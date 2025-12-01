Airbus gần hoàn thành sửa lỗi A320 sau cảnh báo an toàn toàn cầu
V.N (Theo The Nation)
01/12/2025 7:57 PM (GMT+7)
Nhà sản xuất Airbus đã lên tiếng xin lỗi vì tình trạng chậm trễ sau khi nguy cơ bức xạ Mặt trời buộc phải triển khai một bản cập nhật phần mềm khẩn cấp trên hàng nghìn máy bay; hiện còn dưới 100 chiếc phải nằm đất.
Airbus xác nhận vào ngày thứ Hai 1/12 rằng phần lớn đội bay dòng A320 của hãng đã nhận được các sửa đổi phòng ngừa bắt buộc, trong bối cảnh công ty đang chạy đua đưa số máy bay còn lại – dưới 100 chiếc – trở lại hoạt động sau cảnh báo an toàn toàn cầu được ban hành cuối tuần trước.
Bản cập nhật diễn ra sau khi một Thông báo Khẩn gửi Các Nhà khai thác (AOT) được công bố hôm 28/11, kêu gọi hành động ngay lập tức đối với một số máy bay dòng A320 đang khai thác.
Biện pháp khẩn cấp này được kích hoạt sau khi phân tích một sự cố gần đây trong quá trình khai thác - được cho là chuyến bay A320 của JetBlue hồi tháng Mười gặp hiện tượng chúi xuống ngoài ý muốn - cho thấy một lỗ hổng nghiêm trọng.
Airbus và Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EASA) xác định rằng bức xạ Mặt trời mạnh có thể làm hỏng dữ liệu trong máy tính điều khiển cánh lái và cánh liệng của máy bay (ELAC B), một bộ phận quan trọng đối với hệ thống điều khiển bay.
Đáp lại, EASA đã ban hành Chỉ thị Tình trạng Khả phi khẩn cấp (EAD) yêu cầu các hãng bay phải sửa đổi hoặc thay thế các thiết bị ELAC B đang chạy phiên bản phần mềm dễ tổn thương (L104) bằng phiên bản đã được cập nhật (L103+).
Bản sửa phần mềm cần thiết - bao gồm tải lại phiên bản phần mềm cũ hơn nhưng không dễ tổn thương - được cho là mất khoảng 2 đến 3 giờ cho mỗi máy bay.
Trong số khoảng 6.000 máy bay có thể bị ảnh hưởng trên toàn thế giới, Airbus xác nhận vào ngày thứ Hai rằng “phần lớn” đã nhận được phần mềm hoặc biện pháp bảo vệ phần cứng cần thiết.
“Chúng tôi đang phối hợp với các khách hàng hãng hàng không để hỗ trợ việc sửa đổi cho dưới 100 máy bay còn lại nhằm đảm bảo chúng có thể sớm quay lại hoạt động” - thông cáo của công ty cho biết.
