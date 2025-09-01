Doanh nghiệp tái khởi động dự án, nguồn cung bất động sản phía Nam tăng nhiệt
Gia Linh
01/09/2025 4:12 PM (GMT+7)
Đón đầu làn sóng đầu tư cuối năm, nhiều doanh nghiệp bất động sản phía Nam đang tái khởi động một số dự án, gia tăng nguồn cung thị trường.
Nhiều doanh nghiệp bất động sản tung hàng đón sóng đầu tư
Thời gian qua, nguồn cung thị trường bất động sản phía Nam có dấu hiệu phục hồi, đặc biệt là phân khúc căn hộ. Dữ liệu của DKRA Group quý II/2025, nguồn cung căn hộ sơ cấp tại TP.HCM và vùng phụ cận đạt hơn 20.500 căn, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, TP.HCM và Bình Dương (cũ) chiếm gần 80% tổng nguồn cung.
Bên cạnh đó, Bình Dương cũ có nguồn cung tăng cao, khi năm 2024, nguồn cung căn hộ tại đây đạt gần 10.000 căn, chiếm 40% toàn khu vực phía Nam. Đầu quý III/2025, sau khi sáp nhập với TP.HCM thị trường khu vực này có thêm nhiều biến động khi loạt căn hộ giới thiệu, chào bán, sắp chào bán ra thị trường.
Trong khi đó, nghiên cứu của Chotot.com, phân khúc căn hộ, tổng nguồn cung mở bán mới tại phía Nam tăng gấp 4 lần so với quý trước. Dẫn đầu là Bình Dương cũ với 5.400 căn, tiếp theo là TP.HCM cũ với 1.630 căn. Sự gia tăng về nguồn cung đi cùng với lượng tìm kiếm tăng 12% và giá bán sơ cấp tăng 22% so với quý 1. Nhu cầu thực tế đang tập trung mạnh vào loại hình căn hộ 2 phòng ngủ.
Theo các chuyên gia, sau thời gian sáp nhập các tỉnh thành, nhiều dự án được đẩy thông tin mạnh như dự án thuộc TP.HCM, dự án giá rẻ, phù hợp cho đầu tư, nhu cầu ở thực… được được các doanh nghiệp địa ốc ưu tiên phát triển.
Đón đầu làn sóng đầu tư cuối năm nhiều doanh nghiệp địa ốc cùng các dự án quy mô lớn được tái khởi động, triển khai rầm rộ. Cụ thể, một số dự án được tung ra thị trường giai đoạn này như dự án The Emerald 68 (tên đầy đủ là Khu căn hộ Ngọc Lục Bảo 68) do Công ty cổ phần Tập đoàn Lê Phong và Công ty TNHH Covestcons làm chủ đầu tư (đang trong quá trình xây dựng); Dự án Astral City do Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt làm nhà phát triển được đổi tên thành La Pura, đang được quảng cáo rầm rộ.
Hay Dự án Symphony of Life (Sym Life) của Công ty cổ phần
Đầu tư xây dựng Nam Hiệp Thành Bình Dương cùng Hoàng Anh Holdings (đơn vị phát
triển dự án) đã khởi động tại Bình Dương cũ.
Chia sẻ với PV, ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc Batdongsan.com đánh giá thị trường bất động sản phía Nam sau giai đoạn sáp nhập thì mạng lưới cơ sở hạ tầng đã và đang làm thay đổi cục diện thị trường bất động sản. Một số khu vực vệ tinh TP.HCM nhờ động lực từ hạ tầng giao thông đã thành công trong việc kéo dân, thu hút người mua về ở tại các dự án khu đô thị quy mô. Điều này khiến sức cầu tăng trưởng ở các dự án.
