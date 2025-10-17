Thị trường tỷ dân: Thương hiệu nội địa trỗi dậy, giành lại thị phần từ các tập đoàn toàn cầu

Một thương hiệu trang sức nội địa Trung Quốc đang được khách hàng yêu thích. Ảnh: Reuters.

Từ hãng xe BMW, chủ sở hữu Uniqlo – Fast Retailing, đến tập đoàn nội thất IKEA, nhiều công ty toàn cầu đang mất dần niềm tin vào triển vọng Trung Quốc - một số đã rút lại dự báo lợi nhuận, trong khi số khác chấp nhận tình trạng “bình thường hóa mới”.

Triển vọng ảm đạm này cho thấy thị trường Trung Quốc, vốn bị bao phủ bởi cuộc chiến thương mại, cạnh tranh giá khốc liệt, chủ nghĩa dân tộc gia tăng, và người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, đang trở thành gánh nặng lớn cho nhiều doanh nghiệp vốn đã chịu áp lực từ mức thuế cao hơn của Mỹ.

“Chúng tôi cần tìm ra cách sản xuất thông minh hơn để giá thành cạnh tranh hơn, và phải trở nên phù hợp hơn nữa với thị trường Trung Quốc” - ông Jon Abrahamsson Ring, Giám đốc điều hành IKEA (Inter IKEA), cho biết, đồng thời thừa nhận niềm tin người tiêu dùng Trung Quốc vẫn là thách thức.

Các hãng xe nước ngoài tại Trung Quốc là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến giá và thuế quan Mỹ. Bên cạnh BMW, Mercedes-Benz và Porsche đều ghi nhận doanh số sụt giảm tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới do cạnh tranh gay gắt.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem lại chiến lược tại Trung Quốc, tập đoàn thực phẩm Nestlé cho biết họ cần tập trung hơn vào kích cầu người tiêu dùng. Hãng sản xuất thiết bị chip lớn nhất thế giới ASML cảnh báo nhu cầu từ Trung Quốc có thể giảm mạnh trong năm tới, coi sự sụt giảm doanh số là “bình thường hóa”. Ngoài ra, Micron có kế hoạch ngừng cung cấp chip máy chủ cho các trung tâm dữ liệu ở Trung Quốc, theo Reuters.

Sự thay đổi trong hành vi chi tiêu cũng gây thiệt hại cho các nhà bán lẻ quốc tế, khi người tiêu dùng tiết kiệm đổ xô sang các nền tảng trực tuyến như Taobao của Alibaba để tìm giá rẻ.

Tại Fast Retailing – chủ sở hữu Uniqlo, doanh thu và lợi nhuận tại Trung Quốc (thị trường lớn nhất với 900 cửa hàng) đều giảm, trong khi doanh thu Bắc Mỹ tăng 24%. Nike báo cáo doanh số tại Trung Quốc đại lục giảm quý thứ năm liên tiếp, do cạnh tranh khốc liệt từ các thương hiệu nội địa như Anta và Li Ning. Hãng này gần đây đã mời các ngôi sao bóng rổ Mỹ LeBron James và Ja Morant đến Trung Quốc để thu hút người tiêu dùng.

Trong ngành đồ uống, Treasury Wine Estates của Úc đã rút lại dự báo lợi nhuận 2026 vì doanh số yếu kém của dòng rượu Penfolds tại Trung Quốc, do thói quen tiêu thụ rượu thay đổi và ít tiệc lớn hơn. Hãng rượu mạnh Pernod Ricard của Pháp cũng cho biết doanh số tại Trung Quốc giảm 27%.

Tuy nhiên một số công ty vẫn trụ vững, đặc biệt là trong ngành hàng xa xỉ, lĩnh vực chiếm khoảng 1/3 doanh số toàn cầu tại Trung Quốc.

Thương hiệu nội địa trỗi dậy

Thách thức ngày càng lớn đối với các thương hiệu quốc tế là sự trỗi dậy nhanh chóng của các lựa chọn nội địa giá rẻ – từ ô tô, cà phê đến thời trang. Các thương hiệu Trung Quốc chiếm 69% tổng doanh số ô tô trong 8 tháng đầu năm nay, so với 38% vào năm 2020.

Một số cái tên tiêu biểu gồm Luckin Coffee (đối thủ của Starbucks), chuỗi Mixue (gây áp lực cho Haagen-Dazs nhờ giá rẻ), cùng các thương hiệu mỹ phẩm như Proya và Chando, đang giành thị phần từ các hãng toàn cầu. Trung bình, người tiêu dùng trả 9,9 nhân dân tệ (1,4 USD) cho một ly latte tại Luckin - chỉ bằng một phần ba giá Starbucks.

Theo Frost & Sullivan, thị phần mỹ phẩm nội địa Trung Quốc dự kiến vượt qua các thương hiệu ngoại lần đầu vào năm 2025, đạt 50,4%. Hãng Urban Revivo, được ví như “Zara của Trung Quốc”, đang mở rộng ra thị trường quốc tế.

Một “ngôi sao” khác là Laopu Gold, hãng trang sức được gọi là “Hermès của vàng”, có cổ phiếu tăng 214% trong năm nay nhờ khai thác sâu yếu tố văn hóa Trung Hoa, chinh phục giới tiêu dùng.

Theo Frost & Sullivan, 77,3% khách hàng của Laopu cũng mua sắm tại Louis Vuitton, Hermès, Cartier, Bulgari và Tiffany & Co.

Về phần mình, Nestlé – vốn thừa nhận từng tập trung quá nhiều vào khâu phân phối mà chưa đủ quan tâm đến người tiêu dùng Trung Quốc, giờ đây đang thay đổi chiến lược.

“Những gì bạn thấy ở Trung Quốc là chúng tôi đang điều chỉnh lại, củng cố mạng lưới phân phối hiệu quả hơn, đồng thời xây dựng lại nhu cầu tiêu dùng” - bà Anna Manz, Giám đốc tài chính Nestlé, cho biết.