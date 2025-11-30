Trung Quốc siết chặt trấn áp đầu cơ tiền ảo
V.N (Theo China Daily)
30/11/2025 7:20 PM (GMT+7)
Trung Quốc cho biết sẽ đẩy mạnh trấn áp hoạt động đầu cơ tiền ảo, trong đó ngân hàng trung ương đã đưa ra tuyên bố rõ ràng nhất từ trước đến nay rằng stablecoin nằm trong phạm vi các hành vi tài chính phi pháp, qua đó siết chặt hơn việc giám sát và cưỡng chế trong nước.
Tại cuộc họp hôm thứ Sáu của cơ chế liên ngành chống giao dịch và đầu cơ tiền ảo - với sự tham dự của đại diện Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), Bộ Công an, Văn phòng Ủy ban Quản lý Không gian mạng Trung ương và các cơ quan khác - giới chức cảnh báo rằng hoạt động đầu cơ đã bùng phát trở lại gần đây, kéo theo những rủi ro và thách thức mới.
Cuộc họp tái khẳng định rằng tiền ảo không có địa vị pháp lý tương đương tiền pháp định và “không được phép sử dụng trên thị trường như một loại tiền tệ”. Mọi hoạt động liên quan đều bị xem là hành vi tài chính phi pháp.
PBOC nhấn mạnh rằng, với tư cách là một dạng tiền ảo, stablecoin hiện không đáp ứng các yêu cầu về xác minh danh tính khách hàng và các biện pháp phòng chống rửa tiền, đồng thời có thể bị lợi dụng để lừa đảo, rửa tiền và chuyển tiền xuyên biên giới bất hợp pháp.
Giới chức cam kết đặt phòng ngừa rủi ro làm trọng tâm của công tác tài chính, duy trì lệnh cấm mọi hoạt động liên quan đến tiền ảo và tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin, cưỡng chế nhằm bảo vệ ổn định tài chính và quyền lợi người dân.
Phát biểu công khai vào cuối tháng 10, Thống đốc PBOC Pan Gongsheng cho biết dù stablecoin do các tổ chức thị trường phát hành tiếp tục xuất hiện trong vài năm gần đây, lĩnh vực này vẫn đang ở giai đoạn phát triển sơ khai.
Ông lưu ý rằng các tổ chức tài chính quốc tế và ngân hàng trung ương nhìn chung giữ thái độ thận trọng đối với stablecoin do những rủi ro tiềm tàng.
Vàng tăng "nóng" khiến ngành trang sức Trung Quốc lao đao vì doanh số giảm, hàng nghìn cửa hàng phải đóng cửa
Giá vàng cao ngất cùng chính sách thuế mới khiến chi phí tăng cao đang khiến các nhà bán lẻ trang sức tại Trung Quốc đối mặt với khủng hoảng: Doanh số sụt giảm mạnh, nhiều cửa hàng phải đóng cửa -phản ánh tình hình ảm đạm của một trong những thị trường tiêu dùng lớn nhất ngành kim hoàn.
Trao kiến thức và pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường đến với nông dân Hải Phòng
Hội Nông dân Hải Phòng vừa tổ chức thành công Hội thi "Nông dân tìm hiểu kiến thức và pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường" năm 2025.
Petrolimex trao 600 bình lọc nước tặng người dân nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Ngày 24/11/2025, tại xã Mường Phăng, phường Điện Biên Phủ, TP. Điện Biên Phủ, Petrolimex phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên, Ủy ban MTTQ tỉnh và Công ty SIPCO tổ chức chương trình cấp phát 600 bình lọc nước ECOZEN–25 cho các hộ dân gặp khó khăn về nguồn nước sạch.
Petrolimex ủng hộ 3 tỷ đồng giúp đỡ nhân dân tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Sáng ngày 24/11/2025, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, thừa ủy quyền Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), đại diện Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng – ông Đào Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty – đã trao số tiền 3 tỷ đồng nhằm hỗ trợ nhân dân tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Hội Nông dân Hải Phòng tổ chức Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” chào mừng các ngày lễ lớn năm 2025
Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, Đại hội Hội Nông dân các cấp và các ngày lễ lớn. Hội Nông dân TP. Hải Phòng tổ chức Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” thành phố Hải Phòng lần thứ nhất năm 2025.
Gần 300 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2025 - 2030 có sự tham gia của 299 đại biểu chính thức.
Vàng tăng "nóng" khiến ngành trang sức Trung Quốc lao đao vì doanh số giảm, hàng nghìn cửa hàng phải đóng cửa
Trao kiến thức và pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường đến với nông dân Hải Phòng
Petrolimex trao 600 bình lọc nước tặng người dân nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên
Petrolimex ủng hộ 3 tỷ đồng giúp đỡ nhân dân tỉnh Lâm Đồng khắc phục hậu quả thiên tai
Sáng ngày 24/11/2025, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, thừa ủy quyền Lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), đại diện Công ty TNHH MTV Petrolimex Lâm Đồng – ông Đào Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty – đã trao số tiền 3 tỷ đồng nhằm hỗ trợ nhân dân tỉnh Lâm Đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Hội Nông dân Hải Phòng tổ chức Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” chào mừng các ngày lễ lớn năm 2025
Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, Đại hội Hội Nông dân các cấp và các ngày lễ lớn. Hội Nông dân TP. Hải Phòng tổ chức Giải bóng chuyền “Bông lúa vàng” thành phố Hải Phòng lần thứ nhất năm 2025.