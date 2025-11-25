Thị trường khách sạn bật sóng mới: Lợi suất tăng, đầu tư 2025 vượt kỳ vọng

Thời gian gần đây, thị trường khách sạn Việt Nam đang đạt được nhiều tín hiệu tăng trưởng tốt. Tại báo cáo “Hướng dẫn Đầu tư Khách sạn Việt Nam 2025” của JLL Vietnam và DN Legal cho thấy Việt Nam tiếp tục tăng tốc trong khu vực với 13,9 triệu lượt khách quốc tế trong tám tháng đầu năm 2025, tăng 21,7% so với cùng kỳ. Chính sách visa linh hoạt ,cho phép lưu trú miễn thị thực tới ba tháng và xuất nhập cảnh không hạn chế là động lực chính đẩy mạnh lượng khách đến.

Trung Quốc vẫn là thị trường chủ lực với hơn 3,5 triệu lượt khách (tăng 44,3%), tiếp theo là Hàn Quốc và Đài Loan. Các thị trường mới như Ấn Độ và châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, đóng góp vào nhu cầu mạnh mẽ với phân khúc khách sạn trung, cao cấp.

Nguồn cung lưu trú của Việt Nam đã đạt hơn 185.000 phòng tính đến tháng 7/2025, với phân khúc cao cấp, sang trọng chiếm 57%. Trong đó, TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng là ba thị trường trụ cột, trong khi Hà Nội, Đà Nẵng và Hội An dẫn đầu nguồn cung tương lai đến năm 2028.

Du lịch phục hồi mạnh, nhu cầu lưu trú khách sạn bùng nổ. Ảnh: Gia Linh

Hiệu suất thị trường đang cải thiện rõ rệt với doanh thu phòng giai đoạn 2020–2024 tăng trung bình 21%/năm. Tỷ lệ lấp đầy tại các khách sạn ở TP.HCM và Hà Nội đều vượt mức trước dịch, đặc biệt nhờ khách công tác, MICE và du lịch nghỉ dưỡng.

Theo các chuyên gia JLL Vietnam, điểm sáng thu hút vốn là tỷ suất sinh lời ghi nhận 6-7,5%/năm, tiến sát mức kỳ vọng của nhà đầu tư là 8-9%. Nhờ vậy, JLL nâng dự báo tổng giá trị giao dịch khách sạn năm 2025 từ 100 lên 125 triệu USD, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của cả nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Theo JLL, hoạt động M&A thời gian tới sẽ tiếp tục tập trung vào khách sạn trung tâm và dự án nghỉ dưỡng cao cấp, nơi có dòng tiền ổn định và khả năng tăng trưởng dài hạn.

Song song với đà tăng của nhu cầu, những thay đổi pháp lý quy mô lớn đang tạo ra môi trường thuận lợi cho phát triển dự án khách sạn. Hạ tầng hàng không cũng đang được tăng cường với các đường bay quốc tế mở mới và sự xuất hiện của Sun Phu Quoc Airlines, hướng tới xây dựng Phú Quốc thành trung tâm du lịch, hàng không mới.

Các chuyên gia dự báo với mục tiêu nâng đóng góp du lịch lên 8,3–8,5% GDP năm 2025, Việt Nam đang đặt nền móng cho chu kỳ tăng trưởng dài hạn của ngành khách sạn. Tuy nhiên, JLL cảnh báo thách thức lớn nhất là hạn chế nguồn cung tài sản đạt chuẩn tổ chức, khiến cạnh tranh tại phân khúc cao cấp ngày càng tăng. Dù vậy, dòng vốn đang trở lại, nhu cầu thị trường tiếp tục tăng và khung pháp lý thuận lợi hơn bao giờ hết , tất cả đang tạo nên bức tranh lạc quan cho năm 2026 và xa hơn.