

Ở các trung tâm thương mại luôn có hai cửa hàng lúc nào cũng đông nghẹt: Cửa hàng đồ sưu tập Pop Mart và quán trà sữa.

Điều này không phải ngẫu nhiên. Cả hai đều đã khai thác trọn vẹn xu hướng “tiêu dùng cảm xúc” - tức là mua sắm không phải vì nhu cầu hay địa vị, mà vì cảm giác mà sản phẩm hoặc trải nghiệm mang lại. Giống như “văn hoá tự thưởng” (treat culture).

Những con búp bê Labubu của Pop Mart đã “làm mưa làm gió” khắp thế giới đầu năm nay, giúp công ty niêm yết tại Hồng Kông này tăng 400% lợi nhuận chỉ trong nửa đầu năm. Sức hút của con quái vật nhỏ điên rồ đó không nằm ở bản thân món đồ, mà ở cảm xúc nó gợi lên – niềm vui khi bất ngờ, hứng khởi khi sưu tầm, và cảm giác thỏa mãn tức thời, vừa riêng tư vừa ngắn ngủi.

Trà sữa cũng mang lại sự hài lòng tức thì - một “liều dopamine hàng ngày” biến việc tiêu dùng lặp lại thành niềm vui nhỏ nhưng quen thuộc.

Bài học cho các thương hiệu Đông Nam Á rất rõ: Hãy thiết kế để chạm vào cảm xúc, không chỉ để đáp ứng chức năng -từ sản phẩm đến không gian trải nghiệm.

Chẳng hạn, trong khi cửa hàng Starbucks được thiết kế để làm việc hiệu quả, thì quán trà sữa được tạo ra để tận hưởng niềm vui. Chúng nhỏ hơn, sáng sủa hơn, là nơi để dừng chân, trò chuyện hoặc chụp ảnh rồi đi tiếp. Việc hạn chế chỗ ngồi, mở quầy pha chế, và trang trí bắt mắt khiến chúng trở thành điểm giao tiếp xã hội hơn là nơi làm việc.

Trước đây ở Trung Quốc người ta thích hình ảnh một người trẻ bận rộn cầm cốc Starbucks trên đường tới cuộc họp - một biểu tượng của thế hệ tin vào năng suất và nỗ lực.

Nhưng khi nói chuyện với giới trẻ Trung Quốc ngày nay, mọi thứ đã khác. Họ không còn muốn “năng suất hơn” nữa. Thất vọng vì cuộc chạy đua vô tận, các cụm từ như “nằm dài” đã trở nên phổ biến suốt vài năm qua.

“Tại sao phải làm việc chăm hơn để rồi bị sa thải?” “Tại sao phải trả nhiều tiền hơn cho sản phẩm kém chất lượng hơn?” Thế hệ trẻ không còn tìm kiếm những nơi để làm việc chăm chỉ hơn - họ muốn không gian để tận hưởng.

2. Niềm vui nhỏ

Giống như búp bê Pop Mart, trà sữa là một món xa xỉ nhỏ. Nó mang lại cảm giác hài lòng và vui vẻ tức thì với mức giá hợp lý - từ 8 đến 35 nhân dân tệ. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh kinh tế bất ổn, khi những khoản chi tiêu lớn trở nên rủi ro.

Khả năng tuỳ chỉnh cũng khiến ly trà trở nên cá nhân hơn: Lượng đường, đá, nhiệt độ, topping - mọi thứ đều có thể được chọn theo sở thích. Tuy nhiên, các thương hiệu cũng cẩn thận không để khách hàng bị “quá tải lựa chọn”. Họ giữ menu cốt lõi gọn gàng, nhưng liên tục tung ra phiên bản giới hạn, theo mùa, hoặc hợp tác đặc biệt.

Ví dụ, Heytea từng ra mắt dòng đồ uống ít calo hợp tác với ngôi sao thể hình Pamela Reif, hay sản phẩm đặc trưng Shangshan’s Gaoligong Mountains Oolong Latte – một loại trà sữa latte không cà phê.

Việc hợp tác với người nổi tiếng và tận dụng những khoảnh khắc văn hoá tạo ra cảm giác khan hiếm thực sự và độ lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Đây là chiến lược thông minh, khiến khách hàng có cảm giác “luôn có cái gì đó mới để thử, và nó có thể biến mất bất cứ lúc nào”.

Bài học cho các thương hiệu ngoài Trung Quốc? Sự mới mẻ liên tục, tính cá nhân hoá và mức giá dễ tiếp cận tạo ra những “liều dopamine” lặp lại - còn hiệu quả hơn cả các chương trình khách hàng thân thiết.

3. Tiếp cận tối đa

Giá cả hợp lý là điều quan trọng, nhưng trà sữa còn hấp dẫn nhờ sự hiện diện ở khắp mọi nơi.

Các chuỗi như Mixue không thể vượt qua McDonald’s một cách ngẫu nhiên - họ thành công vì đưa sản phẩm đến gần mọi người nhất có thể.

Việc tích hợp với các nền tảng giao đồ ăn như Meituan và Ele.me ở Trung Quốc giúp khách hàng được “nạp dopamine” ngay lập tức, không cần suy nghĩ quá lâu xem có nên mua hay không.

Tuy nhiên, chỉ dựa vào giao hàng là chưa đủ. Sự gần gũi vật lý vẫn là chìa khóa thành công. Ngay cả ở những thành phố nhỏ như Cảnh Đức Trấn, nơi mật độ cửa hàng thấp hơn, các thương hiệu trà sữa địa phương vẫn sống khỏe nhờ lượng khách đi bộ và đơn đặt qua ứng dụng.

Sự tiện lợi là một “xa xỉ” mà ít thương hiệu có thể đạt được, nhưng nó cũng là hàng rào bảo vệ mạnh mẽ nhất trong ngành hàng tiêu dùng. Với các thương hiệu trà sữa, tiện lợi chính là một phần trải nghiệm. Dù khó sao chép, nhưng phần thưởng khi làm được thì rất lớn.

Sự thống trị của trà sữa tại Trung Quốc chính là bản hướng dẫn cho việc hiểu làn sóng tiêu dùng kế tiếp ở Đông Nam Á.

Dù bạn đang tìm cơ hội trong thời trang, làm đẹp, ẩm thực hay dịch vụ, câu hỏi cốt lõi vẫn như nhau: Liệu thương hiệu này có thể mang đến cảm xúc thỏa mãn, sự mới mẻ liên tục và niềm vui bất ngờ với mức giá dễ chịu hay không?