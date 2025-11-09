Thúc đẩy dự án “xương sống” kết nối khu Nam TP.HCM: Sớm hoàn thiện nâng cấp đường trục Bắc - Nam

TP.HCM đang đứng trước áp lực lớn về phát triển hạ tầng để đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, đồng thời mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Nam. Thành phố đã xác định hạ tầng giao thông là trụ cột chiến lược, với các dự án trọng điểm được triển khai đồng bộ: các tuyến metro số 1, số 2, vành đai 2, vành đai 3, cầu Thủ Thiêm 4, cùng nhiều trục kết nối vùng đang được xúc tiến.

Trong bối cảnh này, việc nâng cấp đường trục Bắc – Nam trở thành một mắt xích quan trọng, không chỉ kết nối các khu dân cư và trung tâm kinh tế, mà còn đồng bộ với các tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành, giúp giảm ùn tắc và gia tăng hiệu quả vận tải liên vùng.

UBND TP.HCM đã chính thức phê duyệt kế hoạch triển khai Dự án thành phần 2 - Nâng cấp đường trục Bắc - Nam, thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP) với hợp đồng BOT. Dự án được thiết kế nhằm nâng cấp chất lượng mặt đường, mở rộng làn xe, cải thiện hệ thống thoát nước và an toàn giao thông, hướng tới kết nối trục giao thông chiến lược của khu Nam với các tuyến cao tốc và trung tâm kinh tế phía Nam.

UBND TP.HCM đã chính thức phê duyệt kế hoạch triển khai Dự án thành phần 2 - Nâng cấp đường trục Bắc - Nam. Ảnh: Diệu Bình

Sở Xây dựng sẽ là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm giám sát tiến độ, phối hợp với các sở ngành và địa phương để bảo đảm dự án hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng yêu cầu. Các vướng mắc vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp và báo cáo UBND TP để có hướng xử lý kịp thời.

Lộ trình triển khai dự án đã được xác định cụ thể: quý IV/2025 sẽ hoàn tất lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; quý II/2026 hoàn tất đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng; quý III/2026 phê duyệt thiết kế kỹ thuật; quý IV/2026 khởi công, và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác vào quý IV/2028. Khi đó, tuyến đường sẽ trở thành trục kết nối quan trọng, giảm tải cho các tuyến hiện hữu và hỗ trợ phát triển kinh tế – xã hội khu vực.

Không chỉ riêng dự án này, TP.HCM đang đẩy mạnh nhiều hạng mục hạ tầng khác để đồng bộ mạng lưới giao thông: các dự án mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ, nâng cấp vành đai phía Đông, phát triển các trục kết nối trực tiếp đến sân bay Long Thành và cảng Hiệp Phước, cùng các tuyến metro và cầu nối đô thị. Những nỗ lực này nhằm tạo hệ thống liên hoàn, nâng cao hiệu quả vận tải, kết nối các khu công nghiệp, cảng biển, trung tâm thương mại và các khu dân cư mới.

Các chuyên gia nhận định, việc thống nhất kế hoạch chi tiết dự án nâng cấp đường trục Bắc - Nam là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển giao thông bền vững của TP.HCM.

Đây không chỉ là trục xương sống khu Nam, mà còn là động lực thúc đẩy toàn vùng kinh tế phía Nam phát triển, đồng bộ với các dự án hạ tầng khác, hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị thông minh, hiện đại vào năm 2030.