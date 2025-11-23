Thủ Thiêm định hình lại trục trung tâm TP.HCM: Bất động sản cao cấp chuyển nhịp
Gia Linh
23/11/2025 3:00 PM (GMT+7)
Khi trung tâm cũ dần quá tải, TP.HCM buộc phải mở rộng lõi đô thị. Khu vực Thủ Thiêm đang nổi lên như điểm hội tụ hạ tầng, tài chính, thúc đẩy thị trường bất động sản trung tâm tái định vị.
Thủ Thiêm - cực phát triển mới xuất hiện ở phía Đông TP.HCM
Nhiều năm qua, thị trường bất động sản TP.HCM đang phụ thuộc vào vùng lõi quận 1 (cũ), quận 3 (cũ). Tuy nhiên, khi mô hình đa trung tâm được thúc đẩy, Thủ Thiêm trở thành ứng viên nổi bật nhờ quỹ đất rộng và quy hoạch hiện đại. Việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) dự kiến hoạt động từ 2025 được xem là viên gạch đầu tiên mở rộng trung tâm về phía Đông.
Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như metro số 1, cầu vượt sông Sài Gòn kết nối với quận 1 (cũ) và quận 4 (cũ), hay tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, giúp khu vực này có năng lực kết nối tốt hơn đáng kể. Cách làm này tương tự các đô thị lớn trong khu vực, nơi trung tâm mới hình thành dựa trên trục tài chính, hạ tầng hiện đại.
Ngoài ra, với vị trí nằm ngay đối diện khu trung tâm quận 1 (cũ), Thủ Thiêm được đánh giá là quỹ đất vàng hiếm hoi còn lại của TP.HCM có đủ dư địa để phát triển các đại đô thị hiện đại. Điểm then chốt nhất của khu vực này là khả năng kết nối, yếu tố quyết định sức bật của bất động sản cao cấp.
Giới phân tích cho rằng ngay cả khi chưa hoàn thiện toàn bộ hạ tầng, giá bất động sản cao cấp tại Thủ Thiêm đã thiết lập mặt bằng mới. Một khi các công trình giao thông trọng điểm như cầu đường và các tuyến metro hoàn tất, khu vực này sẽ sở hữu chuỗi kết nối hiện đại, thu hút sóng đầu tư.
Thủ Thiêm tạo sóng mới cho thị trường nhà ở cao cấp tại TP.HCM
Cùng với dịch chuyển trung tâm, phân khúc chung cư trung tâm tiếp tục là điểm nóng của thị trường. Dữ liệu từ Batdongsan.com cho thấy dù chiếm chưa tới 30% nguồn cung, chung cư khu trung tâm chiếm gần 45% lượng quan tâm trong 10 tháng đầu năm 2025.
Phân khúc hạng sang tăng mạnh cả về lực cầu lẫn mức giá, trong đó lượng quan tâm quý III/2025 tăng tới 168%. Một số dự án tại quận 1 (cũ) ghi nhận giá rao bán vượt 400 triệu đồng/m², còn khu vực quận 2 (cũ) dao động quanh 300 triệu đồng/m².
Trong đó, khu vực Nam Rạch Chiếc và phường An Phú (cũ) có vị trí liền kề Thủ Thiêm cũng được ghi nhận đang tăng nhiệt. Mức độ tìm kiếm bất động sản tại đây quý III/2025 tăng gần 10%, chủ yếu nhờ lợi thế kết nối Mai Chí Thọ và cao tốc Long Thành – Dầu Giây, cùng sự xuất hiện các dự án hạng sang mới.
Trong giai đoạn từ năm 2015 - 2025, bất động sản trung tâm tăng giá trên diện rộng: đất nền tăng 384%, chung cư tăng 197%, nhà riêng tăng 168%. Khoảng cách giá ngày càng xa khiến chung cư trở thành lựa chọn hợp lý hơn với người có nhu cầu ở thực.
Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com dự báo sự hoàn thiện của IFC Thủ Thiêm sẽ tạo thế “song trung tâm”, giúp thị trường nhà ở cao cấp duy trì sức bền trong 5 - 10 năm tới. Ngoài ra, vị chuyên gia cũng đáng giá khi dòng vốn nước ngoài có xu hướng tìm đến thị trường mới nổi có tiềm năng, Thủ Thiêm sẽ nằm trong nhóm ưu tiên hàng đầu.
"Khả năng trở thành trung tâm tài chính mới của thành phố, yếu tố phù hợp với yêu cầu của các tập đoàn quốc tế. Ngoài ra, cơ sở hạ tầng hiện đại và quy hoạch bài bản, điều mà khu lõi cũ quận 1 khó đạt được vì hạn chế về không gian và quy hoạch lịch sử. Mức giá bất động sản cao cấp tại TP.HCM vẫn thấp hơn nhiều so với các thành phố cùng tầm trong khu vực", ông Nguyễn Quốc Anh cho hay.
