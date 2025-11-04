Doanh nghiệp đua “gom” quỹ đất sạch: Bất động sản phía Nam kích hoạt chu kỳ tăng tốc mới

Thời gian gần đây, hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) bất động sản trở thành điểm nóng, phản ánh xu thế tái cấu trúc và mở rộng quy mô của các nhà phát triển. Trong bối cảnh dòng vốn tín dụng còn hạn chế, chiến lược thâu tóm dự án sẵn pháp lý được xem là “chìa khóa” duy trì vận hành và tăng tốc thị phần của các doanh nghiệp địa ốc.

Thống kê của Công ty tư vấn Grant Thornton, thị trường ghi nhận 24 thương vụ M&A liên quan bất động sản với tổng giá trị khoảng 1,8 tỷ USD, tập trung mạnh vào dự án đã hoàn thiện pháp lý hoặc sẵn sàng triển khai, đặc biệt tại khu vực phía Nam.

Theo đó, các thương vụ lớn liên tiếp xuất hiện trên thị trường. Tại TP.HCM, Son Kim Land hoàn tất thâu tóm khu đất gần 10 ha trên trục Mai Chí Thọ; chủ đầu tư Gateway Thủ Thiêm chi hơn 2.600 tỷ đồng tiếp quản Palm City từ Keppel Land; UOA Group chi 68 triệu USD sở hữu lô đất hiếm tại lõi trung tâm; Skyworld đầu tư 34 triệu USD vào quỹ đất đã “sạch” tại phường Lái Thiêu.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp khác Phú Đông Group và Khải Hoàn Land cũng tăng tốc mở rộng vốn đất, ưu tiên dự án hoàn thiện pháp lý tới 70% để rút ngắn chu trình đưa sản phẩm ra thị trường.

Hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) bất động sản trở thành điểm nóng tại thị trường bất động sản phía Nam. Ảnh: Gia Linh

Giới chuyên môn nhận định, sự bùng nổ M&A phản ánh chiến lược dịch chuyển của doanh nghiệp địa ốc trong giai đoạn thị trường bước vào chu kỳ phục hồi. Bà Giang Huỳnh - Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu Savills TP.HCM cho rằng lợi thế hiểu thị trường giúp nhà đầu tư nội dẫn đầu số lượng thương vụ, tuy nhiên với các dự án trọng điểm, nhà đầu tư ngoại vẫn đóng vai trò chủ lực nhờ tiềm lực tài chính.

Theo bà Giang, tiêu chí pháp lý ngày càng trở thành yếu tố then chốt. Các định chế tài chính quốc tế chỉ chấp nhận dự án đạt yêu cầu minh bạch, ESG và tiêu chuẩn phát triển bền vững. Điều này buộc doanh nghiệp phải ưu tiên các quỹ đất hoàn chỉnh hồ sơ, giảm thiểu rủi ro và nâng tiêu chuẩn vận hành.

Dự báo về thời gian tới, các chuyên gia cho rằng xu hướng M&A sẽ tiếp tục "nở rộ" khi đây chính là đòn bẩy tài chính hiệu quả, giúp các doanh nghiệp tái cấu trúc và duy trì hoạt động. Ngoài ra, với các dự án được M&A cũng giúp các nhà đầu tư mới tiết kiệm thời gian làm pháp lý, tập trung phát triển sản phẩm.