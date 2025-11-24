TP.HCM mạnh tay xử lý tồn đọng sổ hồng, tạo đà phục hồi nguồn cung nhà ở

Trong giai đoạn thị trường bất động sản cần những tín hiệu tích cực để phục hồi, TP.HCM đang tập trung giải quyết các vướng mắc pháp lý tồn đọng nhiều năm. Tổ công tác 1645, đơn vị được giao nhiệm vụ xử lý điểm nghẽn tại các dự án vừa công bố kết quả rà soát năm dự án gặp khó khăn về cấp sổ hồng. Đây được xem là bước tiếp theo trong chiến lược “làm sạch” pháp lý, tạo điều kiện để thị trường hoạt động minh bạch hơn.

Điểm đáng chú ý trong đợt rà soát lần này là nhiều dự án đã được khẳng định đủ điều kiện pháp lý, điều cho thấy các thủ tục hành chính đang chuyển biến theo hướng quyết liệt hơn. Chẳng hạn, khu biệt thự vườn Hiệp Bình hay chung cư Saigon Intela (cụm B) đều đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính, nghiệm thu công trình và không còn phát sinh yêu cầu bổ sung. Việc sẵn sàng cấp sổ cho các trường hợp còn lại sẽ giúp hàng trăm hộ dân tháo được nút thắt lâu năm.

TP.HCM xử lý tồn đọng sổ hồng cho 5 dự án. Ảnh: Gia Linh

Tại khu dân cư Bến Lức, quá trình rà soát cũng cho thấy phần lớn hồ sơ đã được giải quyết, chỉ còn một số nền kinh doanh đang chờ hoàn tất thủ tục. Việc Tổ công tác đồng thuận về nguyên tắc cấp tiếp được kỳ vọng giúp dự án sớm “đóng hồ sơ”, giảm áp lực khiếu nại và tạo điều kiện cho người dân ổn định quyền sở hữu.

Không chỉ xử lý những dự án đã rõ ràng pháp lý, thành phố còn dành sự quan tâm đặc biệt cho các dự án tái định cư. Theo đó, chung cư 12 thuộc khu tái định cư 10 ha Đông Hưng Thuận vẫn còn 21 trường hợp chưa được cấp sổ dù đã đi vào hoạt động. Việc ưu tiên xử lý ngay nhóm hồ sơ này nhằm bảo đảm người dân tái định cư, vốn chịu nhiều thiệt thòi được bảo đảm quyền lợi đúng với chủ trương an sinh đô thị.

Điểm nóng nhất trong danh sách lần này là dự án Opal Riverside. Dù đưa vào sử dụng từ 2017, dự án vẫn chưa thể cấp sổ hồng do vướng diện tích đất rạch, đường hơn 4.900 m² và nghĩa vụ tài chính bổ sung. Đây là ví dụ điển hình cho những vướng mắc chồng chéo giữa quy hoạch, đất công xen kẽ và nghĩa vụ tài chính.

TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư làm rõ cơ sở pháp lý và cam kết thực hiện nghĩa vụ trước khi tiến tới cấp sổ cho khách hàng một hướng tiếp cận cho thấy thành phố đặt trách nhiệm doanh nghiệp lên hàng đầu, tránh tạo tiền lệ xấu. .