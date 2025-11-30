Trung Quốc siết chặt trấn áp đầu cơ tiền ảo

Tại cuộc họp hôm thứ Sáu của cơ chế liên ngành chống giao dịch và đầu cơ tiền ảo - với sự tham dự của đại diện Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), Bộ Công an, Văn phòng Ủy ban Quản lý Không gian mạng Trung ương và các cơ quan khác - giới chức cảnh báo rằng hoạt động đầu cơ đã bùng phát trở lại gần đây, kéo theo những rủi ro và thách thức mới.

Cuộc họp tái khẳng định rằng tiền ảo không có địa vị pháp lý tương đương tiền pháp định và “không được phép sử dụng trên thị trường như một loại tiền tệ”. Mọi hoạt động liên quan đều bị xem là hành vi tài chính phi pháp.

PBOC nhấn mạnh rằng, với tư cách là một dạng tiền ảo, stablecoin hiện không đáp ứng các yêu cầu về xác minh danh tính khách hàng và các biện pháp phòng chống rửa tiền, đồng thời có thể bị lợi dụng để lừa đảo, rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới bất hợp pháp.

Giới chức cam kết đặt phòng ngừa rủi ro làm trọng tâm của công tác tài chính, duy trì lệnh cấm mọi hoạt động liên quan đến tiền ảo và tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, cưỡng chế nhằm bảo vệ ổn định tài chính và quyền lợi người dân.

Phát biểu công khai vào cuối tháng 10, Thống đốc PBOC Pan Gongsheng cho biết dù stablecoin do các tổ chức thị trường phát hành tiếp tục xuất hiện trong vài năm gần đây, lĩnh vực này vẫn đang ở giai đoạn phát triển sơ khai.

Ông lưu ý rằng các tổ chức tài chính quốc tế và ngân hàng trung ương nhìn chung giữ thái độ thận trọng đối với stablecoin do những rủi ro tiềm tàng.