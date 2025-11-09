"Mở cửa" quỹ đất nông nghiệp cho doanh nghiệp phát triển nhà ở thương mại
Gia Linh
09/11/2025 2:35 PM (GMT+7)
TP.HCM vừa công bố danh sách các tổ chức được phép thí điểm nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp để phát triển dự án nhà ở thương mại. Quyết định này kỳ vọng tháo gỡ nút thắt về quỹ đất, tạo điều kiện tăng nguồn cung bất động sản, đồng thời thúc đẩy phát triển đô thị linh hoạt, bền vững.
Vấn đề xây dựng dự án nhà ở thương mại tại TP.HCM lâu nay gặp nhiều khó khăn do hạn chế về quỹ đất ở hợp pháp. Trước đây, doanh nghiệp chỉ được triển khai dự án trên đất ở hợp pháp hoặc đất xen kẽ với đất ở, khiến nhiều khu đất đã nằm trong quy hoạch phát triển đô thị nhưng chưa được công nhận là đất ở phải “đắp chiếu” nhiều năm.
Trước tình hình đó, UBND TP.HCM đã phê duyệt danh sách 54 tổ chức được phép thí điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, nhằm triển khai dự án nhà ở thương mại. Tổng diện tích các khu đất lên tới hơn 6,55 triệu m², trong đó hơn 212.000 m² là đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích sử dụng. Đây là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết 171/2024 của Quốc hội và Nghị định 75/2025 của Chính phủ, mở ra cơ chế linh hoạt trong phát triển quỹ đất đô thị.
TP.HCM có cơ chế, gỡ khó về quỹ đất nông nghiệp cho doanh nghiệp phát triển nhà ở thương mại. Ảnh: Gia Linh
Trong danh mục thí điểm, khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu chiếm đa số với 48 tổ chức tham gia, TP.HCM có 6 tổ chức. Việc công bố danh sách tạo cơ sở pháp lý vững chắc để doanh nghiệp và cơ quan quản lý tiến hành các thủ tục đầu tư tiếp theo.
Trước đó, HĐND TP.HCM đã phê duyệt 54/74 khu đất đủ điều kiện tham gia chương trình thí điểm. Cơ chế này cho phép doanh nghiệp nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, đất thương mại dịch vụ hoặc các loại đất phi nông nghiệp không phải đất ở, nhằm mở rộng quỹ đất phát triển đô thị và tăng tính chủ động cho nhà đầu tư.
Theo đó, cơ chế thí điểm đi kèm nhiều điều kiện như khu đất phải phù hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; dự án phải nằm trong kế hoạch phát triển nhà ở địa phương đã được phê duyệt; chỉ các khu đất nằm trong danh mục HĐND cấp tỉnh phê duyệt mới đủ điều kiện. Nguyên tắc này giúp kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, hạn chế đầu cơ, trục lợi chính sách và đảm bảo minh bạch.
Theo các chuyên gia bất động sản, cơ chế thí điểm này sẽ tạo cú hích cho thị trường, giúp doanh nghiệp tiếp cận đất đai chủ động hơn và thúc đẩy nguồn cung nhà ở thương mại. Trong bối cảnh TP.HCM đang thiếu hụt trầm trọng quỹ đất phát triển dự án, chính sách mới có thể giúp tháo gỡ những nút thắt pháp lý kéo dài, đồng thời kích thích phục hồi thị trường bền vững trong giai đoạn tới.
