Hơn 100 dự án “đứng hình” tại TP.HCM: Nút thắt định giá đất đang kìm hãm dự án nhà ở

TP.HCM hiện đang đối mặt với tình trạng hơn 100 dự án bất động sản thương mại và khu đô thị mới bị “đứng hình” do chậm trễ trong việc xác định tiền sử dụng đất. Tình trạng này không chỉ làm đình trệ tiến độ triển khai dự án mà còn kéo theo hệ lụy lớn về nguồn cung nhà ở, thu ngân sách và niềm tin đầu tư trên thị trường.

Trường hợp Lotus Residences (quận 7 cũ) là minh chứng điển hình. Sau gần 10 năm “án binh bất động”, dự án mới được tái khởi động khi TP.HCM hoàn tất gia hạn chủ trương đầu tư và xác định tiền sử dụng đất hơn 500 tỷ đồng. Quá trình này kéo dài hơn 7 năm, khiến doanh nghiệp phải bổ sung hồ sơ liên tục, hàng trăm khách hàng không thể nhận sổ hồng hay triển khai xây dựng, trong khi hạ tầng thương mại và dịch vụ tại dự án bị đình trệ.

Theo Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), phần nổi của tảng băng này chỉ là một trong số hơn 100 dự án đang chờ thông báo tiền sử dụng đất. Hầu hết các dự án này thuộc loại nhà ở thương mại hoặc khu đô thị, nhiều trường hợp bị “treo” từ 5 - 8 năm. Nguyên nhân chính là sự chậm trễ từ cơ quan nhà nước trong việc thẩm định giá đất, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hoặc xác định nghĩa vụ tài chính, những thủ tục doanh nghiệp không thể tự kiểm soát.

Không chỉ làm dự án đình trệ, việc chậm xác định giá đất còn tạo ra nguy cơ phát sinh tiền sử dụng đất bổ sung. HoREA dẫn chứng một số doanh nghiệp bị truy thu hàng nghìn tỷ đồng do áp dụng các quy định mới theo Luật Đất đai 2024, dù hồ sơ được nộp đúng hạn. Điều này gây rủi ro pháp lý lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền, kế hoạch triển khai dự án của doanh nghiệp.

Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch HoREA nhận định điểm mấu chốt của tình trạng này là sự thiếu thống nhất trong áp dụng các quy định pháp luật: Luật Đất đai 2024, Luật Giá, các nghị định và thông tư hướng dẫn, cùng với cơ chế cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Một dự án có thể phải áp dụng nhiều phương pháp định giá khác nhau, chi phí, so sánh, thu nhập nhưng không có tiêu chí rõ ràng để lựa chọn, khiến hội đồng thẩm định đất ngại ký, lo rủi ro pháp lý. Kết quả là cùng một thửa đất có thể được định giá với nhiều mức khác nhau, làm doanh nghiệp rối loạn dòng tiền và giảm niềm tin đầu tư.

Hiệp hội cũng nhấn mạnh các hệ lụy lớn đối với môi trường đầu tư, đặc biệt với các nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều dự án đã ký hợp đồng hoặc nộp tiền trước khi quy định thay đổi, nhưng vẫn phải chịu khoản bổ sung ngoài kế hoạch, khiến chi phí đội lên bất hợp lý. Một ví dụ tại Thủ Thiêm, một doanh nghiệp FDI phải nộp bổ sung hơn 2.600 tỷ đồng tiền sử dụng đất do quy định mới áp dụng hồi tố, trong khi dự án được ký hợp đồng từ thời Luật Đất đai 2013.

Để tháo gỡ nút thắt, HoREA kiến nghị TP.HCM cần thiết lập cơ chế đặc thù ưu tiên giải quyết các hồ sơ “không có lỗi”, áp dụng hệ số K hợp lý và sớm đưa ra hướng dẫn thống nhất về phương pháp định giá đất. Chủ tịch HoREA nhấn mạnh: “Chỉ khi hơn 100 dự án đang treo được giải quyết, TP.HCM mới có thể tăng nguồn cung, ổn định giá nhà và thúc đẩy tăng trưởng thị trường bất động sản", ông Châu cho hay.