Bảng giá đất mới của TP.HCM sẽ được công khai để người dân góp ý

TP.HCM đang bước vào giai đoạn hoàn thiện bảng giá đất lần đầu theo Luật Đất đai 2024. Dự thảo này được xây dựng dựa trên khảo sát hơn 7.500 tuyến đường và sẽ được công khai để lấy ý kiến rộng rãi từ người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, trước khi trình UBND thành phố ban hành và áp dụng từ đầu năm 2026.

So với bảng giá hiện hành, mức giá mới không thay đổi nhiều nhưng khi áp dụng hệ số điều chỉnh (hệ số K), giá thực tế có thể cao hơn. Điểm đáng chú ý là bảng giá mới sẽ áp dụng cho 12 trường hợp khác nhau, ảnh hưởng đến cả hộ gia đình, cá nhân lẫn doanh nghiệp thuê đất, từ tiền sử dụng đất, thuê đất đến thuế, lệ phí và các khoản bồi thường, xử phạt.

Đồng thời, Dự thảo sẽ được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi từ các tổ chức và người dân, trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để áp dụng từ năm 2026.

TP.HCM lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành bảng giá đất mới. Ảnh: Gia Linh

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết đơn vị đã đưa ra hai phương án để triển khai: một là rút gọn thủ tục, đẩy nhanh tiến độ; hai là tạm áp dụng bảng giá hiện hành của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cho đến khi có bảng giá mới.

Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp nhấn mạnh tầm quan trọng của sự minh bạch và đồng thuận. Việc lấy ý kiến rộng rãi giúp tránh “sốc” thị trường bất động sản, đồng thời cập nhật những khu vực biến động mạnh và bổ sung các tuyến đường mới, đảm bảo bảng giá phản ánh sát thực tế và không làm tăng chi phí đất quá cao.

Cách làm này được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý minh bạch, vừa bảo vệ quyền lợi người dân, vừa giúp doanh nghiệp và thành phố triển khai dự án đô thị một cách ổn định, hiệu quả.