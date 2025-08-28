Nhiều nhà ở, công trình xây dựng tại TP.HCM sẽ được rà soát, đánh lại số nhà

Rà soát, đánh lại số nhà tại nhiều khu vực thuộc TP.HCM

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết đã có văn bản gửi UBND 168 xã, phường, đặc khu triển khai công tác rà soát trật tự số nhà, tên đường khi tổ chức thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, TP.HCM mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất với tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Xây dựng TP.HCM nhận thấy trật tự số nhà (kể cả tên đường) tại một số tuyến đường, khu dân cư cần được tổ chức rà soát lại.

Theo Sở Xây dựng, việc đánh số và gắn biển số nhà theo quy định tại Thông tư số 08/2024 của Bộ Xây dựng chỉ áp dụng đối với khu vực mới xây dựng, khu vực chưa đánh số nhà.

Đối với khu vực đã có số nhà nhưng chưa đồng bộ và trật tự, UBND các phường, xã, đặc khu xem xét, quyết định áp dụng quy định tại Thông tư số 08/2024 Bộ Xây dựng hoặc áp dụng nguyên tắc đánh số nhà trước đây nhằm hạn chế xáo trộn, ảnh hưởng đời sống sinh hoạt của người dân.

Sở Xây dựng TP.HCM nhận thấy trật tự số nhà (kể cả tên đường) tại một số tuyến đường, khu dân cư cần được tổ chức rà soát lại. Ảnh: Gia Linh

Cụ thể, việc rà soát sẽ thực hiện theo nguyên tắc đối với nhà ở, công trình xây dựng trong khu vực đô thị, có tuyến đường đi qua địa bàn từ hai phường, xã trở lên (đường đã được đặt tên hoặc đường chưa có tên nhưng đủ điều kiện được đặt tên) thì UBND các phường, xã phối hợp chốt số nhà tại các địa chỉ giáp ranh về địa giới hành chính, đảm bảo sự ổn định của trật tự số nhà trên toàn tuyến đường.

Với các khu dân cư dọc các tuyến quốc lộ thuộc địa giới hành chính của khu vực nhiều phường, xã thì UBND các phường, xã giáp ranh giữa TP.HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước hợp nhất) tổ chức rà soát trật tự số nhà, nguyên tắc đánh số nhà (đánh số nhà trong khu vực đô thị hay khu vực nông thôn), tên đường tại các khu dân cư dọc tuyến quốc lộ.

Ngoài ra, đối với nhà ở, công trình xây dựng trong khu vực nông thôn, Sở Xây dựng đề nghị UBND các xã tổ chức rà soát lại trật tự số nhà tại địa phương, có bị ảnh hưởng do thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của TP.HCM hay không.

Trường hợp có ảnh hưởng, lập phương án điều chỉnh số nhà, trong đó vẫn kế thừa nguyên tắc đánh số nhà đã áp dụng thống nhất từ trước đến nay. Các trường hợp lập phương án điều chỉnh số nhà cần thực hiện chốt số nhà giữa hai địa bàn giáp ranh, Sở Xây dựng đề nghị UBND các phường, xã, đặc khu có địa giới hành chính giáp ranh cùng phối hợp thực hiện.

Theo Sở Xây dựng, việc rà soát sẽ là cơ sở để UBND phường, xã, đặc khu ban hành, điều chỉnh phương án và gắn biển số nhà đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố.