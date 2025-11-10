Gỡ vướng sổ hồng: TP.HCM mở đường khơi thông nguồn lực đất đai

Thời gian qua, Tổ công tác 1645 của TP.HCM đã trực tiếp làm việc với nhiều doanh nghiệp và chủ đầu tư để rà soát, xử lý từng hồ sơ cụ thể. Sau nhiều tháng triển khai, hàng loạt dự án tại khu Đông và khu Nam thành phố đã có chuyển biến rõ rệt, nhiều trường hợp đủ điều kiện được cấp sổ hồng.

Tại phường Long Phước (TP.Thủ Đức cũ), dự án khu nhà ở thấp tầng của Công ty CP Nhà Việt Nam hiện đã cấp sổ cho 204/217 nền. Ba căn còn lại (A-06, A-19, B-10) đã hoàn thiện xây dựng, được Tổ công tác chấp thuận cấp sổ, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư hoàn tất nghĩa vụ tài chính với Chi cục Thuế quận 9 trước khi hoàn tất thủ tục.

Cũng ở khu Đông, dự án chung cư CC2 Palm Heights (phường Bình Trưng) do Công ty TNHH Nam Rạch Chiếc làm chủ đầu tư được xem là điểm sáng. Dự án gồm 3 tháp 35 tầng, 816 căn hộ, có nhà trẻ và khu sinh hoạt cộng đồng. Tổ công tác thống nhất cho phép cấp sổ hồng cho người mua nhà, trong khi phần diện tích thuộc sở hữu chủ đầu tư sẽ được xử lý riêng sau khi có kết luận của Thanh tra Chính phủ và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan.

Hàng trăm căn hộ và nền đất tại TP.HCM đang tiến gần hơn tới đích pháp lý, được gỡ vướng cấp sổ hồng. Ảnh: Gia Linh

Một dự án khác tại phường An Khánh, khu nhà ở Khởi Thành gồm hai khối chung cư 26 tầng và 5 căn liên kế, hiện còn vướng thủ tục xác nhận 20% quỹ nhà ở xã hội. Sở Nông Nghiệp và Môi trường TP.HCM đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương bổ sung hồ sơ để sớm cấp sổ hồng cho 412 căn hộ. Đây là vướng mắc phổ biến tại nhiều dự án khi quy định về nhà ở xã hội chưa được thực hiện đầy đủ.

Hay, dự án nhà ở thấp tầng của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (phường Tân Mỹ) cũng đang được tháo gỡ. Dự án có 78 nền, trong đó 41 nền đã được cấp sổ. Sau buổi làm việc, Tổ công tác thống nhất cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp đã xây dựng xong, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư hoàn tất xác nhận nghĩa vụ về nhà ở xã hội và xử lý phần diện tích hơn 2.100m² đất chưa bồi thường.

Giới chuyên gia nhận định, việc Tổ công tác 1645 tăng tần suất kiểm tra và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp đang mang lại hiệu quả rõ rệt: thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn, các dự án được phân loại và tháo gỡ theo nhóm vấn đề cụ thể.

Với kết quả bước đầu từ Tổ công tác 1645, TP.HCM đang dần giải quyết bài toán pháp lý tồn đọng kéo dài nhiều năm, hướng tới mục tiêu mỗi dự án đều có lộ trình pháp lý rõ ràng, minh bạch. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong chiến lược phục hồi thị trường bất động sản và khai thông nguồn lực đất đai, phục vụ tăng trưởng kinh tế bền vững của thành phố.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, đến tháng 8/2025, thành phố đã rà soát 176 dự án nhà ở với hơn 108.000 căn hộ. Trong đó, 87.500 căn đã được cấp sổ hồng, chiếm khoảng 88%, còn lại 12% vẫn vướng do yếu tố pháp lý phức tạp hoặc liên quan đến nghĩa vụ tài chính chưa hoàn tất.