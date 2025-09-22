Giá bất động sản phía Nam thấp hơn phía Bắc khiến nhà đầu tư chuyển hướng

Nhà đầu tư bất động sản phía Bắc săn lùng bất động sản phía Nam

Thời gian gần đây, xu hướng nhà đầu tư bất động sản phía Bắc chuyển hướng về phía Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư ngày càng gia tăng. Thống kê sơ bộ từ một số chủ đầu tư cho thấy, khách hàng miền Bắc chiếm khoảng 20% tổng giao dịch tại phía Nam trong nửa đầu năm, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Số liệu từ Batdongsan.com cho thấy trong quý III, nhu cầu tìm mua bất động sản tại TP.HCM mới (gồm cả Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) tăng 50%, riêng nhóm nhà đầu tư miền Bắc tăng 27%. Số lượt tìm mua hiện cao gấp 1,5 lần năm 2022, trong đó 48% nhà đầu tư phía Bắc sẵn sàng tham gia thị trường phía Nam khi có cơ hội.

Savills Việt Nam cũng ghi nhận nhà đầu tư Hà Nội chiếm khoảng 20% lượng giao dịch tại TP HCM và vùng ven trong quý II, cao hơn nhiều so với mức bình quân 7-10% trước đây.

Chia sẻ với Thế Giới Tiếp Thị Online, ông Minh (45 tuổi, Ninh Bình) cho biết vài năm gần thị trường bất động sản TP.HCM và vùng giáp ranh có nhiều chuyển biến theo hướng tích cực. Nhất là sau thông tin hợp nhất 3 địa phương TP.HCM – Bình Dương – Bà Rịa Vũng Tàu khiến nhiều phân khúc bất động sản tăng giá nên tôi đã mạnh dạn xuống tiền đầu tư.

“Tôi và nhóm bạn đầu tư đã chuyển hướng vào năm mua đất nền, căn hộ. Vừa qua, tôi vừa chốt lời thành công 2 căn hộ và 1 mảnh đất nền ven TP.HCM cũ, với giá chênh lệch mỗi sản phẩm từ 400-500 triệu. Thời gian tới, tôi sẽ tập trung đầu tư tại khu vực phía Nam, hy vọng sinh lợi nhiều”, ông Minh cho hay.

Nhiều nhà đầu tư phía Bắc tìm kiếm cơ hội tại khu vực phía Nam. Ảnh: Gia Linh

Tương tự như ông Minh, nhiều nhà đầu tư khu vực phía Bắc cũng đổ về TP.HCM để săn lùng các bất động sản giá tầm trung, đầy đủ pháp lý. Theo một số chuyên gua, hiện nay, giá nhà đất vùng ven TP.HCM hiện vẫn thấp hơn Hà Nội khoảng 10-20%, mở ra dư địa tăng trưởng dài hạn, nhiều cơ hội cho nhà đầu tư. Ngoài ra, TP.HCM là trung tâm kinh tế cả nước, thu hút dòng vốn ngoại, nhu cầu chỗ ở người dân tăng cao nên đầu tư mua bán, cho thuê bất động sản đều dễ dàng, thanh khoản tốt và lợi nhuận cao.

Ngoài ra, một yếu tố nữa thu hút nhà đầu tư là việc kết nối hạ tầng giao thông, nhiều dự án được đầu tư đồng bộ khiến việc di chuyển, giao thương giữa các khu vực trở nên nhanh chóng, thuận tiện. Chính vì các yếu tố đó, nhiều nhà đầu tư từ phía Bắc tìm đến khu vực phía Nam khiến dòng vốn dịch chuyển, từ đó giúp thanh khoản thị trường tăng lên.

Ghi nhận thực tế, một số dự án của các chủ đầu tư phía Nam như Phú Đông Sky One, Bcons City, Vạn Phúc City…ghi nhận ngày càng nhiều khách mua trẻ đến từ miền Bắc nhờ mức giá vừa tầm. Ở khu vực Tây Ninh, một số doanh nghiệp địa ốc như Ecopark, Vinhomes, T&T Group... phát triển dự án nên cũng thu hút dòng vốn của các nhà đầu tư khu vực phía Bắc vào miền Nam.

Ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com khu vực miền Nam đánh giá từ đầu năm 2025 đến nay đã xuất hiện làn sóng dịch chuyển mạnh mẽ của các doanh nghiệp và nhà đầu tư bất động sản phía Bắc vào thị trường phía Nam nhằm tham gia phân phối các dự án. Khi hiện diện tại TP.HCM, các sàn này đồng thời mang theo một lượng lớn khách hàng, chủ yếu tập trung đầu tư vào khu vực vùng ven.

Ông Tuấn nhận định, nhà đầu tư miền Bắc thường có xu hướng đi theo các chủ đầu tư lớn. Do đó, việc các tập đoàn tên tuổi như Ecopark, Vingroup, MIK… đẩy mạnh phát triển dự án tại khu vực phía Nam đã kéo theo dòng vốn từ phía Bắc, đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp môi giới miền Bắc bám sát và Nam tiến.