Thị trường căn hộ Bình Dương (cũ) bứt tốc: Thời điểm “đãi cát tìm vàng” của nhà đầu tư
Gia Linh
03/11/2025 8:52 PM (GMT+7)
Thị trường Bình Dương (cũ) bước vào giai đoạn bùng nổ căn hộ với gần 30.000 sản phẩm chuẩn bị ra mắt. Cơ hội mở rộng, nhưng thị trường buộc nhà đầu tư thay đổi tư duy: ưu tiên giá trị thực, chuẩn tiện ích đô thị, và khả năng thu hút cộng đồng chuyên gia thay vì chạy theo số lượng.
Bình Dương vươn tầm cực tăng trưởng mới, cuộc chơi đã thay đổi
Từ một địa phương mang hình ảnh đô thị vệ tinh của TP.HCM, Bình Dương (cũ) đang khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp, dịch vụ phía Nam. Nhờ dòng vốn ngoại mạnh, hệ thống khu công nghiệp hiện đại và đội ngũ chuyên gia quốc tế gia tăng, thị trường căn hộ tại TP.Thuận An (cũ), TP.Dĩ An (cũ) đang dịch chuyển sang chuẩn sống cao hơn, cạnh tranh trực tiếp với khu Đông TP.HCM.
Báo cáo của DKRA Group, mức giá bán căn hộ tại Bình Dương (cũ) phổ biến 33–65 triệu đồng/m² phản ánh rõ chất lượng đô thị nâng cấp, không chỉ ở phần cứng như hạ tầng, tiện ích, mà còn ở tiêu chuẩn vận hành chung cư và cộng đồng cư dân. Từ đây, sự phân hóa đã xuất hiện: dự án có pháp lý rõ ràng, quản lý tốt ghi nhận tỷ lệ hấp thụ cao; dự án trung bình đối mặt thách thức khi nguồn cung mới liên tục bổ sung từ nay đến 2028.
Thực tế cho thấy, loạt dự án của CapitaLand, Becamex Tokyu, VSIP... đều đạt tỷ lệ lấp đầy và cho thuê ổn định, giá bán tăng theo tiến độ vận hành. Giá trị đến từ minh bạch pháp lý, chuẩn vận hành quốc tế và hướng tới cộng đồng cư dân chất lượng thay vì hào nhoáng quảng cáo.
Tuy nhiên, mặt còn lại của thị trường cũng lộ diện: các dự án hạ tầng nội khu kém, thiếu tiện ích hoặc chậm sổ bắt đầu xuất hiện hiện tượng bán cắt lỗ. Đây là tín hiệu của thị trường đang trưởng thành và sàng lọc gắt gao hơn.
Muốn thắng ở Bình Dương: phải đầu tư bằng chiến lược, không bằng số lượng
Nếu giai đoạn trước nhà đầu tư chiến thắng bằng tốc độ thì hiện nay chiến thắng nằm ở khả năng đọc xu hướng và phòng ngừa rủi ro. Ông Đinh Minh Tuấn - chuyên gia Batdongsan.com lưu ý các nhà đầu tư, doanh nghiệp địa ốc cân nhắc 4 yếu tố cốt lõi dẫn dắt cuộc chơi:
Yếu tố đầu tiên, uy tín chủ đầu tư là “tấm khiên” tài sản Trong bối cảnh thanh khoản còn nhạy cảm, thương hiệu phát triển dự án, năng lực vận hành, tiến độ cấp sổ và cam kết tiện ích trở thành tiêu chí quyết định. Khi Bình Dương thu hút cộng đồng chuyên gia, quản trị vận hành tốt quan trọng không kém vị trí.
Sản phẩm phải bám nhu cầu thực. Theo đó, căn hộ 3 phòng ngủ, căn góc, duplex đang dẫn dắt biên độ tăng giá nhờ phù hợp gia đình trẻ và chuyên gia ngoại. Căn 1 phòng ngủ duy trì lợi thế dòng tiền vì gần khu công nghiệp, nhu cầu thuê ổn định. Thị trường đang chuyển sang logic “ít nhưng đúng” thay vì “mua đâu thắng đó”.
Tiếp đó, vị trí gắn với động lực việc làm và hạ tầng các trục kết nối TP.Thủ Đức (cũ) , metro số 1 kéo dài, Vành đai 3, Quốc lộ 13 tạo lực bật cho TP.Thuận An (cũ), TP.Dĩ An (cũ). Dự án gần dịch vụ giáo dục, y tế, thương mại và công viên sông hồ luôn giữ biên độ tăng giá bền.
Yếu tố tiếp theo là dòng tiền và chiến lược tài chính quyết định sự sống còn Giai đoạn bàn giao từ 2026–2028 sẽ là phép thử đòn bẩy. Nhà đầu tư ưu tiên dòng tiền chắc, giãn tiến độ thanh toán, chủ động cho thuê luôn an toàn hơn. Đây là ranh giới giữa nhà đầu tư chuyên nghiệp và người theo hiệu ứng đám đông.
Ông Đinh Minh Tuấn nhận định: “Thời mua nhiều là thắng đã qua. Thời điểm này, ai hiểu sâu về chất lượng tài sản và biết quản trị dòng tiền mới đi được đường dài.”
