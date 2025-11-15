Minh bạch pháp lý cho thuê ngắn hạn: Bước đi cần thiết cho thị trường căn hộ

Hoạt động cho thuê căn hộ ngắn hạn đang trở thành điểm nóng trong quản lý nhà chung cư. Quy định hiện hành cấm sử dụng căn hộ chung cư cho mục đích lưu trú du lịch ngắn ngày, yêu cầu chủ nhà chỉ được cho thuê để ở và ký hợp đồng thuê dài hạn.

Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư dịch vụ Airbnb hoặc liên kết với đơn vị thứ ba để khai thác mô hình này đang gặp khó khăn khi phải chuyển sang cho thuê dài hạn, phải giảm giá để tìm khách và chịu áp lực từ việc vận hành dịch vụ theo đúng quy định.

Trước thực tế này, Sở Xây dựng đã tổng hợp ý kiến từ cư dân, ban quản trị tòa nhà và các đơn vị vận hành, đồng thời báo cáo UBND thành phố đề xuất nghiên cứu, bổ sung quy định vào Quyết định 26/2025.

Mục tiêu là làm rõ cách thức quản lý hoạt động cho thuê ngắn hạn nếu được áp dụng trong tương lai, đồng thời cân bằng quyền lợi giữa cư dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp. Các đề xuất bao gồm yêu cầu đăng ký kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và các biện pháp kiểm soát khác.

TP.HCM đang thực hiện rà soát toàn diện các quy định quản lý cho thuê căn hộ ngắn ngày. Ảnh: Gia Linh

Theo Sở này, các phản ánh chủ yếu liên quan đến việc một số chủ căn hộ khai thác lưu trú du lịch, cho thuê theo mô hình ngắn ngày. Nhiều ý kiến bày tỏ chưa đồng thuận với đề xuất thí điểm loại hình này, đồng thời đề nghị không điều chỉnh các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng căn hộ để ở.

Cụ thể, các phản ánh từ cư dân cho thấy việc cho thuê ngắn hạn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt trong chung cư. Nhiều ý kiến bày tỏ không đồng thuận với việc mở rộng hình thức lưu trú ngắn ngày, cho rằng quy định hiện hành góp phần đảm bảo môi trường sống ổn định, an ninh trật tự và sự yên tĩnh cho cư dân. Một số cư dân đề nghị tăng cường kiểm tra và xử lý các trường hợp sử dụng căn hộ sai mục đích, thay vì nới lỏng quy định cho thuê ngắn hạn.

Ở góc độ pháp lý, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cùng Bộ Tư pháp đang rà soát các vướng mắc liên quan Luật Nhà ở 2023. Hiện luật cấm sử dụng căn hộ để ở vào mục đích khác nhưng chưa có quy định cụ thể về “thời hạn cho thuê ngắn ngày” hay giới hạn số ngày. Điều này tạo ra khoảng trống pháp lý, khiến cho thuê dưới 30 ngày vẫn bị hạn chế, trong khi thuê dài hạn vẫn được phép, gây khó khăn cho các dịch vụ lưu trú ngắn ngày.