Bảng giá đất mới: Cần bước đệm để tránh “sốc” thị trường bất động sản

Các dự thảo bảng giá đất giai đoạn 2026 - 2030 đang được Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh trình UBND tỉnh xem xét áp dụng theo hướng tiệm cận giá thị trường, với mức tăng bình quân gấp 2-5 lần so với bảng giá hiện hành. Đây là bước đi nhằm thực hiện Luật Đất đai mới, hướng tới minh bạch hóa và phản ánh giá trị thực của đất đai.

Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu và Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE) đánh giá, bảng giá đất không chỉ là công cụ quản lý mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp và ngân hàng. Việc tăng giá đột ngột có thể tạo hiệu ứng domino, đẩy chi phí sở hữu, chi phí dự án và rủi ro tín dụng lên cao.

Tại tọa đàm chuyên sâu gần đây, các chuyên gia và nhà quản lý nhấn mạnh: ban hành bảng giá đất mới là cần thiết nhưng phải “khoa học, thận trọng và có độ trễ hợp lý” để tránh gây xáo trộn.

Ông Nguyễn Văn Đính – Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cảnh báo: “Nếu bảng giá tăng quá nhanh, người dân chịu áp lực tài chính, doanh nghiệp đối mặt chi phí lớn, ngân hàng đối mặt rủi ro nợ xấu. Minh bạch hóa thị trường sẽ phản tác dụng nếu thiếu lộ trình.”

Nhóm chịu tác động trực tiếp nhất là người dân đang làm thủ tục đất đai, vì nghĩa vụ tài chính từ chuyển mục đích, cấp sổ đỏ hay nhận bồi thường đều tính theo bảng giá mới. Mức tăng mạnh có thể vượt khả năng chi trả của nhóm thu nhập trung bình và thấp, dẫn tới nhu cầu ở thật chững lại.

Doanh nghiệp bất động sản cũng đứng trước bài toán khó. Chi phí tiền sử dụng đất chiếm 30-50% tổng vốn đầu tư, nếu giá tăng đột biến, nhiều dự án buộc phải tạm dừng hoặc giãn tiến độ. Các dự án mới có thể chủ động kế hoạch hơn, nhưng vẫn lo ngại thị trường khó hấp thụ giá bán mới. Ngân hàng thương mại cũng phải điều chỉnh khung định giá tài sản bảo đảm, khiến tỷ lệ cho vay trên giá trị tài sản (LTV) giảm, ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận vốn vay.

Hiện tại, vấn đề bảng giá đất đang được người dân quan tâm. Tại TP.HCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị hai phương án xây dựng bảng giá. Một là chỉ định thầu đơn vị tư vấn, áp dụng thủ tục rút gọn, kịp ban hành vào 1/1/2026. Hai là giữ nguyên ba bảng giá cũ tại TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước khi sáp nhập, tích hợp thành bảng giá chung cho đến khi có bảng giá mới. Doanh nghiệp đánh giá việc thống nhất bảng giá có ý nghĩa lớn, bởi đây là căn cứ tính thuế, phí, lệ phí và tác động trực tiếp đến giao dịch bất động sản, đầu tư xây dựng và quản lý thị trường.

Theo VARS IRE, bảng giá đất chỉ mang tính tương đối, giá trị dài hạn vẫn do cung – cầu quyết định. Do đó, bảng giá cần xác định đúng mục tiêu: công cụ quản lý, thu ngân sách, không phải công cụ điều tiết thị trường. Các chuyên gia kiến nghị:

Nếu được triển khai đúng hướng, bảng giá đất mới sẽ vừa tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách, vừa minh bạch thị trường bất động sản. Nguồn thu này, nếu tái đầu tư cho hạ tầng, giao thông và chỉnh trang đô thị, sẽ nâng giá trị đất đai, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội địa phương.