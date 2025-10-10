“Cú hích” hạ tầng tạo vòng tăng trưởng mới cho bất động sản phía Nam

Doanh nghiệp bất động sản chuyển mình đón cú hích mới

Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (Dat Xanh Services - FERI) cho biết Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc hạ tầng với quy mô chưa có tiền lệ. Trong đó, nhiều dự án tầm cỡ được đầu tư tại khu vực phía Nam với mục đích kết nối đi lại, tăng cường giao thương, phát triển kinh tế - xã hội.



Theo khảo sát của PV Thế Giới Tiếp Thị Online, nhiều doanh nghiệp bất động sản khu vực phía Nam đã tăng tốc “chào hàng”, đón đầu làn sóng hạ tầng.

Đơn cử, nằm trên trục Quốc lộ 13, Đại Phúc Group bắt đầu nhận đặt chỗ cho giai đoạn đầu dự án Diamond Sky, quy mô gần 300 căn hộ, giá bán từ 130 triệu đồng/m² – thuộc nhóm sản phẩm cao cấp hướng đến khách hàng có nhu cầu ở thực lẫn đầu tư. Nam Long Group cũng vừa giới thiệu phân khu Trellia Cove gồm 800 căn hộ biệt lập trong đại đô thị Mizuki Park, đánh dấu giai đoạn tăng tốc sau thời gian dài trầm lắng.

Ở khu vực mới sáp nhập (thuộc Bình Dương cũ), thị trường chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của các chủ đầu tư quen thuộc. An Gia mở bán 700 căn hộ cuối cùng thuộc tháp Gió Đông – The Gió Riverside, với tầm nhìn hướng sông Đồng Nai và sông Ngọc, giá từ 48 triệu đồng/m². Trong khi đó, Phú Đông Group, Phát Đạt, Bcons Group… cũng đang chạy nước rút tung giỏ hàng mới để đón sóng nhu cầu tăng cao dịp cuối năm.

Nhiều doanh nghiệp bất động sản khu vực phía Nam đã tăng tốc “chào hàng”, đón đầu làn sóng hạ tầng. Ảnh: Gia Linh

Giới chuyên gia nhận định, việc doanh nghiệp đồng loạt bung hàng cho thấy niềm tin đang quay lại với thị trường phía Nam. Giai đoạn cuối năm, cùng với chính sách tín dụng cởi mở hơn và lãi suất vay thấp, nhiều khả năng làn sóng giao dịch sẽ sôi động trở lại, đặc biệt ở nhóm dự án pháp lý rõ ràng và có tiến độ thi công thực tế.

Thực tế hiện nay, khu vực phía Nam đang chứng kiến sự đổ bộ của nhiều dự án hạ tầng khủng. Đơn cử, dự án Vành đai 3 TP.HCM tổng mức đầu tư khoảng 76.000 tỷ đồng, chiều dài khoảng 76km, đã đưa vào khai thác đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch (8/2025); các gói thầu còn lại đang thi công, dự kiến hoàn thành năm 2026. Hay, dự án Vành đai 4 quy mô khoảng 120.000 tỷ đồng, chiều dài khoảng 159km, kế hoạch là chọn nhà đầu tư trong năm 2025.

Ngoài ra, cụm đô thị Bình Dương (cũ)– TP.HCM (cũ) – Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) đang hình thành một trục công nghiệp – dịch vụ – cảng biển liên hoàn, rút ngắn thời gian hoàn thành các dự án trọng điểm (Vành đai 3 - 4, cao tốc, metro) và giảm áp lực lưu thông nội thành.

Đáng chú ý, ngày 28/8/2025, TP.HCM thông qua nghị quyết quy hoạch khu vực phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD), xác lập ranh giới TOD bán kính 1.000m từ tâm ga/depot. Các thay đổi này dự kiến định hình lại dòng dịch chuyển nhân lực về các trung tâm hành chính mới, đồng thời tái cấu trúc trung tâm hành chính cũ thành không gian công cộng – tiện ích. Trên thị trường bất động sản, TOD và các tuyến Vành đai – Metro tạo các vành đai nhu cầu mới, ưu tiên dự án ở thật, dịch vụ đô thị và bất động sản công nghiệp – logistics dọc trục kết nối cảng biển – khu công nghiệp – sân bay.

Với khung thể chế mới và các trục hạ tầng đang tăng tốc, TP.HCM được kỳ vọng trở lại vai trò lực đẩy chính của kinh tế Việt Nam trong chu kỳ 2025–2030. Chính điều này là trợ lực quan trọng thúc đẩy thị trường bất động sản phía Nam phát triển.

Sự chuyển động mạnh mẽ này không chỉ tạo cú hích cho tăng trưởng kinh tế toàn vùng mà còn là “trợ lực vàng” cho thị trường bất động sản. Khi hạ tầng hoàn thiện, dòng vốn đầu tư công lan tỏa và niềm tin thị trường được củng cố, các doanh nghiệp địa ốc có thêm cơ sở để tái khởi động dự án, tung hàng mới, đồng thời thu hút nguồn tiền lớn từ nhà đầu tư trong và ngoài nước.