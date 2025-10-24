Thủ Thiêm hướng đến trở thành trung tâm tài chính quốc tế của TP.HCM

Được quy hoạch từ năm 1996 với hơn 930 ha, Thủ Thiêm nằm đối diện quận 1 (cũ) và được xem là “mảnh ghép mở rộng” của trung tâm thành phố. Sau gần ba mươi năm, vùng đất này đang bứt phá mạnh mẽ với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm, từ cầu Thủ Thiêm 1, 2, đại lộ Mai Chí Thọ, hầm sông Sài Gòn cho đến các tuyến đường nội khu và ven hồ trung tâm.

Theo đề án trình Chính phủ, khu trung tâm tài chính quốc tế của TP.HCM sẽ có quy mô khoảng 783 ha, trong đó khu lõi rộng 9,2 ha tại khu chức năng số 1 Thủ Thiêm được triển khai ưu tiên. Tổng vốn huy động ước đạt 7 tỷ USD, dành cho các công trình hạ tầng hiện đại, trung tâm điều hành, khu giao dịch chứng khoán, tòa nhà văn phòng tài chính và khu lưu trú cao cấp dành cho chuyên gia quốc tế.

Không chỉ dừng ở hệ thống hạ tầng vật chất, thành phố còn định hướng phát triển hạ tầng số đồng bộ, phủ sóng mạng 5G và triển khai các giải pháp quản lý thông minh trong toàn khu. Ga đầu mối của tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam cũng được quy hoạch tại Thủ Thiêm, giúp kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và tạo đòn bẩy phát triển logistics, thương mại, đầu tư.

Cùng với việc hoàn thiện quy hoạch, TP.HCM đang đẩy mạnh đấu giá quỹ đất thương mại, tái định cư và thu hút nhà đầu tư chiến lược nhằm tạo nguồn lực cho giai đoạn đầu của dự án. Chính quyền kỳ vọng Thủ Thiêm sẽ trở thành “điểm hội tụ” của các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp công nghệ, qua đó nâng tầm vị thế của thành phố trên bản đồ tài chính khu vực Đông Nam Á.

Không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, Thủ Thiêm còn là biểu tượng của sự chuyển mình đô thị – từ vùng quy hoạch kéo dài hàng chục năm trở thành khu đô thị năng động, hiện đại, có khả năng hoạt động 24/7. Khi hình thành đầy đủ, Thủ Thiêm được kỳ vọng trở thành “khu tài chính không ngủ” của TP.HCM, nơi kết nối dòng vốn, tri thức và công nghệ toàn cầu.